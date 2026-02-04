Israel bombardea de nuevo Gaza y mata a 18 palestinos, entre ellos tres niños y un bebé, y cierra el cruce de Rafah

Un hombre gazatí lleva en sus brazos el cadáver de un niño muerto en un ataque israelí en Gaza este miércoles. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Al menos 18 palestinos, incluidos cuatro niños y un bebé de cinco meses, han muerto en nuevos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza. Los ataques se concentraron en la ciudad de Gaza y Jan Yunis, y también afectaron a zonas como Deir al Balah y el campamento de refugiados de Bureij. Israel ha cerrado el cruce fronterizo de Rafah hacia Egipto, impidiendo el paso de pacientes que requerían tratamiento médico fuera de Gaza. El Ejército israelí justifica los bombardeos como respuesta a un ataque armado, mientras las cifras de muertos palestinos desde octubre de 2025 superan los 71.800.

Al menos 18 palestinos, entre ellos cuatro niños -incluido un bebé de cinco meses-, han muerto en la madrugada de este miércoles, víctimas de nuevos ataques del Ejército de Israel en distintos puntos de la Franja de Gaza, pese al acuerdo de alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA y el diario Filastin han indicado que los muertos han sido registrados por

ataques contra la ciudad de Gaza, donde se ha registrado la mayoría de las víctimas mortales, y Jan Yunis (sur).

Además, según informa Reuters, Israel ha cerrado el paso de pacientes por el cruce fronterizo de Rafah hacia Egipto, dos días después de su reapertura, cuando permitió el cruce de un pequeño grupo de palestinos por primera vez en casi dos años.

A las 10 víctimas mortales registradas inicialmente por las autoridades se añaden varios fallecidos más: uno en Jan Yunis, elevando a cuatro los muertos en el sur de Gaza, y siete más en la capital, donde ya sumaban siete.

Hasta el momento, el Ejército de Israel sólo confirma haber lanzado bombardeos "de precisión" en el barrio de Tuffah de la ciudad de Gaza, y rechazó pronunciarse sobre los ataques en Jan Yunis o la zona de Zeitún, también en la capital gazatí.

Israel ha lanzado un ataque con artillería contra tiendas de campaña y viviendas de desplazados en los barrios de Zaitún y Tufá, en el este de la ciudad de Gaza.

🚨 BREAKING : Seven day old infant Mira Hamada was killed in an Israeli airstrike in the Al-Tuffah neighborhood of Gaza. pic.twitter.com/6Q9DxOAYf6 — Mohd Naved (@Naved1Naved) February 4, 2026

También ha lanzado fuego de artillería al este de Deir al Balah y el campamento de refugiados de Bureij.

Fuentes locales aseguran que drones cuadrocópteros habían abierto fuego contra la población, mientras que en Jan Yunis señalaron que el Ejército de Israel había abierto fuego contra la costa desde el mar.

Niños y un bebé de 5 meses

Según las informaciones publicadas por la agencia palestina Sanad, entre los fallecidos hay un bebé de cinco meses identificado como Saqr Bader al Hatu, mientras que los otros dos menores han sido identificados como Rital Mahmud Habush, de 12 años, y Bilal Ashraf Habush, de 16.

Además, otras cuatro personas, incluido un niño, han muerto por ataques con artillería contra tiendas de desplazados en el área de Qizan Rasuán, en Jan Yunis.

Un hombre sostiene en brazos a un bebé tras los ataques de Israel en Gaza. Reuters

En Jan Yunis, el Hospital Nasser ha confirmado la muerte de varios miembros de la misma familia (Abu Sitta): Suleiman Abu Sitta, de 28 años, y Farid Suleiman Abu Sitta, de 12. Hay otro familiar fallecido pero aún no ha sido identificado debido a las quemaduras que presenta el cadáver.

El Ejército de Israel ha denunciado a través de un comunicado que durante esta madrugada varios "terroristas" abrieron fuego contra militares desplegados en la línea amarilla en el norte de Gaza, hiriendo de gravedad a uno de ellos.

"Inmediatamente después del tiroteo, carros de combate abrieron fuego contra los terroristas y se iniciaron bombardeos en la zona", ha recalcado, antes de subrayar que el incidente supone "una flagrante violación del acuerdo de alto el fuego", sin pronunciarse sobre los ataques lanzados contra Jan Yunis.

Cierre del cruce de Rafah

Un portavoz de la Media Luna Roja ha confirmado a Reuters que varios pacientes del hospital de Jan Yunis estaban ya preparados para cruzar Rafah para recibir tratamiento, sin embargo, Israel ha informado que ha pospuesto las evacuaciones.

La reapertura del cruce fue uno de los requisitos del alto el fuego de octubre que estableció la primera fase del plan de Donald Trump para detener los combates entre Israel y Hamás .

16 pacientes de Gaza y 40 de sus acompañantes cruzaron a Egipto el martes, dijeron a Reuters médicos de Gaza.

El cruce, situado en lo que una vez fue una ciudad llamada Rafah de un cuarto de millón de habitantes que Israel redujo a cenizas y despobló por completo, es la única ruta de entrada o salida para casi todos los más de dos millones de residentes de Gaza.

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, elevaron el martes a 71.803 los muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una cifra que incluye los 529 fallecidos desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el último alto el fuego.