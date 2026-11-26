El Parlamento israelí también vota a favor de limitar los mandatos de los primeros ministros y prohibir que personas imputadas puedan ejercer la jefatura de Gobierno.

La oposición en la Knéset logra aprobar en primera votación la creación de una comisión parlamentaria para investigar la presunta negligencia del Gobierno durante los atentados del 7-O.

Los jueces del Tribunal del Distrito de Jerusalén recomiendan a la fiscal general retirar el delito de cohecho a Benjamin Netanyahu en el 'caso 4000', aliviando su situación judicial.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel en funciones, ha saboreado en una sola jornada tanto la miel como la hiel. El mismo día que el tribunal que lo juzga por corrupción se ha inclinado por retirar el principal cargo que se le acusa, la oposición ha avanzado en la creación de una comisión para investigar los indicios de negligencia de su Gobierno durante los atentados del 7-O.

En una vista celebrada en el Tribunal del Distrito de Jerusalén, los jueces han instado a la fiscal general Gali Baharav-Miara a retirar el delito de cohecho en el 'caso 4000'. Esta pieza juzga el presunto trato de favor que concedió Netanyahu al grupo de telecomunicaciones Bezeq siendo ministro de Comunicación. A cambio, habría recibido una cobertura mediática favorable en el portal Walla del empresario Shaul Elovitch.



Además de por este delito, el primer ministro está imputado por fraude y abuso de confianza dentro de la causa 4000. Según el diario Haaretz, los jueces ya habían recomendado a la Fiscalía con anterioridad retirar el cohecho. La decisión de citar a la fiscal general en persona para transmitirle su parecer no tiene precedentes.

En la vista, los jueces también recomendaron a la Fiscalía reconsiderar puntos de su acusación en otro de los casos contra Netanyahu, el 'caso 2000', en el que también está imputado por fraude y abuso de confianza.



En este caso, se habría producido un presunto pacto entre el entonces ministro de Comunicación y Arnon Moses, el editor del diario más leído de Israel, Yedioth Ahronoth, para garantizar una cobertura positiva a cambio de limitar la circulación de un diario gratuito rival. La fiscal general comunicó a los jueces que "tendría en cuenta sus observaciones", según Haaretz.

Además del caso 4000 y el 2000, Netanyahu está siendo juzgado por otra causa, la 1000, en la que se le acusa de fraude y abuso de confianza por haber aceptado junto a su esposa Sara regalos de lujo valorados en casi 300.000 dólares del productor Arnon Milchan y del empresario James Packer a cambio de presuntos favores políticos.



Las investigaciones policiales sobre estos casos se iniciaron en 2016, los cargos fueron presentados en 2019 y el juicio contra Netanyahu comenzó en mayo de 2020, lo que le convirtió en el primer ministro israelí en ejercicio en ser juzgado por corrupción. Su primera comparecencia fue en diciembre de 2024, pero consiguió aplazar las siguientes alegando emergencia por la guerra de Irán.

La oposición se organiza

La citación se produce en el marco del periodo postelectoral en el que el líder opositor, Gadi Eisenkot, trata de sumar la formación de un nuevo Gobierno del que no participe Netanyahu. Aunque ha asegurado su primer apoyo en firme, el de Avigdor Líberman del partido ultranacionalista Israel Beitenu, los apoyos que necesita se antojan irreconciliables.

Manifestación contra Netanyahu y a favor de la comisión de investigación del 7-O. REUTERS/Nir Elias

Líberman condiciona su apoyo a rechazar los votos, incluso si no terminan formando parte del Gobierno, de las formaciones de mayoría palestina Raam y Lista Conjunta. Los partidos árabes, grandes vencedores de las elecciones, suman 19 escaños y son imprescindibles para sumar mayorías.

Por el contrario, el líder de Israel Beitenu se ha mostrado favorable a incorporar a los partidos ultraortodoxos que actualmente sostienen a Netanyahu. Pero estas formaciones se oponen al reclutamiento de los estudiantes de las yeshivas (escuelas talmúdicas), un privilegio que Eisenkot prometió derogar en campaña.

Para complicar las cosas, Yair Golan, del partido izquierdista Demócratas, ha suspendido las conversaciones con Eisenkot en protesta por que solo se haya dirigido de momento a las derechas, incluido el Likud de Netanyahu.

Sin embargo, la oposición sí ha alcanzado la unanimidad para crear una comisión que investigue los indicios de negligencia por parte de las autoridades durante los atentados del 7 de octubre de 2023, en los que 1.200 israelíes fueron asesinados y se tomaron 250 rehenes.

En la pasada legislatura, la mayoría parlamentaria que respaldaba al primer ministro había conseguido frenar estas iniciativas. Sin embargo, la oposición controla ahora la Knéset (Parlamento) tras nombrar como presidente de la Cámara a Matan Kahana del propio partido de Eisenkot, Yashar!

La creación de la comisión ha superado la primera de las cuatro votaciones que deben celebrarse para su aprobación. Ha recabado 65 votos por 50 en contra, en una moción en la que los parlamentarios árabes han votado junto a los opositores judíos.

Además, la Knéset ha votado a favor de un proyecto de ley para imponer un límite de mandatos a los primeros ministros y para prohibir el ejercicio del cargo a las personas imputadas, dos medidas claramente dirigidas a impedir un nuevo Ejecutivo con Netanyahu al frente en caso de que sus rivales no consigan gobernar.



