Kratos trabaja en más versiones del dron de combate Valkyrie tras el acuerdo con Airbus y el inminente contrato en EEUU

Los aviones de combate colaborativos (CCA por sus siglas en inglés) están a un paso de superar la etapa de pruebas y ensayos para convertirse en una realidad en las flotas de las principales Fuerzas Armadas del planeta. Y es el dron XQ-58A Valkyrie, diseñado por la empresa estadounidense Kratos, el que lleva la delantera en esta carrera.

El director ejecutivo de Kratos, Eric DeMarco, ha revelado que la compañía ya se encuentra trabajando en nuevas versiones de su aeronave autónoma, durante la presentación trimestral de los resultados financieros de la empresa, celebrada la última semana.

Este anuncio se produce tras dos grandes hitos alcanzados días atrás por su CCA: el control del Valkyrie por parte de dos pilotos desde cazas F-16 y F-15E en pleno vuelo y el acuerdo sellado con Airbus para el desarrollo de una versión europea de este dron colaborativo, con Alemania como primer cliente.

De igual manera, DeMarco ha deslizado que el Departamento de Estado de Estados Unidos ultima un pedido en firme de estas aeronaves para su empleo por parte del Cuerpo de Marines. Este contrato transformaría al Valkyrie en el primer CCA en producción y despliegue en las Fuerzas Armadas estadounidenses.

En la actualidad, tanto los Marines como la Fuerza Aérea de EEUU son los únicos operadores del Valkyrie, pero hasta el momento solo lo han utilizado en pruebas y con el objetivo de evaluar las capacidades del dron.

En este sentido, DeMarco ha asegurado estar preparados para iniciar de inmediato la producción en serie de la aeronave en caso de cerrar finalmente un acuerdo con la administración Trump. "Podríamos tener 15 aviones listos para entrega inmediata en 2026 tras la adjudicación del contrato", ha subrayado.

Desde la compañía han detallado que las nuevas versiones que se están diseñando responden a las necesidades de dos posibles nuevos clientes, más allá del gigante aeroespacial europeo y el Departamento de Estado, lo que obligaría a incrementar el ritmo de producción prevista.

"Kratos se encuentra actualmente en una posición de proveedor único", ha destacado DeMarco. "Hemos iniciado el proceso de evaluación de precios y planificación con nuestros proveedores cualificados ya existentes para una producción ampliada de al menos 24 Valkyries adicionales".

Al respecto, el empresario ha señalado que Kratos sería capaz de fabricar hasta seis variantes distintas. "Incluyendo la independiente de pista, la combinada con y sin necesidad de pista, la de despegue y aterrizaje convencional (CTOL), una enfocada en Europa y dos variantes adicionales para estos clientes potenciales", ha explicado DeMarco.

Características del Valkyrie

El Valkyrie, cuyo primer vuelo tuvo lugar en 2019, se diseñó originalmente para despegar mediante lanzadores terrestres con la ayuda de cohetes propulsores desechables y aterrizar mediante un sistema de recuperación con paracaídas.

Más tarde, Kratos desarrolló un carro de lanzamiento especial que permite que los modelos sin tren de aterrizaje despeguen desde pistas tradicionales. Además, ya ha presentado un concepto de sistema de lanzamiento en contenedores.

Dron Valkyrie Kratos

El Valkyrie es considerado el dron guardaespaldas de Estados Unidos dado que, entre otros muchos propósitos, puede interponerse entre un misil y un caza tripulado, sacrificándose para salvaguardar la vida del piloto.

Esta aeronave, cuyo primer vuelo tuvo lugar en 2019, ha sido ideada para operar junto a cazas F-35 y los F-15 EX, la nueva versión del mítico avión de la desaparecida McDonnell Douglas, sincronizándose con sus cabinas, tal como se ha demostrado en el mencionado adiestramiento.

El avión presenta una longitud de 9,1 metros y una envergadura de 8,2 m. Su peso máximo de despegue supera los 2.700 kilogramos y gracias a su motor turbofán Williams FJ33 puede alcanzar una velocidad de hasta Mach 0,85 con un radio de acción de 5.600 km y un techo de servicio de 14 km.

Una vez en vuelo, el dron puede ser controlado desde tierra o desde un caza de combate. A su vez, la aeronave es capaz de determinar por sí misma la trayectoria de vuelo gracias a un sistema informático de a bordo.

Una de las principales características del Valkyrie es su capacidad de transportar armamento furtivo e incluso otros drones en una bahía interna pensada para tal fin. En su configuración base, presenta anclajes externos para misiles aire-aire, munición guiada y bombas de pequeño tamaño.

Asimismo, su diseño modular y su arquitectura abierta facilitan la integración rápida de nuevos sensores o armas, lo que permite también modernizaciones continuas sin la necesidad de rediseñar la estructura de la aeronave.