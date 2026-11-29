Los ciudadanos palestinos suman 21 años sin poder votar, una situación crítica que coincide con una severa intensificación del conflicto y la colonización en Cisjordania.

Opositores palestinos acusan a Abbas de postergar las urnas por temor a perder el poder y para beneficiar a su vicepresidente, Hussein al-Sheikh, en la sucesión.

La versión oficial de la ANP atribuye el aplazamiento a la falta de garantías en Gaza y Jerusalén Este, además del bloqueo israelí a observadores y a la Comisión Electoral.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha aplazado las elecciones legislativas previstas para el 28 de noviembre hasta el 11 de septiembre de 2027.

Del ex primer ministro palestino Mohammad Shtayyeh (Tell, 68 años) destaca su habla pausada, su tono grave y su expresión adusta. No gesticula. Sobre la mesa de una de las salas del Centro de Investigación de Palestina, ubicado en la calle Jerusalén de Ramala, descarga carpetas, apuntes y notas para explicar lo evidente, que los suyos sufren una emergencia nacional.

"Tiene que ver con la realidad sobre el terreno en Gaza: la continuación de la destrucción, el desplazamiento forzoso de la población, 75.000 muertos, más de 50.000 heridos, 2,2 millones de desplazados, y la cifra sigue en aumento", denuncia el miembro del Comité Central de Fatah, el histórico partido de Yasser Arafat, cuyo retrato cuelga de las paredes del complejo.

"En Cisjordania, asistimos a una intensificación del programa de colonización", abunda Shtayyeh. "Hoy en día viven aquí unos 881.000 colonos de forma ilegal, sobre tierras expropiadas de manera ilegal, en asentamientos construidos fuera de la ley, con 1.200 puestos de control y verjas".

"La mayoría de las ciudades, aldeas y campos de refugiados palestinos están bloqueados con cancelas, dentro de una fragmentación territorial total", añade el ex primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que abandonó el cargo en 2024 para abrir paso a un Gobierno tecnocrático ante la presión de la comunidad internacional para reformar la institución.

"A esto se suman las agresiones diarias y los actos de violencia de colonos que arrancan árboles, roban ganado y asesinan civiles. El Ejército israelí brinda protección constante a estos grupos, y la situación actual es, por desgracia, la peor desde 1948", sostiene. "Todo lo que presenciamos hoy ha sido concebido para enterrar la solución de los dos Estados".

Shtayyeh no ofrece tantas respuestas para explicar por qué su presidente, Mahmoud Abbas (Safed, 90 años), decidió aplazar las elecciones legislativas previstas para el 28 de noviembre, y por qué decidió hacerlo sólo unos días antes de que Israel acudiera a las urnas para retirar a Benjamin Netanyahu la mayoría con la que ha gobernado estos últimos cuatro años.

Sometido a la presión de los países occidentales que impulsaron el reconocimiento del Estado palestino en el marco de la brutal ofensiva israelí en Gaza, el discutido sucesor de Arafat emitió en julio un decreto presidencial para fijar la celebración de elecciones al Consejo Legislativo para el 28 de noviembre. Luego aplazó la fecha.

Soldados israelíes montan guardia durante un ataque colono contra agricultores palestinos que recogían aceitunas en Qusra, cerca de Nablús. Alaa Badarneh EFE

Así, Abbas repitió el guion de 2021, cuando canceló de forma indefinida los que iban a ser los primeros comicios palestinos en 15 años. Un golpe de mano efectuado una semana antes de colocar las urnas. Entonces, como ahora, el presidente de la ANP justificó el frenazo alegando la negativa de Israel a autorizar la votación en Jerusalén Este.

Los rivales políticos de Abbas y los observadores foráneos coincidieron en señalar el verdadero motivo de fondo: el temor de Fatah a sufrir una derrota estrepitosa frente a Hamás y a las listas disidentes de su propio partido, encabezadas por figuras de la talla de Marwan Barghouti, el líder indiscutible del movimiento palestino, que languidece en la cárcel israelí de Megiddo.

Mientras tanto, los palestinos llevan 21 años esperando a votar. "Cualquier ciudadano de Israel que viva en Nazaret o Jaffa ha acudido a las urnas diez veces en su vida al cumplir 38 años. En cambio, una persona de 38 años en Ramala o en Gaza no sabe lo que es una urna", lamenta el activista político palestino Samer Sinijlawi, fundador del partido opositor Masar Jadid (Nuevo Camino, en español).

"Nuestra previsión inicial contemplaba celebrar elecciones el 28 de noviembre, asumiendo premisas que no llegaron a cumplirse", alega en cambio Shtayyeh, en alusión al alto el fuego, el despliegue de una fuerza de estabilización, la retirada israelí y el inicio de la reconstrucción en Gaza. "Además, Israel bloqueó el acceso de la Comisión Electoral Central y de los observadores europeos a la Franja", remata.

"Dado que el 40% del censo se concentra en Gaza y existen 370.000 palestinos en Jerusalén, el presidente y su equipo comprendieron la inviabilidad de celebrar la votación sin garantías, pues Israel no puede mantener un derecho de veto sobre nuestros procesos democráticos", concluye sin derecho a réplica.

