La oposición gana las elecciones en Israel pero necesitaría a los árabes para echar a Netanyahu, según los sondeos a pie de urna

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Likud de Benjamin Netanyahu ganaría las elecciones con 24 escaños según los sondeos a pie de urna, manteniéndose como primera fuerza. El bloque de la oposición liderado por Gadi Eisenkot sumaría más votos que la coalición de Netanyahu, pero necesitaría a los partidos árabes para alcanzar la mayoría absoluta. La participación registró un récord histórico alcanzando el 74,3% a las 20:00 horas, impulsada especialmente por la afluencia en las ciudades de mayoría árabe. El Comité Electoral Central denegó una petición del oficialismo para prorrogar una hora el cierre de los colegios electorales.

El Likud de Benjamin Netanyahu habría ganado este martes las elecciones legislativas en Israel con 24 escaños, según los sondeos a pie de urna del Canal 12. El partido del primer ministro se mantendría como la primera fuerza del país, por delante de Yashar, la formación del general Gadi Eisenkot, su gran rival en las urnas.

Sin embargo, el bloque de la oposición encabezado por Eisenkot obtendría más votos que la actual coalición de Bibi, aunque no alcanzaría el umbral de 61 escaños que marca la mayoría absoluta en la Knéset, por lo que necesitaría contar con el respaldo parlamentario de los partidos árabes para formar gobierno y acabar con la era de Netanyahu.

"Los sondeos a pie de urna siempre tienen un margen de error, y en 2015 fallaron por mucho, así que sigue siendo mejor esperar hasta la mañana", apunta en conversación con este periódico el politólogo israelí Shany Mor, que recuerda que los resultados definitivos tardarán en llegar unos cinco días.

Historically, Israeli exit polls don't diverge that much. Here, for example, are the numbers from 2022 https://t.co/TxILuIkRDA — Israel Elects (@israel_elects) October 27, 2026

Los israelíes acudieron a votar en masa, especialmente en las ciudades de mayoría árabe. Los niveles de participación rompieron récords, según el Comité Electoral Central. El volumen de afluencia a las urnas a las 20:00 horas alcanzó el 74,3%, ocho puntos más que en las elecciones de 2022 y el porcentaje más alto en 38 años.

Por eso, Netanyahu dedicó gran parte de la jornada electoral a publicar mensajes en redes sociales para movilizar a sus votantes, con el argumento de que la elevada participación de los ciudadanos árabes presentaba una "emergencia" y una "cuestión de vida o muerte" para la derecha israelí.

"Llamad al abuelo y a la abuela, al tío y a la tía. ¡Estamos en una batalla por nuestro hogar! ¡Salid ahora mismo a votar por Mahal [la sigla en hebreo que identifica la papeleta del Likud]!", advirtió el primer ministro a falta de media hora para el cierre de los colegios electorales.

En mitad de la afluencia masiva a las urnas, el partido de Netanyahu y sus socios ultraortodoxos remitieron al Comité Electoral Central una petición para retrasar una hora el cierre de los centros de votación, con el argumento de evitar que los ciudadanos en fila se quedaran sin depositar su papeleta.

La autoridad electoral denegó la prórroga recordando que la ley ya permite votar a quien esté dentro del recinto a las 22:00 horas, desactivando así una iniciativa que la oposición tachó de maniobra desesperada del oficialismo para forzar la movilización de su electorado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.