Asesinan en Libia a Saif al Islam, el hijo del dictador Muamar Gadafi derrocado en las revueltas de 2011

Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador libio Muamar Gadafi, ha muerto en Libia según informó su asesor político. El fallecimiento de Saif al Islam habría ocurrido cerca de la localidad de Zintan, al noroeste del país, según medios locales. Saif al Islam fue considerado sucesor de su padre y fue condenado a muerte en ausencia en 2015 por su papel en la represión de las protestas de 2011. También fue acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes contra la humanidad y en 2021 se postuló como candidato presidencial en Libia.

Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador libio Muamar Gadafi derrocado en 2011, ha muerto este martes en Libia, según informó su asesor y jefe de su equipo político, Abdullah Otham, en sus redes sociales, sin precisar detalles sobre la causa del fallecimiento.

Según el medio local The Libya Observer, que cita "informes" cuya procedencia no precisa, Gadafi fue asesinado cerca de la localidad de Zintan, en el noroeste del país, a unos 140 kilómetros de Trípoli.

Saif, nacido en 1972, fue considerado el sucesor de su padre, que estuvo en el poder durante 42 años y fue capturado y asesinado tras las revueltas populares de 2011.

En 2015, un tribunal libio dictó sentencia de muerte en ausencia contra Saif al-Islam por reprimir las protestas pacíficas durante la revolución de 2011 que puso fin al gobierno de su padre.

También ha sido acusado provisionalmente por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes contra la humanidad, un caso que sus abogados no lograron desestimar.

En 2021, Saif al-Islam se registró como candidato presidencial para unas elecciones de diciembre que finalmente fracasaron en medio de un estancamiento político.

