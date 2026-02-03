EEUU derriba un dron Shahed iraní que se aproximó "de forma agresiva" a su portaaviones USS Lincoln en el mar Arábigo

Las claves nuevo Generado con IA Un caza F-35 estadounidense derribó un dron Shahed-136 iraní que se acercó de forma agresiva al portaaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo. El incidente aumenta las tensiones entre Estados Unidos e Irán, mientras países como Catar, Turquía y Omán intentan mediar para rebajar el conflicto. El presidente Trump advirtió a Irán con posibles represalias si no se llega a un acuerdo en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Horas antes, fuerzas iraníes hostigaron un buque mercante estadounidense en el estrecho de Ormuz, acercándose con embarcaciones y un dron Mohajer.

Un caza F-35 estadounidense derribó este martes un dron Shahed-136 iraní que "se aproximó de manera agresiva" y con "intención poco clara" a su portaaviones USS Abraham Lincoln, desplegado en aguas del mar Arábigo en plena escalada militar con Teherán.

El episodio, adelantado por la agencia Reuters y confirmado después por el Comando Central de Estados Unidos, rema en contra de los esfuerzos diplomáticos de Catar, Turquía, Omán y otros países de la región para rebajar las tensiones entre Washington y Teherán, que esperan negociar esta misma semana acerca de la evolución del programa nuclear iraní.

Este lunes, el presidente Donald Trump volvió a amenazar a Teherán con tomar represalias en caso de no imponer su voluntad en la mesa de diálogo. "Estamos hablando con Irán y, si logramos llegar a un acuerdo, sería fantástico, pero si no lo conseguimos, probablemente ocurrirían cosas malas", declaró desde el Despacho Oval.

El presidente iraní Masud Pezeshkian, por su parte, pidió a su ministro de Asuntos Exteriores, Sayed Abás Araghchi, que llevara a cabo "negociaciones equitativas" con Estados Unidos, con la condición de que se dieran "las condiciones adecuadas, sin amenazas ni exigencias".

En principio, estaba previsto que las negociaciones comenzaran este mismo viernes en Estambul, con Turquía y Catar como mediadores. Sin embargo, Irán pidió este martes cambiar la sede de las negociaciones a Omán.

El incidente en aguas del mar Arábigo sucedió sólo unas horas después de que las fuerzas iraníes hostigaran a un buque mercante con bandera y tripulación estadounidense que navegaba por el estrecho de Ormuz.

Dos embarcaciones y un dron iraní Mohajer se aproximaron al buque "a gran velocidad y amenazaron con abordar y apoderarse del petrolero", según recoge el comunicado del Comando Central.

