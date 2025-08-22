SpaceX pone en órbita la octava misión de la X-37B, el vehículo orbital secreto de la Fuerza Espacial de EEUU

Cuando esta mañana el reloj marcaba las 5:50 en España, un cohete Falcon 9 de SpaceX despegaba desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. A bordo, la nave espacial no tripulada X-37B en misión para la Fuerza Espacial de Estados Unidos (USSF).

El lanzamiento ha sido exitoso, según ha recogido la propia SpaceX, y la X-37B ya ha emprendido su particular viaje espacial en solitario para realizar algunos experimentos en órbita.

"Estas demostraciones y experimentos operativos comprenden tecnologías de última generación, como las comunicaciones por láser y el sensor inercial cuántico de mayor rendimiento jamás probado en el espacio", dicen desde la USSF.

Tal y como informan desde la Fuerza Espacial, la octava misión "contribuirá a mejorar la resiliencia, la eficiencia y la seguridad de las arquitecturas de comunicaciones espaciales de Estados Unidos".

Para llevarlo a cabo, realizarán demostraciones de comunicaciones láser que "involucrarán a las redes comerciales de satélites que están proliferando en la órbita baja de la Tierra". Por ejemplo, como Starlink de SpaceX.

"Las comunicaciones láser son fundamentales" para el escenario espacial futuro. "La longitud de onda más corta aumenta la cantidad de datos que se pueden enviar con cada transmisión".

Además, también "son más seguras que las transmisiones de radiofrecuencia tradicionales gracias a la naturaleza más específica de los rayos láser".

Recreación por ordenador del X-37B en el espacio Boeing

El empleo de comunicaciones láser con el uso de las redes espaciales "mejora la resiliencia de las arquitecturas espaciales al garantizar que no contengan ningún punto único de fallo".

Junto con ese sistema láser, la misión número 8 tendrá como coprotagonista al sensor inercial cuántico de mayor rendimiento del mundo utilizado en el espacio.

"Esta demostración permitirá una navegación precisa sin ayuda en el espacio al detectar la rotación y la aceleración de los átomos sin depender de redes satelitales como el GPS tradicional", apuntan desde la Fuerza Espacial estadounidense.

La tecnología del sensor inercial cuántico es "útil para la navegación en entornos sin GPS y en consecuencia, mejorará la resiliencia de la navegación de las naves espaciales estadounidenses frente a las amenazas actuales y emergentes".

Desde la Fuerza Espacial estadounidense también apuntan a que esta tecnología podría ser efectiva a la hora de "ampliar las fronteras" de los viajes y la exploración espacial a larga distancia. Esencialmente porque no necesita de sistemas secundarios o de apoyo para su funcionamiento.