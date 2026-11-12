Un agente iraní coordinó desde la prisión de EEUU donde está Maduro el atentado fallido contra la base aérea de Fairford

La operación en suelo británico implicó furgonetas cargadas con combustible para atentar contra la base donde operaban bombarderos B-1 estadounidenses, pero fue abortada tras movilizar a los servicios de emergencia.

El complot formaba parte de una campaña de represalias de Teherán contra instalaciones clave de Estados Unidos y la OTAN en Europa tras el estallido del conflicto militar en Oriente Próximo.

El recluso transmitió instrucciones operativas y coordinó la financiación del atentado mediante llamadas telefónicas en clave con su familia desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi, agente vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní, coordinó desde una prisión federal en Nueva York el plan para atacar la base aérea británica de Fairford.

Un agente con doble nacionalidad iraní e iraquí llamado Mohammad Baqer Saad Dawood al-Saadi orquestó desde la prisión federal de Nueva York donde permanece recluido Nicolás Maduro el atentado fallido del pasado mes de septiembre contra la base de la Fuerza Aérea británica en Fairford, según la Fiscalía de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia acusa a Al-Saadi de dar instrucciones a las personas que colaboraron en el ataque contra la instalación militar estratégica en el sur de Inglaterra, donde estaban estacionados los bombarderos B-1 que Estados Unidos utilizó en el marco de la ofensiva contra Irán.

Jamie McDonald, fiscal federal en Manhattan, dejó por escrito que el recluso y otros dos acusados colaboraron para "orquestar una campaña de terror en nombre de organizaciones terroristas vinculadas a Irán", enmarcada en una ola de represalias tras el estallido de la guerra que Israel y Estados Unidos lanzaron en febrero.

De hecho, los servicios de inteligencia occidentales advirtieron que el complot contra Fairford formaba parte de una amenaza mucho más amplia contra bases militares estadounidenses en suelo europeo, como las de Spangdahlem y Ramstein en Alemania.

Según el pliego de acusación difundido por la Fiscalía, Al-Saadi emitió mensajes codificados durante sus conversaciones telefónicas con familiares para coordinar el atentado, y lo hizo desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Allí permanece encarcelado desde mayo por planear ataques en suelo europeo y estadounidense junto a Mohsen Mohajeri, agente de la Guardia Revolucionaria, y Mohammad Ali Al-Hassani, otro civil de nacionalidad iraní. Son los dos colaboradores a los que se refería McDonald.

Al-Saadi no detuvo su actividad hasta ser capturado en abril en Turquía. Una vez detenido, confesó a los investigadores que dirigía labores de propaganda y guerra psicológica, además de participar en la planificación estratégica y de inteligencia militar para Teherán y sus proxies.

Del análisis de los dispositivos incautados tras su arresto, los agentes estadounidenses recuperaron varias fotografías en las que el acusado aparece en centros de inteligencia de Oriente Próximo en compañía de altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní.

Una de esas fotografías corrobora su estrecha relación con Qasem Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds del Pasdarán, que murió abatido por un dron de Estados Unidos en el aeropuerto de Bagdad en enero de 2020.

Bombardero B-1B Lancer Tyler Harmon / USAF

De hecho, los fiscales federales destacan que Al-Saadi era considerado prácticamente como un hijo para el difunto general iraní y revelan que, según sus averiguaciones, estaba previsto que viajara en el mismo convoy el día del letal ataque aéreo estadounidense en la capital de Irak.

Aislamiento especial

El Departamento de Justicia ordenó trasladar a Al-Saadi a un módulo de aislamiento especial para reclusos de alto perfil, donde permanece encadenado y bajo medidas administrativas especiales que restringen sus comunicaciones.

El Gobierno justificó estas limitaciones ante el juez al considerar probado un riesgo real de que sus contactos con el exterior desembocaran en atentados con víctimas mortales, lesiones graves o daños materiales de gran envergadura.

No obstante, su abogado defensor, Andrew Dalack, presentó un escrito judicial en octubre en el que tachaba las acusaciones de mera "especulación sobre conversaciones que fueron traducidas del árabe", alegando que no constituían "una base sobre la cual mantener a alguien en aislamiento extremo".

La Fiscalía indicó en un escrito que Al-Saadi utilizaba un lenguaje en clave en las llamadas que mantenía durante el verano con su madre y su hermana, advirtiendo a sus interlocutoras de que midieran sus palabras para evitar que la prisión cortara las comunicaciones.

A través de ellas, ordenó enviar fondos y transmitir mensajes sobre el "trabajo" a Mohajeri y a sus colaboradores, un código que empleaba para referirse a ataques terroristas. En varias conversaciones intervenidas, el acusado y sus parientes coordinaron transferencias de fondos y acordaron luz verde para la ejecución de la trama.

Los documentos judiciales destacan una llamada de julio en la que el recluso preguntó expresamente a su hermana: "¿Qué están haciendo con todo nuestro antiguo trabajo?". La respuesta de ella fue tajante: "No está cancelado".

Los fiscales alertaron con especial énfasis sobre una conversación de finales de septiembre en la que sospechaban que el recluso estaba impartiendo órdenes operativas a terceros desde la celda.

En concreto, el ministerio público destacó que el 24 de septiembre Al-Saadi ordenó a su familia "darle dinero para que podamos hacerlo", una instrucción directa para desbloquear los fondos de la operación.

Tres días después de esa llamada, los implicados intentaron consumar la acción contra la base militar de Fairford. Las pesquisas señalan que Al-Hassani, quien operaba desde Irán, dirigió los primeros pasos de la operación sobre el terreno.

Fue él quien financió en agosto el reconocimiento previo del perímetro de la base y quien se mantuvo en comunicación directa y constante con los conductores de tres furgonetas blancas cargadas con combustible el 26 de septiembre.

El operativo encendió las alarmas en el Reino Unido a finales de septiembre cuando uno de los propios sospechosos que viajaba en las furgonetas llamó a los servicios de emergencias a altas horas de la noche, dando a las autoridades el primer aviso de la trama terrorista.

La alerta desató una respuesta a gran escala que incluyó la evacuación urgente de 85 viviendas circundantes, la intervención de un robot del cuerpo de desactivación de explosivos para inspeccionar los vehículos y una reunión de seguridad nacional convocada por el primer ministro Andy Burnham.

Aunque los agentes detuvieron en un primer momento a los implicados bajo sospecha de tramar un ataque para hacer estallar las furgonetas frente a los accesos de la base aérea, fueron puestos en libertad bajo fianza y estrictas medidas cautelares en menos de 24 horas al no hallarse explosivos convencionales en los registros.

Sin embargo, a finales de octubre varios de esos individuos volvieron a ser arrestados después de que las autoridades británicas e informes de inteligencia concluyeran la existencia de una elevada probabilidad de que la Guardia Revolucionaria, o un cuartel militar en Teherán, estuviera directamente implicado en la planificación y financiación de la tentativa.