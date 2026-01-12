Las mayores protestas en Irán en medio siglo dejan más de 500 muertos y ponen a Israel en estado de "máxima alerta"

La inestabilidad en Irán podría tener consecuencias importantes para el equilibrio de poder en Oriente Próximo y para aliados estratégicos como Rusia.

Israel ha decretado el estado de "máxima alerta" ante amenazas iraníes, mientras crecen los rumores de posibles ataques estadounidenses contra Teherán.

El régimen iraní enfrenta una grave crisis interna tras la pérdida de apoyo en Siria, el debilitamiento de sus milicias aliadas y los bombardeos que terminaron con su programa nuclear.

Más de 500 manifestantes han muerto y 10.675 han sido detenidos en las mayores protestas en Irán en medio siglo, según datos de la ONG Hrana.

Más de 500 manifestantes habrían muerto y 10.675 habrían sido detenidos en las protestas que recorren Irán desde hace 15 días.

Son datos de Hrana, una ONG con sede en Estados Unidos que vigila desde hace años los atropellos a los derechos humanos más básicos por parte de los ayatolás.

Las imágenes que han pasado el filtro de las redes sociales, pese a las ya más de 72 horas sin Internet en el país, hacen pensar que el número probablemente sea más alto.

El régimen establecido tras la Revolución Islámica de 1979 parece estar contra las cuerdas.

El músculo del Estado ya no es el de 2022 o el de 2023, cuando las protestas de los estudiantes y de las feministas derivaron en una represión brutal que dejó también centenares de muertos y un silencio de dos años.

Entre 2024 y 2025, Irán ha visto cómo sus milicias de Hamás y Hezbolá se veían diezmadas hasta la casi desaparición por parte de Israel.

El régimen de Teherán ha perdido el apoyo del Gobierno sirio tras la caída de Bashar Al-Asad.

Y su propio ejército ha quedado en evidencia con los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos que acabaron con su programa nuclear.

El presidente del país, Masoud Pezeshkian, concedió este domingo una entrevista televisada a la cadena estatal en la que calificó a los manifestantes de "alborotadores y terroristas".

También animó a las fuerzas de seguridad a actuar “con decisión” y acusó a Israel y a Estados Unidos de enviar soldados entrenados para fomentar los disturbios.

No hizo concesión alguna y se negó a dar legitimidad a las reivindicaciones. De hecho, su fiscal general añadió más leña al fuego: “Los manifestantes serán juzgados sin piedad”, afirmó Mohamed Movahedi Azad el pasado sábado.

Posible ataque de EEUU

Por su parte, los rumores se intensificaron este domingo en Washington en torno a la posibilidad de que Donald Trump se decidiera por fin a autorizar el uso de la fuerza con nuevos bombardeos sobre centros clave de la administración iraní.

Si en algo ha demostrado coherencia el presidente estadounidense, tanto en su primer como en su segundo mandato, es en la consideración de Irán como enemigo principal.

Nada más llegar al poder, en 2017, revertió el acuerdo firmado por Obama para regular el programa nuclear iraní y su actual gobierno está lleno de “halcones” que se frotan las manos con la idea de un cambio de régimen.

A lo largo de esta semana, crecido por la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, Trump ha insistido en que estaba dispuesto a ayudar a los manifestantes y ha amenazado a Pezeshkian y al ayatolá Alí Jamenei con una intervención militar si disparaban a su propio pueblo, cosa que está claro que ya han hecho.

Independientemente de que la Casa Blanca decida atacar -para lo cual necesitaría, esta vez sí, del respaldo del Congreso-, Israel se ha reservado la posibilidad de hacerlo por su cuenta, algo que lleva barajando varios meses.

El Estado hebreo ha decretado el "estado de máxima alerta" ante las amenazas iraníes de atacar intereses israelíes en la zona si se produce un ataque estadounidense.

Ahora bien, la idea de rematar la faena empezada el pasado mes de junio ronda la cabeza de Benjamin Netanyahu desde antes de visitar la Casa Blanca a finales de diciembre. Según la inteligencia israelí, Irán estaría intentando recomponer su programa nuclear, lo que obligaría a una "segunda ronda" de bombardeos.

Un vehículo, en llamas durante las protestas en las calles de Teherán. Europa Press

El desorden interno y las amenazas de ataques preventivos sobre instalaciones militares israelíes podrían acelerar los planes de Netanyahu.

Además, centrar el foco en Irán permite a Israel seguir retrasando el pase a la segunda fase de los acuerdos de paz de Gaza, pese a la insistencia del propio Trump al respecto.

El estadounidense quiere reconstruir la Franja cuanto antes, pero su homólogo israelí no tiene ninguna prisa.

La trascendencia de un cambio de régimen en Irán

Es imposible sobreestimar la importancia que tendría una eventual caída del régimen de Jamenei en los equilibrios de Oriente Próximo y del resto del mundo.

Irán ha sembrado la semilla de la discordia frente a sus vecinos árabes y es enemigo declarado de Arabia Saudí -pese a algunos acercamientos recientes- y, por supuesto, de Israel.

Precisamente la necesidad de un frente común que se opusiera al país persa fue lo que hizo posible los Acuerdos de Abraham de 2020, en los que Emiratos Árabes, Bahréin y Sudán reconocían al estado de Israel y normalizaban sus relaciones diplomáticas.

Irán no sólo ha estado detrás de Hamás, de Hezbolá y del Eje de Resistencia formado en Irak y Siria tras el vacío dejado por el Estado Islámico, sino que también apoya a los hutíes en Yemen.

Los hutíes son, ahora mismo, la fuerza terrorista más activa de la región, con ataques a prácticamente todos sus vecinos, interrupciones constantes del comercio marítimo en la entrada al Mar Rojo y participación activa en una guerra civil que dura ya años y en la que están también involucrados los EAU y Arabia Saudí.

Aparte, Irán es un aliado importantísimo para Rusia, que ya ha visto como en poco más de un año perdía sus apoyos en Siria y en Venezuela.

Teherán ha apoyado a Putin en Ucrania desde el primer momento, cuando el resto del mundo iba en el sentido contrario. La eficacia de sus drones Shahed se ha hecho notar en el frente oriental, obligando a Ucrania a perfeccionar a su vez sus propias aeronaves no tripuladas.

Con Al Assad en Moscú y Maduro en una cárcel de Nueva York, está por ver si el Kremlin se va a quedar de brazos cruzados también ahora ante una posible caída de Jamenei.

De hecho, la semana pasada se barajó la posibilidad de una huida del anciano dictador a la capital rusa en busca de auxilio.

Metido en una guerra que va a entrar pronto en su quinto año, Putin no tiene tiempo, energía ni medios para reforzar a sus aliados. Y así, uno a uno, estos van cayendo y le van dejando un poco más solo.