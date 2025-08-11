El 'acelerón' de Airbus al A400M sevillano: de mero gigante del transporte a plataforma para guerra electrónica

Con el importante incremento en los presupuestos destinados a Defensa de los países europeos y pertenecientes a la OTAN, algunos programas se encuentran en pleno proceso de impulso. Dentro de España, existen 2 líneas de ensamblaje final muy importantes de Airbus que tienen como protagonistas al C295 y A400M.

Del C295, hace unos días que Airbus Defence and Space anunció la salida de la línea de ensamblaje de Sevilla del primer ejemplar destinado a vigilancia marítima como parte del nuevo programa del Ejército del Aire y del Espacio de España.

También partió rumbo a India la última de las unidades de C295 fabricadas en las instalaciones sevillanas bajo pedido del país asiático. A partir de ahora, una fábrica india producirá los aparatos destinados a servir en la Fuerza Aérea de Nueva Delhi.

Sin embargo, el modelo de avión que más impulso está teniendo dentro de la rama de aviones de transporte es el A400M. Este gigante cuatrimotor también sale de las instalaciones de Airbus Defence en Sevilla y cuenta con una lista de pedidos de 46 unidades.

La última en despegar rumbo a su destino fue un A400M de la Luftwaffe. Se trata de la unidad número 50 del modelo y el cuarto avión de transporte alemán equipado con sistemas de reabastecimiento bajo las alas y otro central, denominado Hose Drum Unit.

A400M alemán despegando desde Sevilla Airbus D&S

El pasado 17 de junio, Francia y España renovaron su compromiso con el programa A400M. Airbus y la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR) de Europa anunciaron que habían llegado a un acuerdo para "asegurar la producción del programa en el futuro previsible".

También apuestan por "mejorar el coste de las operaciones y desarrollar conjuntamente nuevas capacidades" para ampliar el abanico de aplicaciones militares de la aeronave sevillana.

En el mismo acuerdo, Francia y España "manifestaron su intención de adelantar" sus pedidos. Desde París anunciaron el adelanto de cuatro aviones A400M y Madrid hizo lo propio con tres entregas pendientes.

El Ejército del Aire y del Espacio español tiene actualmente 14 aeronaves operativas del modelo y mantiene 13 pedidas. Antes del incremento del gasto militar, se rumoreó la posibilidad de traspasar estos A400M pendientes a otros países como parte de un intercambio por otras aeronaves, pero parece que el movimiento ha quedado suspendido.

Según un comunicado publicado por Airbus, la intención de la compañía es hacer que los futuros desarrollos del A400M sean "más rápidos y rentables, mejorando las capacidades de defensa de Europa y garantizando su autonomía estratégica en el transporte aéreo y la movilidad".

Mediante este acuerdo, tanto Airbus como OCCAR "revisarán anualmente el estado industrial del programa, otorgando estabilidad a la estructura de producción del A400M". Todo eso con el objetivo de "continuar con la evolución de la plataforma y abrir oportunidades de explotación".

Ejército del Aire y del Espacio Omicrono

La planta de producción de Airbus en Sevilla tiene un ritmo de fabricación de 8 unidades de A400M al año, aunque en 2024 ese número alcanzó las 7 unidades. Con el adelanto de las aeronaves francesas y españolas, se asegura la cadencia hasta el 2029.

Airbus se encuentra actualmente trabajando en las exportaciones del modelo. Uno de los países que mejor posicionado está es Emiratos Árabes Unidos, con los que la compañía mantiene negociaciones "intensas" y "bastante constructivas", tal y como señaló Jean-Brice Dumont, responsable de aviación militar de Airbus, hace mes y medio.

Entre las novedades que Airbus prepara para el A400M se encuentra un refuerzo de sistemas para guerra electrónica, aumento de la carga útil hasta las 40 toneladas —actualmente llega hasta las 37 toneladas—, empleo como nave nodriza para drones y lucha contra incendios.

También el primer A400M para Indonesia efectuó hace unos días su vuelo inaugural. El país ha adquirido dos unidades, con opción a otras cuatro.Todos estos desarrollos "ampliarán aún más las aplicaciones" de la aeronave y "son clave para los requisitos globales presentes y futuros".

Elemento clave del FCAS

Esta ampliación y potenciación de las capacidades para el futuro más inmediato del A400M se traduce en la necesidad de contar con una fina integración con el FCAS, el próximo avión de sexta generación.

