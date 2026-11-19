El rascacielos más alto de Riad fue alcanzado este jueves por un misil de los rebeldes hutíes. Redes sociales

Un misil de los hutíes daña el mayor rascacielos de Riad en el segundo ataque en dos semanas al centro financiero de la ciudad

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LO ESENCIAL Las claves Un misil lanzado por los rebeldes hutíes impactó contra la Torre PIF de Riad, el rascacielos más alto de la capital saudí, afectando a unos ocho pisos sin provocar heridos ni víctimas mortales. Este ataque es el segundo en menos de dos semanas contra el distrito financiero de Riad, tras el impacto que sufrió la sede de la petrolera estatal Aramco el pasado 8 de noviembre. El Gobierno de Arabia Saudí calificó la agresión de acto terrorista y reivindicó su derecho a defender su soberanía, mientras la coalición afirmó haber destruido una plataforma de misiles en Yemen. La escalada de ataques se produce en medio de la reanudación del conflicto en Yemen y tras los recientes avances estratégicos de los hutíes cerca del estrecho de Bab al Mandeb.

Un misil lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen impactó este jueves contra el rascacielos más alto de Riad, la Torre PIF, sede del Fondo de Inversión Pública saudí.

Pese a las impactantes imágenes en redes sociales, el ataque, que afectó a siete u ocho de los 80 pisos de la torre de 385 metros de altura que corona el distrito financiero no dejó heridos ni víctimas mortales.

Se trata de la segunda vez en menos de dos semanas que un ataque hutí daña un edificio emblemático en el distrito financiero de Riad, después de que la sede de la petrolera estatal Aramco fuera alcanzada en un ataque el 8 de noviembre.

Riyadh’s tallest building, the Abdullah Financial Center, after a missile attack by the Houthi's..... https://t.co/pDhHRshUTh — Richard (@ricwe123) November 19, 2026

Los hutíes han atacado aeropuertos y la infraestructura petrolera saudíes desde que la guerra civil de Yemen se reavivó en julio en medio del conflicto estancado entre Estados Unidos e Irán.

Tres fuentes familiarizadas con el asunto indicaron que el edificio había sido alcanzado por un misil hutí.

La coalición liderada por Arabia Saudí que lucha contra los hutíes afirmó haber neutralizado una amenaza de misil lanzada hacia Riad y que se habían producido impactos.

La Defensa Civil saudí informó en un comunicado que los equipos de emergencia respondieron al ataque, que calificó de "terrorista", contra una de las torres del complejo financiero de la capital, y confirmó que no hubo heridos ni víctimas mortales.

El organismo señaló que el ataque contra infraestructuras civiles constituye una "flagrante violación del derecho internacional humanitario y refleja el peligroso método de actuación" de los insurgentes yemeníes.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores saudí expresó en un comunicado la "enérgica condena" del reino a los "continuos ataques terroristas" de los hutíes contra instalaciones civiles y económicas y bienes civiles en Riad.

El Gobierno saudí reivindicó su "pleno y legítimo derecho" a adoptar todas las medidas necesarias para defender su soberanía, proteger sus bienes nacionales y garantizar la seguridad de sus ciudadanos y residentes.

"El Reino no tolerará ninguna agresión dirigida contra su territorio y sus bienes", advirtió el Ministerio, que instó a la comunidad internacional y a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU a asumir sus responsabilidades, aplicar las resoluciones pertinentes y condenar los ataques atribuidos a los hutíes.

Una guerra reabierta

La coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en Yemen desde 2015 anunció en un comunicado por la mañana la destrucción de una plataforma de lanzamiento de misiles balísticos en la región suroccidental yemení de Dhamar, desde donde los rebeldes lanzaron un ataque contra Riad.

En esta misma jornada, los hutíes acusaron a la coalición de acabar con la vida de al menos 15 personas y de herir a otras 13 en dos ataques aéreos contra la provincia de Taiz.

Los ataques se enmarcan en la contraofensiva Amanecer del Yemen que fue lanzada el 5 de octubre por fuerzas alineadas con el Gobierno reconocido, tras importantes avances de los hutíes a lo largo de la costa yemení del mar Rojo, incluida la toma de Moca y de territorios cercanos al estratégico estrecho de Bab al Mandeb.

La campaña tiene como objetivo revertir esos avances y hacer retroceder a las fuerzas hutíes desde posiciones clave tanto en la costa como en el interior del país, pese a que la campaña gubernamental ha enfrentado contratiempos a lo largo de la costa.

El conflicto ha supuesto un duro golpe para los planes del príncipe heredero Mohammed bin Salman de desarrollar y diversificar la economía de Arabia Saudí, el mayor exportador de petróleo del mundo y aliado de Estados Unidos.