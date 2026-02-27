Naciones Unidas advierte que Irán no les ha permitido revisar su programa nuclear desde el pasado junio

Un sistema de misiles iraní se exhibe junto a una pancarta con una imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei , durante la semana de defensa iraní, en una calle de Teherán, Irán, el 24 de septiembre de 2024. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El OIEA denuncia que Irán no permite inspecciones de su programa nuclear desde los ataques a sus instalaciones en junio de 2025. El organismo advierte que no puede verificar el estado ni el paradero de 400 kg de uranio enriquecido, almacenados en Isfahán, tras los bombardeos. Las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos continúan, con avances reconocidos por ambas partes, aunque persisten diferencias clave. Estados Unidos mantiene un gran despliegue militar en Oriente Medio y ha advertido a su personal en Israel ante el riesgo de un conflicto inminente.

El OIEA, la agencia nuclear de la ONU, ha advertido este viernes de que Irán no le ha permitido investigar los aspectos más controvertidos de su programa nuclear desde los ataques de Israel y EEUU a sus instalaciones en junio de 2025.



El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reconoce que esos ataques crearon "una situación sin precedentes", pero considera "indispensable y urgente" que Irán vuelva a someterse a controles nucleares internacionales.



Sin ese acceso, el OIEA "no puede verificar el estado de las instalaciones atómicas atacadas ni del material nuclear asociado a ellas", incluyendo grandes cantidades de uranio altamente enriquecido, un material que se puede usar para fabricar bombas atómicas.

El OIEA advierte que Irán poseía un gran almacén con 400 kg de uranio enriquecido en Isfahán, con una pureza cercana al 90% requerido para armar proyectiles nucleares, que no ha podido revisar. Aunque los bombardeos dañaron el túnel de entrada, la instalación parece "generalmente intacta", advierten.

El director general del organismo, Rafael Grossi, firma estas advertencias en un informe publicado antes de las negociaciones técnicas entre EEUU e Irán previstas para la semana próxima en Viena.



En el documento reservado, el Organismo asegura que la "continuidad del conocimiento" sobre todo el material nuclear previamente declarado en las instalaciones nucleares atacadas en Irán "debe abordarse con la máxima urgencia".



"Debido a la falta de acceso a las cuatro instalaciones de enriquecimiento declaradas por Irán, el Organismo no puede proporcionar ninguna información sobre el tamaño actual, la composición ni el paradero de las existencias de uranio enriquecido", señala Grossi en el informe.

Irán se había mostrado optimista tras la última ronda de conversaciones con Estados Unidos acerca de su programa nuclear, pero aumentan los signos de que podría producirse un ataque militar estadounidense.

Los dos rivales mantuvieron ayer jueves en Ginebra una tercera ronda de negociaciones nucleares en la que Teherán consideró que se produjeron “buenos avances” mientras que Washington no se ha pronunciado al respecto.

El mediador en estas negociaciones, el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, afirmó que se ha logrado un “progreso significativo” y las dos partes se emplazaron a una nueva reunión el lunes en Viena, sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Todo ello apunta a que las negociaciones avanzan a pesar de los puntos que separan a las partes y que reconoció el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí. “En muchos asuntos nuestras posturas se han acercado, aunque todavía existen diferencias”.

Washington exige el enriquecimiento cero por parte de Irán y que limite el alcance de sus misiles, puntos a los que Teherán se niega y solo acepta recortes en su programa atómico a cambio del levantamiento de sanciones.

Pero al mismo tiempo que siguen las negociaciones, el portaviones USS Gerald R. Ford llega este viernes con su grupo de combate a la costa norte de Israel y se une al enorme despliegue militar estadounidense en Oriente Medio, el mayor desde la guerra de 2003.

A ello se suma que el embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, envió un mensaje a los trabajadores de la legación en el que les advierte que, si quieren salir del país, lo "hagan HOY" ante un posible inicio de un conflicto en la zona.

Por su parte, la Embajada de China en Irán, además, ha pedido a sus ciudadanos que salgan del país lo antes posible.