Israel desafía el plan de paz de Trump y afirma que sus tropas se quedarán en la Franja de Gaza: "Nunca nos iremos"

Las claves nuevo Generado con IA Israel declara públicamente que sus tropas no abandonarán la Franja de Gaza, desafiando el plan de paz impulsado por la Administración Trump. El ministro de Defensa, Israel Katz, afirma que establecerán puestos militares en el norte de Gaza y que su presencia es para evitar nuevos ataques como los del 7 de octubre. La retirada de las tropas israelíes, prevista en el acuerdo de paz, no se ha cumplido debido a la falta de devolución de rehenes y el desarme de Hamás. El conflicto ha dejado más de 70.000 muertos y 171.000 heridos en Gaza, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

Israel asume públicamente que no va a cumplir todas las cláusulas recogidas en el plan de paz para la Franja de Gaza impulsado por la Administración de Donald Trump. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha afirmado este martes que sus tropas "nunca" abandonarán el enclave palestino, a pesar del compromiso firmado el pasado 10 de octubre, que recoge la retirada de las FDI en tres fases.

"Nos encontramos en un periodo de soberanía práctica. Existen oportunidades que no han existido durante mucho tiempo", ha subrayado durante un evento celebrado en un asentamiento de la Cisjordania ocupada. "Nunca nos iremos de Gaza, no habrá tal cosa. Estamos aquí para defender y evitar que lo ocurrido se repita", ha añadido en referencia a los atentados terroristas perpetrados por Hamás el 7-O.

Las tropas israelíes controlan desde el pasado mes de octubre, tras la firma de la tregua, el 53% del enclave palestino. La segunda fase, que todavía no se ha implementado porque Israel denuncia que la organización islamista no ha devuelto todavía el cadáver de un rehén y sigue sin desarmarse, contempla una nueva retirada de las FDI.

Soldados israelíes en un túnel donde se escondía el cadáver de un rehén. Nir Elias Reuters

Sería en este momento cuando se desplegaría la Fuerza de Estabilización Internacional, a la que el Ejército israelí debería entregar el control del territorio para mantener el orden junto a una autoridad gubernamental de transición. "Israel no ocupará ni anexará Gaza", se recoge claramente en el punto número 16 del plan de paz. Un compromiso que ha garantizado en repetidas ocasiones el primer ministro Benjamin Netanyahu.

"Cuando llegue el momento, estableceremos puestos de avanzada de Nahal (Infantería) en el norte de Gaza en lugar de los asentamientos que fueron desmantelados", ha revelado Israel Katz este martes, según recoge la prensa israelí. "Lo haremos de la manera correcta, en el momento oportuno. Algunos protestan, pero nosotros somos ministros".

La primera etapa del acuerdo, que entró en vigor el 10 de este octubre, incluía el cese de las hostilidades, además de la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás y de los prisioneros palestinos, en el lado israelí.

Tel Aviv también debía permitir el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza. Sin embargo, los ataques israelíes no han cesado por completo, y sus drones siguen sobrevolando Gaza mientras que las tropas disparan a quienes consideran que se acercan demasiado o cruzan supuestamente la línea divisoria, la llamada "línea amarilla".

שר הביטחון ישראל כ"ץ בהשקת 1200 יחידות דיור בבית אל, "בצפון רצועת עזה נקים גרעיני נח"ל". pic.twitter.com/MdJAlLuDIM — חזקי ברוך (@HezkeiB) December 23, 2025

El balance de muertos en la Franja de Gaza desde los ataques del 7-O supera los 70.000, mientras que los heridos ascienden a más de 171.000, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí.

Durante el evento en Beit El, Katz ha abordado además la decisión del Gobierno, tomada este lunes, de cerrar la radio Galei Tzahal, la emisora operada por el Ejército, a la que acusa de haber tomado un cariz político.

"He ordenado que los soldados de la emisora ​​se asignen a funciones de combate o de apoyo en combate. Nos faltan soldados; las vacaciones han terminado", ha declarado el ministro de Defensa sobre una decisión que ha generado fuertes críticas tanto en el Ejército como entre la oposición.