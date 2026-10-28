Netanyahu lidera el recuento en Israel pero pierde la mayoría: el resultado empuja a la oposición a pactar con los partidos árabes

Netanyahu apela a la creación de un gobierno de unidad nacional sionista para evitar la entrada de las fuerzas árabes en el Ejecutivo israelí.

La alta participación de la población árabe otorga un papel clave y un crecimiento histórico en representación a las formaciones Ra'am y la Lista Conjunta.

La oposición liderada por Gadi Eisenkot también alcanza unos 50 escaños y necesita el apoyo de los partidos árabes para lograr formar gobierno y desbancar a Netanyahu.

El Likud de Benjamin Netanyahu se mantiene como primera fuerza, pero su bloque suma unos 50 escaños y se queda lejos de los 61 necesarios para la mayoría absoluta.

El Likud, partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, se mantiene como primera fuerza política, pero su bloque, integrado por los partidos jaredíes (ultraortodoxos) y nacionalistas religiosos de extrema derecha, ha perdido la mayoría que le permitiría revalidar su mandato.

A la espera de que se confirmen los resultados definitivos, este bloque sumaría alrededor de 50 escaños y se quedaría lejos de los 61 que le permitirían gobernar.

Por su parte, la oposición, liderada por Gadi Eisenkot y su partido Yashar, estaría también en torno a los 50 escaños. Este bloque cuenta con el apoyo de partidos que van desde la derecha hasta la izquierda, pasando por el centro y que tienen un objetivo común: sacar a Netanyahu del poder.

Apoyan a Eisenkot los antiguos líderes del gobierno de coalición de 2021, Naftali Bennett y Yair Lapid, con su partido Juntos. También suma a este bloque la formación de Avigdor Liberman, Israel Nuestro Hogar. Por último, los Demócratas, una unión de partidos de izquierda encabezada por Yair Golan.

Y entre el bloque de Netanyahu y el de Eisenkot, con los escaños decisivos para inclinar la balanza de la mayoría hacia un lado u otro, están dos partidos árabes: el islamista Ra'am de Mansour Abbas, y la Lista Conjunta, liderada por Ayman Odeh.

Gracias a la alta participación de la población árabe, estos dos partidos han superado el número de escaños con los que contaban desde 2022.

Quizá por eso, Netanyahu ha querido hacer una lectura más allá de los bloques y, en su discurso de la noche electoral, ha llamado a la formación de un gobierno de unidad nacional para evitar la entrada de los árabes en el Ejecutivo. "El bloque de la derecha tiene una mayoría clara y decisiva entre el público sionista", ha declarado.

El exjefe del Estado Mayor israelí Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, comparece ante los medios de comunicación tras votar en las elecciones generales, en Herzliya. Shir Torem Reuters

Abbas tiende la mano

El líder de Raam, Mansour Abbas, fue la llave para que el bloque de la oposición lograra una mayoría tras las elecciones de 2021. Aquello fue un hecho histórico, pues era la primera vez que un partido árabe entraba en una coalición de gobierno.

Aunque aquel Ejecutivo de frágil mayoría tuvo una vida corta de apenas un año, demostró que la alternativa a Netanyahu era posible.

Es cierto que la mayoría de partidos de la oposición preferirían no depender de los árabes, pero la realidad de los resultados los fuerza al diálogo con Abbas, que ya ha tendido la mano. De hecho, como ha recordado él mismo durante la noche electoral, tanto Netanyahu como la oposición acudieron en el pasado a negociar con su partido, que finalmente favoreció al bloque del cambio en 2021.

La posición de Abbas se ha reforzado en estos comicios. De los cinco escaños que obtuvo su partido en 2022, los resultados provisionales le dan siete. El otro partido árabe, la Lista Conjunta, sumaría entre 10 y 12, frente a los cinco de las pasadas elecciones.

El líder de Ra'am, Mansour Abbas, interviene en la Knéset. Ilia Yefimovich Europa Press

Esto ha puesto a los árabes en una posición de fuerza que difícilmente puede ser ignorada.

Sin embargo, Eisenkot ha declarado que hará todo lo que esté en su poder "para formar un gobierno sionista que sirva a todos". Bennett se ha expresado en términos parecidos, mientras que Liberman ha rechazado categóricamente cualquier diálogo con los árabes desde el inicio de su campaña.

En cualquier caso, los resultados les ponen en una tesitura difícil, pues el auge de los partidos árabes es incontestable, histórico, con lo que ello significa para esa comunidad de dos millones de ciudadanos israelíes, tan maltratada por el actual Gobierno.

Golan ha salido en defensa de una coalición que incluya a los partidos árabes: "Todo miembro de la Knéset elegido en el proceso democrático y legal es parte legítima de nuestro sistema político. Si hay una mayoría democrática para reemplazar al gobierno de la destrucción, debemos hacerla realidad".

La participación de la población árabe en estas elecciones ha superado ampliamente la de los pasados comicios de 2022, según datos recogidos en las cuatro ciudades de mayoría árabe en Israel.

De hecho, los datos alarmaron a los líderes del bloque del Gobierno a lo largo de la jornada electoral. El propio Netanyahu escribió en X, urgiendo a votar al Likud: "¡Esto es una llamada de emergencia! El futuro de nuestro estado judío está en juego".

Como apunta Eden Barzoabi en su análisis en el Jerusalem Post, el gobierno que más ha hecho para apartar a los ciudadanos árabes fuera de la política israelí puede que haya sido el que los haya traído de vuelta. En cambio, mientras el voto árabe subía, la participación de las comunidades de judíos ultraortodoxos ha sido menor que en las pasadas elecciones.

Evitar otras elecciones

Como ya advirtió durante su campaña, el líder de la oposición está convencido de que nada frenará a Netanyahu de intentar mantener el poder.

Por eso, ha pedido evitar segundas elecciones, pues teme que el actual primer ministro interfiera en el proceso explotando políticamente la excusa de la seguridad nacional. De hecho, en su discurso electoral, Netanyahu ha hablado de la oportunidad histórica de "derrotar a Irán de una vez por todas".

No sería la primera vez que el primer ministro se embarca en una guerra en plenas negociaciones postelectorales. Ya ocurrió en 2021, cuando estuvo claro que la oposición podía llegar a un acuerdo para que gobernara una mayoría alternativa, el país se vio envuelto en un cruce de misiles con Hamás que duró unos 10 días.

Netanyahu podría usar el enfrentamiento con Irán como coartada para entorpecer las negociaciones o mantenerse más tiempo en el Gobierno.

Los resultados definitivos de las elecciones serán publicados el próximo 4 de noviembre. A la espera del reparto de escaños definitivo, la oposición tendrá que escoger entre dos manos tendidas: la del árabe Abbas o la de Netanyahu, perpetuando un reinado político que ya suma dos décadas en Israel.