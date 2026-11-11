Netanyahu encaja su primera derrota en el nuevo Parlamento: la oposición avanza en crear la comisión para investigar el 7-O

La oposición sopesa pactar con los sectores ultraortodoxos para evitar depender del apoyo de los partidos árabes en la formación del nuevo Gobierno antes del 7 de diciembre.

Netanyahu insta a los partidos ultraortodoxos a no respaldar un gobierno de Eisenkot y exige un Ejecutivo de unidad nacional encabezado por él, alegando razones de seguridad e identidad del Estado.

El 'bloque del cambio' presenta un paquete legislativo para limitar los mandatos de los primeros ministros e impulsar la creación de una comisión de investigación sobre los fallos de seguridad del 7-O.

La oposición israelí, liderada por Gadi Eisenkot, hace valer sus 67 escaños en la Knéset para apartar a los aliados de Netanyahu de puestos clave y nombrar a Matan Kahana como presidente de la cámara.

La oposición israelí encabezada por el general Gadi Eisenkot saboreó este martes por primera vez las mieles de su superioridad parlamentaria sobre la actual coalición de gobierno que lidera su némesis, Benjamin Netanyahu. Superioridad que arrojaron las urnas el pasado 27 de octubre.

El llamado "bloque del cambio" cuenta con 67 escaños, entre los que figuran los 19 en manos de los partidos árabes, frente a los 53 asientos que suman el partido del primer ministro, la extrema derecha religiosa y sus socios ultraortodoxos, cortejados por la oposición para cambiar de bando.

Superar los 61 escaños, la cifra mágica que marca la mayoría parlamentaria, permite a la oposición derogar las leyes de la polémica reforma judicial que sacó adelante el Gobierno saliente, tramitar proyectos de ley o nombrar a un nuevo presidente de la Knéset.

El elegido para ocupar ese puesto es el diputado Matan Kahana. Exministro de Asuntos Religiosos en el fugaz Gobierno de Naftali Bennett, Kahana sustituirá presumiblemente el próximo martes a Amir Ohana, dirigente del Likud y estrecho aliado de Netanyahu.

El principal favorito para presidir la cámara era el ex primer ministro Yair Lapid. Así lo habían acordado Bennett y Avigdor Lieberman, miembros de la oposición, hasta que Eisenkot insistió en que el puesto debía recaer en un integrante de su partido, Yashar.

Ohana denunció que "la petición extraordinaria" para apartarle del cargo "al margen" de la toma de posesión de un gobierno alternativo responde a la intención del bloque opositor de revertir cuanto antes las medidas del Ejecutivo saliente, el más escorado a la derecha desde la fundación del Estado judío.

Durante la sesión de apertura de la Knéset del martes, los líderes opositores también acordaron que fuera el propio Lieberman quien encabezara el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa, y la diputada Liran Avisar Ben Horin, miembro de B’Yachad, el partido de Bennett, el de Finanzas.

Cumplir promesas

Controlar la Knéset supone un espaldarazo para la oposición. El bloque encabezado por Eisenkot podrá sacar adelante sus propias leyes y cumplir así buena parte de sus promesas de campaña, que empiezan por investigar los errores de seguridad que permitieron a Hamás perpetrar el atentado del 7 de octubre.

Avigdor Lieberman, líder de Yisrael Beiteinu. Amir Cohen Reuters

Este martes, sin ir más lejos, la oposición pidió crear una comisión de investigación sobre la masacre y presentó un ambicioso paquete legislativo que contempla, entre otras propuestas, la limitación de mandatos para los primeros ministros, orientada a cerrarle el paso a Netanyahu.

El siguiente paso será más complejo: sustituir al líder del Likud, que ha bloqueado de forma sistemática cualquier investigación independiente sobre el 7-O.

Desde la tribuna de la Knéset, el presidente Isaac Herzog declaró que el Parlamento tenía la "obligación moral de no dejar piedra sin remover" al investigar y comprender la "catástrofe" del 7-O y pidió a los diputados que hicieran "todo lo posible para evitar la repetición de elecciones".

"Esta legislatura debe completar sus días frente a las múltiples tareas pendientes", insistió el jefe del Estado. "Prácticamente el 80% de la ciudadanía les ha votado; tienen el deber de hacer cuanto esté en su mano para eludir unas nuevas elecciones".

El domingo, Herzog encomendó a Eisenkot la tarea de formar gobierno. El exjefe del Estado Mayor del Ejército tendrá de plazo hasta el 7 de diciembre para encontrar una salida al laberinto, aunque puede solicitar una prórroga de dos semanas. Hasta que no lo consiga, Netanyahu seguirá a los mandos.

Eisenkot cuenta con el respaldo de los partidos árabes y sus 19 diputados, claves para articular una mayoría parlamentaria. La Lista Conjunta y Ra'am mostraron desde el primer momento su intención de respaldar a la oposición para poner fin a la era de Netanyahu y desterrar a sus socios supremacistas antiárabes.

