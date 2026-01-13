Irán anuncia que ejecutará a los cabecillas de la revuelta: ya son 648 muertos en la represión más sangrienta de los ayatolás

Un manifestante sostiene una fotografía del príncipe heredero Reza Pahlavi en la plaza Kaj, al noroeste de Teherán.

Las claves nuevo Generado con IA Irán ha anunciado la ejecución inminente de varios cabecillas de las recientes protestas, tras juicios acelerados y sin garantías legales, como el caso de Erfan Soltani. Las protestas, iniciadas en diciembre de 2025 por la crisis económica, han dejado al menos 648 muertos y más de 10.000 detenidos, según organizaciones de derechos humanos. El régimen ha restringido el acceso a internet para frenar la movilización y enfrenta presión internacional, con Estados Unidos e Israel apoyando a los manifestantes y la Unión Europea imponiendo sanciones. Las manifestaciones actuales son las más sangrientas desde la muerte de Mahsa Amini en 2022 y reflejan el persistente descontento social contra la República Islámica.

Las autoridades de la República Islámica de Irán han comunicado que procederán de manera inminente con la ejecución de varios detenidos por su participación en las recientes protestas contra el régimen.

Las autoridades islámicas informaron que, tras llevar a cabo procedimientos judiciales acelerados, el primer grupo de "cabecillas de disturbios" sentenciados a muerte será ejecutado este miércoles por la mañana.

Entre ellos se encuentra Erfan Soltani, un joven manifestante de 26 años detenido durante las protestas, cuya ejecución está programada para el 14 de enero de 2026, apenas unos días después de su arresto.

El método previsto será el ahorcamiento y, conforme a la legislación islámica, algunas de las penas podrían aplicarse en público, según han confirmado fuentes oficiales.

Varias organizaciones de derechos humanos denunciaron que la familia de Soltani fue notificada de la condena el 11 de enero y autorizada únicamente a una breve visita de diez minutos.

Expresan que Soltani no contó con asistencia legal, ni acceso a un juicio imparcial o la posibilidad de apelar, en lo que parece ser el inicio de una serie de ejecuciones aceleradas destinadas a sofocar la protesta social.

Ríos de sangre

Las protestas iniciadas en Irán el 28 de diciembre de 2025 ya se han convertido en las más multitudinarias y con mayor número de fallecidos según organizaciones no gubernamentales de derechos humanos desde la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico en 2022.



A diferencia de entonces, estas manifestaciones han estallado por la inestabilidad económica, aunque han derivado en un movimiento político contra la República Islámica.

En las protestas se han coreado consignas a favor de la restauración de la monarquía Pahlaví, derrocada en 1979 durante la Revolución Islámica, o se ha pedido la "muerte del dictador" refiriéndose al líder supremo iraní, al ayatolá Ali Jameneí.

Según datos de la ONG opositora iraní Hrana, con sede en Estados Unidos, hasta ahora hay más de 500 muertos, incluidos niños, y más de 10.000 detenidos, una cifra que Iran Human Rights (IHRNGO), eleva a 648 fallecidos hasta ahora.



En 2022 hubo al menos 476 muertos, según la misma ONG con sede en Noruega.

Vídeo de las protestas en Irán.

Impulsadas por comerciantes y sectores económicos afectados por la caída del rial, la moneda nacional, y la elevada inflación, miles de iraníes se han sumado a esta nueva oleada de protestas que se ha extendido por más de un centenar de ciudades.



Irán tiene una inflación anual superior al 42 % y durante 2025 la moneda iraní perdió un 69 % de su valor frente al dólar, en un contexto en el que la economía iraní ha sido golpeada por las sanciones de Estados Unidos y de la ONU por su programa nuclear.

Respuesta mundial

El líder supremo, Ali Jameneí, ha dicho que su país actuará contra "quienes cometen actos de vandalismo" y no tolerará a quienes actúen como "mercenarios para extranjeros", calificando a muchos de ellos de "alborotadores" y acusándoles de "complacer” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Hace diez días, Trump amenazó con acudir al rescate de los manifestantes si las autoridades iraníes disparaban contra ellos, y este lunes, el presidente estadounidense ha asegurado que los líderes iraníes le han llamado para negociar tras sus amenazas por posibles acciones militares por la violencia en las protestas.

Ha sido este mismo lunes cuando Donald Trump ha anunciado que toda nación que "haga negocios" con Irán será castigado con un arancel del 25 % por parte de Washington, lo que implica un paso adicional en la campaña para ahogar económicamente al Gobierno de Teherán.

Al igual que Estados Unidos, Israel ha mostrado su apoyo a los manifestantes, país que en junio de 2025 bombardeó instalaciones vinculadas a los programas nuclear y balístico de Irán, la conocida como 'guerra de los 12 días'.

Actuales protestas en Irán contra el régimen de Alí Jamenei.

La represión de las manifestaciones está siendo severa y las autoridades han restringido el acceso a internet en todo el país, sin que sea posible conectarse a páginas o servicios de fuera de Irán.

Al respecto, Trump ha planteado el envío de satélites de la empresa Starlink, de Elon Musk, a Irán para que internet siga funcionando.



La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación ante la magnitud de las protestas y la represión. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este lunes el veto a la entrada en esa institución de personal diplomático u otros representantes de Irán.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado su apoyo a los manifestantes que reclaman libertad.



En paralelo, el papa León XIV instó al diálogo y la paz, mientras Reza Pahlaví, heredero del último sha, alienta desde el exilio a los iraníes a mantener las movilizaciones.

Pasado de revueltas

Desde 1979, Irán ha sido escenario de múltiples protestas y revueltas que han marcado su historia. La Revolución Islámica de ese año, encabezada por el ayatolá Ruholá Jomeiní, puso fin a la monarquía del sha Mohamad Reza Pahleví tras meses de revueltas populares y dio origen a la República Islámica.



En noviembre de 1979, estudiantes revolucionarios tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán, un acto que consolidó el enfrentamiento con Occidente y se convirtió en símbolo de la nueva era teocrática.

Durante las décadas siguientes, el país vivió episodios de represión y movilizaciones, como las protestas estudiantiles de 1999, las manifestaciones tras las elecciones de 2009, con una veintena de muertos, y los disturbios de 2011 inspirados por las revueltas árabes, todos ellos reprimidos por las autoridades.



En los últimos años, las protestas han resurgido con fuerza, reflejando un descontento social y político persistente con el régimen de los ayatolás.



En 2019, el aumento del precio de la gasolina desató una ola de disturbios, con al menos 200 muertos, y en 2022 la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por la Policía de la Moral provocó una revuelta nacional encabezada por mujeres y jóvenes bajo el lema "Mujer, vida, libertad" que dejó al menos 342 muertos.



Estas manifestaciones, que exigían el fin de la República Islámica, fueron duramente reprimidas, con miles de detenidos y ejecuciones.