"Si esos son los obstáculos, ¿por qué [Abbas] emitió el decreto en julio? ¿Acaso no existían ya entonces esos problemas?", se pregunta Sinijlawi, que se responde a sí mismo: "Sí, existían".

Sinijlawi, que militó en Fatah durante 40 años hasta descubrir que el partido era "un caso perdido", tiene otra teoría para explicar el aplazamiento electoral. "Todos los poderes que rodean al presidente Abbas, incluido el vicepresidente Hussein al-Sheikh, no tienen ningún interés en que haya elecciones", desliza.

"¿Por qué arriesgarse a pasar por la prueba de las urnas? Para él es mejor seguir diseñando arreglos políticos mediante los cuales pueda convertirse en presidente", insiste Sinijlawi. "Es sencillo: sus posibilidades en unas elecciones son del 0%, mientras que sus posibilidades intentando maniobrar fuera del marco electoral son del 50%".

Mohammad Shtayyeh, en el Elíseo. Reuters Reuters

"Abbas aplaza las elecciones simplemente porque puede y porque no afronta ninguna consecuencia, especialmente por parte de los gobiernos europeos", añade el activista político palestino, vecino del barrio jerosolimitano de Sheikh Jarrah, que hace alusión a los "tímidos" comunicados de respuesta que emitieron la Unión Europea y el Gobierno francés.

"Y estamos hablando de socios que le consiguieron [a Abbas] el reconocimiento de 15 países y le lograron una alianza de 142 gobiernos de todo el mundo para impulsar la solución de los dos Estados bajo una sola condición: que emprendiera reformas. Y una de las medidas de esa reforma son las elecciones", subraya.

Sinijlawi considera que ésta era "una oportunidad de oro" para celebrar elecciones. "Por el amor de Dios, Hamás no iba a participar; no iba a haber ninguna lista llamada Hamás", enfatiza el líder de Nuevo Camino.

"De acuerdo, se habla de coaliciones en las que Hamás no presentaría candidatos propios pero daría su apoyo [a algunos aspirantes de otros partidos o movimientos]", concede el activista. "El caso es que ni un solo representante de Hamás habría entrado en este Consejo Legislativo".

Una oficina de la sede el Centro de Investigación de Palestina, ubicada en la calle Jerusalén de Ramala. Álvaro Escalonilla

Shtayyeh confía, sin embargo, "en que la situación evolucione favorablemente de cara a septiembre [del próximo año], momento en el que se convocarían tanto elecciones presidenciales como legislativas".

Es entonces cuando la Autoridad Nacional Palestina contempla celebrar elecciones, y es que la decisión de Abbas no fue otra que convocarlas el 11 de septiembre de 2027, una fecha marcada en rojo en Estados Unidos por razones obvias. "No sé en qué estaban pensando", reconoce un ciudadano palestino-estadounidense llevándose las manos a la cabeza.

Aunque tampoco haya elecciones el próximo año, Sinijlawi está convencido de que los gobiernos europeos "seguirán tratándolos como iguales, seguirán siendo sus apoyos políticos y él seguirá recibiendo invitaciones a sus capitales", y señala a la mano derecha de Abbas.

"Cualquier líder político europeo viene [a Ramala] y se reúne, ya no con el presidente, sino con Hussein al-Sheikh", insiste. "Ahora la comunidad internacional trata con el vicepresidente: él les escribe cartas, recibe a sus diplomáticos, habla con ellos. Se está convirtiendo en la voz de los palestinos; una voz que no representa a los palestinos".

Samer Sinijlawi, fundador del partido opositor Masar Jadid. Imagen cedida

No es casualidad. El nombre de Hussein al-Sheikh (Ramala, 65 años) es el favorito para suceder al nonagenario Abu Mazen cuando éste ya no esté. El número dos de Fatah concentra poder en la sombra como vicepresidente de la ANP y es el principal interlocutor con Israel y Estados Unidos.

"Déjeme decirle algo: si transmitimos a los israelíes la impresión de que hay un cambio, eso podría modificar la actitud de los israelíes y arreglar muchas cosas sobre el terreno. El cambio es bueno. El cambio podría devolver muchas capacidades a los palestinos", argumenta Sinijlawi. "Y ahora mismo una sola persona lo está bloqueando: Hussein al-Sheikh".

Sinijlawi está especialmente molesto con él porque lo tenía todo preparado para presentarse. "Cerca del 90% de los palestinos con derecho a voto se registraron con antelación para participar en las elecciones. La demanda popular era enorme. El primer día ya se habían inscrito 11 listas, seis de ellas, entre las que está la mía".

El líder de Nuevo Camino lamenta que la comunidad internacional haya tomado a los palestinos como "rehenes" de los resultados de las elecciones celebradas en la Franja de Gaza en 2006. "Nos descalificaron para la democracia", lamenta.

"Si votamos a Hamás una vez, entonces ya no merecemos la democracia nunca más", insiste Sinijlawi. "A todos mis hijos, que nacieron después de aquella fecha y ahora tienen edad para votar, los están privando de la democracia porque alguien votó a Hamás en 2006".