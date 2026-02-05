Irán presume del despliegue de su nuevo misil 'Khorramshahr 4' en la víspera de la reanudación de las negociaciones con EEUU

Las claves nuevo Generado con IA Irán ha desplegado su nuevo misil Khorramshahr 4, con un alcance de 2.000 kilómetros y capacidad para transportar una ojiva de 1.500 kg, en una de sus ciudades de misiles subterráneos. El despliegue coincide con la reanudación de negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos en Omán, tras meses de tensión regional y amenazas militares. Estados Unidos exige que las conversaciones incluyan limitaciones al programa de misiles balísticos iraní y el apoyo a grupos como Hamás, Hezbolá y los hutíes, mientras Irán rechaza negociar sobre sus misiles. El encuentro se produce en un clima de alta tensión, tras recientes amenazas de intervención militar por parte de Donald Trump y el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de Irán.

La cadena estatal iraní Press TV difundió este jueves imágenes del nuevo misil Khorramshahr 4 e informó que ha sido desplegado en una de las nuevas ciudades de misiles subterráneos de la Guardia Revolucionaria.

El Khorramshahr 4 tiene un alcance de 2.000 kilómetros, suficiente para alcanzar a Israel,y es capaz de transportar una ojiva de 1.500 kilogramos. Revelado el 25 de mayo de 2023, tiene una longitud aproximada de 13 metros, un diámetro de 1,5 metros y un peso de alrededor de 30 toneladas.

Este despliegue se produce antes de que este viernes Irán y Estados Unidos mantengan en Omán nuevas negociaciones nucleares, en medio de las amenazas militares estadounidenses y con grandes diferencias en torno al arsenal de misiles iraní, que Washington quiere limitar ante la oposición de Teherán.

⚡️⭕️Iranian television broadcasts scenes of the new Khorramshahr 4 missile, confirming its entry into the operational maturity stage from within the new missile cities of the Islamic Revolutionary Guard, which was unveiled last night

The speed of the Khorramshahr 4 missile… pic.twitter.com/gJ8kD7aL8z — Middle East Observer (@ME_Observer_) February 5, 2026

El encuentro está previsto a las 10.00, hora omaní (una de la tarde hora española) en Mascate, y reunirá al ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, en el que sería el primer contacto entre representantes de Washington y Teherán desde la guerra irano-israelí de junio.

Sobre la reunión de este viernes planea el inicio de otro conflicto dadas las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de intervenir militarmente en el país persa si no se alcanza un acuerdo que impida a la República Islámica desarrollar armas nucleares.

Esas amenazas han estado acompañadas del despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate -formado por tres destructores lanzamisiles- cerca de aguas iraníes en el golfo Pérsico después de que Trump afirmase que iba a ayudar a los manifestantes en las protestas que sacudían el país en enero.

El espectro de una guerra en la región ha provocado una intensa actividad diplomática en los últimos días con los ministros de Exteriores de Egipto, Catar, Turquía y Arabia Saudí tratando de mediar entre los dos históricos rivales que no lograban ponerse de acuerdo en la localización de las negociaciones.

Tras acordar una suerte de cumbre en Estambul con otros países de la región, según medios de Estados Unidos, Irán pidió más tarde mover el encuentro a Mascate y solo con representantes iraníes y estadounidenses.

Diferencias sobre los temas a abordar

Si han logrado cerrar fecha y lugar del encuentro, parece que no están de acuerdo en la agenda con diferencias en lo que están dispuestos a negociar.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, insistió el miércoles en que la agenda debe incluir además del programa nuclear iraní, la limitación de sus misiles balísticos y su apoyo a los grupos regionales de Hamás, Hezboá y los hutíes del Yemen, el llamado Eje de la Resistencia.

Araqchí, mientras tanto, aseguró hace unos días en Estambul que Teherán no está dispuesto a negociar su potente programa de misiles balísticos, que cuenta con proyectiles con un alcance de 2.000 kilómetros, suficiente para llegar a Israel.

Esas mismas diferencias ya se plantearon en las negociaciones que mantuvieron los dos países el año pasado en Mascate, con Omán como intermediario, pero que llegaron a su fin tras el inicio de la guerra entre Irán e Israel en junio, y en la que Washington participó con el bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes, lo que ha paralizado la capacidad de enriquecimiento de uranio iraní.

Trump reiteró el miércoles las amenaza contra el país persa y aseguró que el líder supremo iraní, Ali Jameneí, "debería estar muy preocupado” en una entrevista con la cadena NBC.

"Yo creo que debería estar muy preocupado. Como ya sabe, van a negociar con nosotros", explicó el mandatario.