En las filas de la oposición, sin embargo, domina el rechazo a pactar con los partidos árabes. Ni Eisenkot, ni Bennett, ni Lieberman están por la labor de integrarles en la coalición. La única nota discordante en ese sector es Yair Golan, el líder de Los Demócratas, la fusión entre el histórico Partido Laborista y Meretz.

El rechazo a los árabes es tal que Lieberman, un enemigo acérrimo de Netanyahu que ha construido una dilatada carrera política sobre las críticas a los partidos ultraortodoxos, ha ofrecido a los jaredíes relajar el marco de reclutamiento militar obligatorio, una de sus grandes promesas electorales.

Viejos aliados de Netanyahu, el sefardí Shas y el asquenazí Judaísmo Unido de la Torá ocupan 13 escaños en la Knéset. Sumados a los 48 de la oposición, sus votos podrían apuntalar el gobierno alternativo de Eisenkot. De este modo, el general no necesitaría del respaldo de los partidos árabes.

Lieberman tiene sus razones. Según el diario Ynet, el líder del nacionalista Yisrael Beytenu le dijo a Eisenkot que "Netanyahu quiere que armemos un gobierno con los partidos árabes. Le viene bien". En cambio, a ojos de Lieberman, "un gobierno con los jaredíes le genera estrés; sabe que puede aguantar cuatro años".

Ahmad Tibi se toma un selfi en grupo, junto a Yousef Jabareen, el presidente de Balad Sami Abu Shehadeh y Maha Karkabi Sabbah, entre otros. Ammar Awad Reuters

De entrada, sin embargo, ni Shas ni el Judaísmo Unido de la Torá respaldaron la candidatura de Kahana para presidir la Knéset. El líder de este último partido, Yaakov Asher, argumentó que ese paso sólo debe darse en paralelo a la formación efectiva de un nuevo gobierno y no antes, para evitar que la cámara quede bajo un signo político contrario al Ejecutivo.

Bibi entra en pánico

Netanyahu exhibió este martes su nerviosismo. "A nuestros hermanos jaredíes les digo: no se debe formar un gobierno estrecho [liderado por Eisenkot]. Porque sé lo que está en juego: no sólo el enorme desafío de seguridad, sino también el gran desafío interno de preservar la identidad judía del Estado de Israel", declaró desde la Knéset.

El líder del Likud no escatimó en promesas para mantenerles de su lado. "Nuestra misión compartida es completar la formalización del estatus de los estudiantes de Torá y aprobar la ley de reclutamiento con un amplio consenso, en cooperación con su liderazgo espiritual", afirmó.

En el discurso de 20 minutos que pronunció desde la tribuna de la Knéset, el primer ministro volvió a pedir un "gobierno de unidad nacional" con él a los mandos, un concepto que contrapone al "gobierno de emergencia nacional" que demanda Eisenkot.

El general Gadi Eisenkot, líder de Yashar. Ronen Zvulun Europa Press

"Irán trabaja para revivir la amenaza nuclear. La única forma de eliminar de manera permanente esta amenaza existencial es derrocar el régimen de los ayatolás", afirmó Netanyahu, convencido de que, "frente a estas amenazas, debemos hacer una cosa en esta cámara: dejar de lado cualquier otra consideración y establecer un gobierno de unidad nacional".

Su hijo Yair acusó a Eisenkot de ser "una marioneta de los elementos más poderosos y oscuros del país y del mundo". "No es seguro que Israel sobreviva a él", escribió en la red social X. "No por nada los iraníes, los palestinos (con y sin carné de identidad azul) y los países árabes están de celebración", apostilló.

Su padre había acusado a la oposición de ponerse en manos de los "partidarios del terrorismo que odian a Israel", en alusión a la Lista Conjunta y Ra'am. Olvidó Bibi que fue él quien articuló una coalición con el supremacista antiárabe Itamar Ben Gvir, líder de Poder Judío, el único miembro de la Knéset condenado por apoyar a una organización terrorista.

"Hay quienes en esta cámara, por alguna razón, piensan que existe una gran diferencia entre la supuesta 'moderación' de Ra'am y la 'radicalidad' de la Lista Conjunta. La única diferencia radica en que discrepan sobre qué tipo de estado se levantará aquí sobre las ruinas del Estado judío", insistió Netanyahu.

"Si un estado islámico al estilo de los Hermanos Musulmanes como Hamás en Gaza o un estado nacionalista palestino bajo el patrón de Fatah. Pero coinciden en un punto capital: Israel, en tanto que Estado judío, carece de derecho a existir", abundó.

El líder de Ra'am, Mansour Abbas, le devolvió el golpe y desveló en los micrófonos del Canal 12 que el propio Netanyahu le confesó en su día que él y Yahya Sinwar, líder de Hamás en Gaza y cerebro de los atentados del 7 de octubre, "se entendían mutuamente".

"Hablamos del mismo primer ministro con el que mantuve una entrevista en la residencia de Balfour en pleno periodo de Guardian of the Walls 2, el mismo gobernante que depositó credibilidad en Yahya Sinwar manifestándome que ambos se entendían", aseguró Abbas, que quedó "perplejo al oírle decir semejante cosa".