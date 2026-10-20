Pete Hegseth y Benjamin Netanyahu en el Pentágono en julio de 2025. Alexander Kubitza Departamento de Guerra de EEUU

Netanyahu se reúne con Hegseth en secreto en una base militar en el sur de Israel a ocho días de las elecciones

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LO ESENCIAL Las claves Benjamin Netanyahu y el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, mantuvieron una reunión no anunciada en la base aérea de Ovda a ocho días de las elecciones en Israel. El encuentro secreto se produce en el marco de las conversaciones entre Washington y Tel Aviv sobre la reanudación de posibles operaciones militares conjuntas contra Irán. Netanyahu también habló por teléfono con Donald Trump, quien le expresó su respaldo de cara a los comicios legislativos del próximo 27 de octubre.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibió este lunes al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en una visita que no había sido anunciada previamente y que tuvo lugar a ocho días de las elecciones parlamentarias en Israel.

Según el portal estadounidense Axios, el encuentro secreto se produjo en medio de una serie de conversaciones entre Washington y Tel Aviv sobre la posible reanudación de importantes operaciones militares contra Irán.

Tras filtrarse la reunión, que no ha sido confirmada ni por el gabinete de Netanyahu ni por el Pentágono, Hegseth explicó que había realizado un viaje a Oriente Próximo, sin revelar las paradas concretas, para mantener un encuentro con las tropas estadounidenses del Comando Central del Ejército de EEUU.

As always, it was an honor to visit our warfighters in @CENTCOM today. The best of our country, on a historic mission. Godspeed. https://t.co/UO094Mvw1e — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 20, 2026

El encuentro entre el jefe del Pentágono y el mandatario israelí se llevó a cabo en la base aérea de Ovda, en el sur de Israel, donde se encuentran desplegados aviones de combate y aeronaves de reabastecimiento estadounidenses, según las fuentes citadas por Axios. Se desconoce si más personal militar de ambos países estuvo presente en las conversaciones.

Este mismo lunes, Netanyahu informó en redes sociales que mantuvo una llamada telefónica con Donald Trump, también sin ofrecer detalles. El presidente estadounidense anunció el domingo que respalda la candidatura de su homólogo israelí de cara a las elecciones legislativas el próximo 27 de octubre, las primeras desde los ataques de Hamás el 7-O y la posterior destrucción de Gaza, donde han sido asesinadas más de 70.000 personas.

"Has sido un líder extraordinario del mundo libre, de Estados Unidos. Sin duda, el mejor amigo que Israel ha tenido o tendrá jamás en la Casa Blanca. Tu valentía ha infundido ánimo a toda la civilización. Donald, tenemos una tarea pendiente. Tú lo has dicho, y la terminaremos juntos. La concluiremos nosotros; nadie más podrá hacerlo", expresó Netanyahu durante el minuto y medio de llamada que la oficina del primer ministro israelí difundió en redes sociales.

Axios informó la semana pasada de que Hegseth y los mandos del Comando Central de Estados Unidos son los principales partidarios dentro de la Administración de reanudar los ataques contra Irán. De hecho, Trump y Netanyahu habrían discutido una posible operación conjunta contra objetivos militares y nucleares iraníes, aunque el presidente estadounidense no había tomado una decisión definitiva.

בשיחה עם ידידי הנשיא טראמפ לאחר שהודיע על תמיכתו בי בבחירות. יחד אנחנו הולכים להסיר את האיום האיראני לתמיד! צאו להצביע מחל! https://t.co/GuPEAPn0Tc — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 19, 2026

La visita de Hegseth a Israel se produce además en un momento de tensión en el conflicto en Oriente Próximo, con las fricciones en torno al estrecho de Ormuz todavía sin resolver y con los hutíes, aliados de Teherán, intensificando sus ataques contra Arabia Saudí.

Según el medio israelí Ynet, Netanyahu voló a la base aérea en un avión privado desde el aeropuerto internacional Ben Guirón en vez de hacerlo en helicóptero, como es habitual para los actos que tiene en el sur del país.

El primer ministro israelí también publicó en sus redes un vídeo en la base aérea Ramat David en el que advertía a sus enemigos y subrayaba la "preparación, determinación y capacidad" de la Fuerza Aérea "para atacar cuando sea necesario".