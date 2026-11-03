Un miembro de la Guarida Revolucionaria iraní durante unos ejercicios de entrenamiento en Teherán. Majid Asgaripour Reuters

El Ejército de EEUU lanza un ataque "defensivo" contra posiciones militares en una isla de Irán a horas de las 'midterms'

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LO ESENCIAL Las claves EEUU ejecuta un ataque militar "defensivo" contra la isla iraní de Qeshm a pocas horas de las elecciones legislativas de medio mandato. El bombardeo fue una respuesta del Pentágono tras el derribo de un dron estadounidense MQ9 y disparos contra dos de sus aviones de combate. La operación busca neutralizar amenazas contra las fuerzas estadounidenses en la región y proteger el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Donald Trump resta importancia a la reanudación de los combates a gran escala y se muestra abierto a un posible acuerdo de paz con Irán.

El Ejército de Estados Unidos ha atacado este lunes la isla iraní de Qeshm, en el Golfo Pérsico, a escasas horas de las elecciones legislativas de medio mandato y en lo que ha sido calificado de operación militar limitada de carácter "defensivo" contra Irán.

Según recogen medios como The Wall Street Journal o The New York Times, el Pentágono ha justificado el bombardeo explicando que se ha lanzado contra objetivos que supuestamente suponían una amenaza contra los medios estadounidenses desplegados en la región y desde donde se podían efectuar ataques de represalia.

También se buscaba limitar la capacidad de la República Islámica para amenazar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz. Las fuentes militares consultadas aseguran que no hay planes inmediatos para reanudar la guerra a gran escala contra el régimen de los ayatolás, aunque Donald Trump, presionado por su aliado Benjamin Netanyahu, lleva semanas considerando este escenario.

The footage captures the instant when the 55th MQ9 drone belonging to the invading US military was tracked and destroyed in the skies east of the Strait of Hormuz. https://t.co/OXcJKCUDj4 — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) November 3, 2026

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) no ha anunciado públicamente las operaciones llevadas a cabo este lunes. Sin embargo, funcionarios estadounidenses citados por distintos medios del país han señalado que el ataque ha sido la respuesta al derribo de un dron militar MQ9 estadounidense, reivindicado por la Guardia Revolucionaria iraní, y a unos disparos sin éxito contra dos aviones de combate.

Qeshm, situada a la entrada del estrecho de Ormuz, alberga una instalación subterránea de misiles, una base naval y una importante planta desalinizadora. El Pentágono ha reforzado en las últimas semanas su presencia militar en la región y ha preparado distintas opciones para una eventual ampliación de los ataques.

Trump ha afirmado este mismo lunes que Estados Unidos "ya había ganado la guerra contra Irán" y ha restado importancia a una posible reanudación de los combates. En un post en redes sociales unas horas antes ha deslizado que el acuerdo de paz con Teherán "podría ocurrir".

"No sé si siquiera se puede llamar guerra porque llevamos meses sin combatir", ha comentado el mandatario republicano tras el mitin de cierre de campaña en Washington. Preguntado sobre si contempla nuevos ataques después de las elecciones legislativas de este martes, su respuesta fue negativa, aunque funcionarios de su Administración han señalado que el mandatario sigue valorando distintas opciones.

En una entrevista con el portal Axios, Trump ha confesado que no tiene "prisa" para tomar una decisión. De hecho, el director de la CIA, John Ratcliffe, le ha aconsejado mantener la estrategia de "no guerra, no acuerdo" para que la crisis económica siga haciendo mella en la República Islámica, lo que podría forzar a los iraníes a hacer más concesiones.

El vicepresidente JD Vance también se ha mostrado optimista sobre la vía diplomática y ha revelado que se ha logrado algún "progreso" en las negociaciones de los últimos días.

El ataque en la isla de Qeshm ha sido similar a otras operaciones de pequeña escala conducidas por el Ejército estadounidense en las semanas anteriores. En estos ataques se destruyeron lanzadores de misiles vacíos.