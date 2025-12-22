La Flotilla iniciará en primavera de 2026 "la mayor acción civil marítima para Palestina" con 100 barcos y 3.000 miembros

Las claves nuevo Generado con IA La Flotilla Global Sumud lanzará en primavera de 2026 la mayor acción civil marítima para Palestina hasta la fecha. La iniciativa contará con 100 barcos cargados de ayuda humanitaria y más de 3.000 participantes de más de 100 países. La acción se organiza después de que la anterior operación fuera interceptada por Israel en octubre pasado.

La Flotilla Global Sumud ha anunciado este lunes que en primavera de 2026 iniciará "la mayor acción civil coordinada por vía marítima para Palestina hasta la fecha", con 100 barcos con ayuda humanitaria y más de 3.000 participantes procedentes de más de 100 países, tras ser interceptada por Israel su anterior operación el pasado octubre.