El FCAS se encuentra actualmente en pleno desarrollo entre Airbus, Dassault e Indra —representando a Alemania, Francia y España—. Según las últimas informaciones publicadas, el programa no pasa por su mejor momento dada la compleja relación entre París y Berlín por el equilibrio de la carga de trabajo.

Arquitectura de la nube de combate del FCAS y A400M, entre otros Airbus D&S

Más allá de esta particular guerra por ver quién es el protagonista del programa, la intención de Airbus es colocar al A400M como un nodo más dentro de la malla de sistemas que traerá el FCAS a los cielos europeos.

"La conectividad es primordial, y los datos desempeñan un papel cada vez más importante", señalan desde la compañía. "El Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS) conectará varias plataformas a partir de 2040, permitiendo el intercambio fluido de información crítica para las misiones".

Como eje fundamental del FCAS se encuentra la Nube de Combate. "Aquí es donde se reúnen los datos críticos, se analizan y luego se difunden", continúan. "Todo ello requiere un rápido intercambio de datos", sin el que es imposible responder en tiempo y forma a las necesidades del escenario.

En este contexto de conectividad, desde Airbus Defence and Space apuntan a que el A400M podría actuar como centro de comunicaciones, distribuyendo información a otros sistemas aéreos y terrestres.

Continuando con esta capacidad, desde la compañía también apuntan a la necesidad de incorporar sistemas de transmisión en banda ancha que aprovechen mayores velocidades para compartir información.

Empleando conexión satelital, el A400M podría transmitir a la nube imágenes de vídeo en tiempo real de las misiones, "proporcionando apoyo visual a las decisiones críticas". Asimismo, "el análisis de los datos recogidos de diferentes plataformas podría permitir tomar decisiones tácticas casi en tiempo real".

Guerra electrónica y nave nodriza

El espacio interior disponible en la aeronave y su capacidad de carga permitirían el despliegue de hasta 50 drones de pequeño tamaño o 12 pesados.

La importancia de los drones radica, una vez más, en que se convertirán en un elemento más de la red del caza de sexta generación. "La perfecta integración de sistemas tripulados y no tripulados es un componente clave del FCAS", aseguran.

Airbus A400M lanzando bengalas Airbus D&S

A finales de 2022, la compañía, junto a varios socios, lanzó un demostrador de pruebas de vuelo de drones desde un A400M. "Ya están en marcha" los ensayos, asegura la rama de defensa de Airbus.

Siguiendo con las capacidades, desde Airbus también apuntan a este modelo sevillano como plataforma de guerra electrónica.

"Por un lado, implica sofisticados sistemas de autoprotección para las plataformas desplegadas; por otro, gira en torno a la aplicación de capacidades de interferencia activa".

Este último tipo de técnica es la que se utiliza para anular las defensas aéreas enemigas, dejando fuera de juego sus sistemas de detección, o los drones enemigos, interfiriendo en sus sensores.

En cuanto a la autoprotección, Indra anunció el pasado lunes que ya ha finalizado su primera suite full digital. Es compatible con el A400M e incluyen sistemas de detección para varios tipos de misiles según su sistema de guiado, además de las tradicionales bengalas y dispensores de fibras reflectantes.

Asimismo, desde Alemania han decidido a integrar un sistema de protección antimisiles guiados por infrarrojo. Serán 23 las unidades que la Fuerza Aérea del país tiene previsto equipar con esta tecnología de fabricación israelí.

Lucha contra incendios

Otro de los programas en los que trabaja Airbus Defence and Space es en emplear al A400M como avión apagafuegos. Se encuentran desarrollando un kit de extinción que puede instalarse y desinstalarse en muy poco tiempo.

"Esto significa que cualquier A400M de una flota podría convertirse rápidamente en un avión de extinción de incendios", recalcan. El kit permite al avión lanzar 20.000 litros de agua o retardante de una sola vez, "creando líneas de alta concentración de hasta 400 metros de longitud".

Airbus A400M ascendiendo tras el lanzamiento del agua Airbus

Tal y como apuntan, esta característica se combina con su capacidad para operar desde pistas cortas y sin asfaltar, lo que podría transformar la manera de hacer frente a los incendios en zonas remotas.

El kit de extinción de incendios se encuentra actualmente en fase de prototipo, aunque ya se ha probado en España. Fue en verano de 2022 cuando se inició la campaña de ensayos por parte de Airbus con colaboración del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.