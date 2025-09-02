Indra refuerza su apuesta por Reino Unido y exhibe en DSEI 2025 sus sistemas de defensa más avanzados

La multinacional española Indra, que preside Ángel Escribano, participa del 9 al 12 de septiembre en la feria Defence avd Security Equipment International (DSEI) UK 2025, donde se presenta como uno de los líderes europeos en sistemas integrados de defensa aérea.

Los sistemas que presentará Indra en la citada feria son capaces de cubrir todos los niveles de vigilancia, desde el espacio a misiles en su fase suburbial, pasando por la defensa antiaérea y antidrón de corto alcance, así como la defensa de largo y medio alcance.

En los últimos tiempos, la compañía ha dado un paso más en su estrategia de expansión internacional con una fuerte apuesta por Reino Unido, mercado al que incluye como prioritario, dentro de su plan estratégico Leading he Future.

En este sentido, la compañía acaba de incorporar como director de negocio en Reino Unido e Irlanda a David King, que antes de su fichaje por la compañía española era el área de electrónica de misiles para la compañía francesa Thales.

Allí, cuenta con más de 200 profesionales y varios centros de trabajo distribuidos por el territorio británico, ha suministrado sistemas críticos tanto al Ministerio de Defensa como a la Royal Air Force, además de desarrollar proyectos en sectores civiles de Reino Unido e Irlanda.

Según ha destacado Teresa Cabezón, directora Comercial Internacional de Defensa de Indra, "Reino Unido es para nosotros una geografía estratégica, por lo que queremos poner a su disposición estas soluciones y convertirnos en un aliado tecnológico e industrial para su seguridad y defensa”.

Y destaca que la compañía "está incrementando su importancia como empresa clave para la defensa europea gracias a sistemas de última tecnología que aseguran la superioridad en todos los dominios del campo de batalla".

Un escaparate europeo

Durante DSEI, Indra mostrará sus radares MTR (adaptados a operaciones de vigilancia y contrabatería) y Lanza (actualmente en servicio con la Royal Air Force y la OTAN).

También se podrá conocer sus sistemas antidrón Crow (antidrón de última generación ya en servicio en varios países), y su radar Nemus (capaz de detectar misiles, drones y proyectiles hipersónicos, elementos clave en la protección del espacio aéreo y críticos para responder a las nuevas amenazas que están surgiendo en los teatros de operaciones).

Además, todos los que se acerquen a la feria, podrán conocer desde el estando 212 (Hall N9), algunas de las soluciones más innovadoras de la compañía, entre ellos, su satélite de observación de la Tierra y vigilancia Mini4EO, solución de alto rendimiento y rápido despliegue para misiones de vigilancia de fronteras, seguimiento de movimientos estratégicos y respaldo de operaciones en zonas remotas.

Además de mostrar las ventajas de su sistema NAVISHIELD de protección contra intentos de interferencia o suplantación de la señal de navegación por satélite con técnicas de camping o spoofing.En el citado estando también se podrán ver soluciones de comunicaciones definidas por software (SDR), como los terminales Park Air M7 y T6, además de sistemas de gestión de redes.

Vehículos blindados

En el ámbito de los vehículos blindados, presentará un periscopio panorámico digital de nueva generación para carros de combate Leopard, fruto de su alianza con Rheinmetall.

Indra aprovechará la cita para exhibir además tecnologías de sostenimiento, entre ellas un sistema de soporte experto remoto que facilita el mantenimiento de plataformas militares en todo su ciclo de vida, así como herramientas de formación virtual para operadores.

Recreación del caza FCAS Airbus

Con presencia en los principales programas internacionales, Indra es uno de los tres coordinadores del proyecto NGWS/FCAS (siglas en inglés de Sistema de Armas de Siguiente Generación/Futuro Sistema de Combate Aéreo), que desarrollará el futuro sistema de combate aéreo europeo, junto a Airbus y Dassault Aviation.

El objetivo de este proyecto de cooperación entre Alemania, Francia y España es sustituir, a partir de 2040, las actuales flotas de aviones de combate europeo, como los Eurofighter y los Rafhale, por un avanzado sistema de aeronaves tripuladas y no tripuladas.

La compañía está integrando en sus sistemas tecnologías emergentes como inteligencia artificial, cloud y edre computing, sensores avanzados, realidad virtual y computación cuántica.

Con esta presencia reforzada en DSEI, Indra consolida su posición como socio estratégico del Reino Unido y como referente europeo en la defensa del futuro.