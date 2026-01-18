Hamás asegura que está preparado para entregar esta semana la administración de Gaza al comité tecnócrata

Vista de una calle de la ciudad de Gaza este jueves. Efe

El grupo islamista palestino Hamás aseguró que está preparado para entregar esta semana la administración de Gaza al comité tecnócrata, encabezado por el ingeniero gazatí Ali Shaaz, que se estableció e inició sus reuniones y funciones en El Cairo el pasado miércoles, según dijo a Efe una fuente del movimiento.

La fuente, familiarizada con las conversaciones en El Cairo y que pidió hablar bajo anonimato, aseguró que Hamás "reafirmó" durante las reuniones "su pleno compromiso" de entregar la administración de la Franja de Gaza al comité recién formado.

Asimismo, confirmó que el movimiento ha acordado con los mediadores egipcios todos los detalles del proceso de entrega, señalando que los líderes del movimiento fuera de la Franja habían instruido a sus organizaciones y facciones afiliadas a que se prepararan para renunciar a sus cargos y entregar todos los archivos pertinentes.

Hamás, agregó la fuente, se "exime" ante el mundo y su pueblo de cualquier responsabilidad por obstruir u obstaculizar el proceso para poner fin a la guerra.

"Puede afirmarse que Gaza está desde ahora bajo la administración del comité, y se espera que todas las partes pertinentes cumplan sus promesas de entregar ayuda, iniciar la reconstrucción y aliviar el sufrimiento de los residentes" del devastado enclave palestino, sostuvo.

No obstante, informó que Hamás envió una carta a los mediadores en la que "exige la implementación de los requisitos de la primera fase" del acuerdo de alto el fuego de Gaza antes de discutir la entrega de armas en la segunda fase, cuyo inicio el Gobierno estadounidense anunció esta semana.

Añadió que el movimiento, durante las recientes reuniones en El Cairo, pidió que Israel cumpla con sus obligaciones de la primera fase, "que aún no se han implementado".

Estas obligaciones, explicó, incluyen la apertura del paso de Rafah, la entrada de casas prefabricadas, la entrega de las cantidades acordadas de ayuda y excavadoras, así como "el fin de las violaciones del alto el fuego" por parte del Ejército israelí.

Formación del comité

El comité tecnocrático, formado por 15 personalidades palestinas encabezado por Ali Shaaz, se formó el pasado miércoles después de que Estados Unidos haya anunciado la entrada en vigor de la segunda fase del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.

Este grupo tiene como misión gobernar y reconstruir la Franja de Gaza de posguerra de forma provisional, y lo hará bajo el control de una Junta de Paz presidida por Trump.

Esta junta estará formada por el ex primer ministro británico Tony Blair; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, entre otras figuras.