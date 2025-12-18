Rescatistas recuperan los cuerpos de 77 miembros de una misma familia asesinados por Israel en Ciudad de Gaza

Un edificio de viviendas colapsado esta semana en Ciudad de Gaza por los daños sufridos durante la guerra y las recientes lluvias torrenciales. Reuters

Equipos de rescate de la Defensa Civil gazatí recuperaron y trasladaron este jueves a un cementerio los restos mortales de 77 miembros de una misma familia, asesinados en bombardeos israelíes contra sus viviendas en el barrio de Rimal al oeste de la Ciudad de Gaza.

"Los equipos de rescate recuperaron 60 cuerpos de mártires de entre los escombros de la casa, algunos de los cuales eran restos. También se trasladaron 17 cuerpos que habían sido enterrados cerca de la casa durante la guerra", detalló en un comunicado el rescatista Mahmud al Shubaki, al frente de la operación.

La operación de búsqueda de los cuerpos comenzó el pasado lunes día 15 y concluyó este jueves, según Defensa Civil, que recalcó que el acceso a decenas de excavadoras y equipos de descombro sigue siendo muy limitado debido al bloqueo israelí de suministros.

Desde el inicio del alto el fuego, el pasado 10 de octubre, más de 600 cadáveres han sido recuperados entre las toneladas de escombros que cubren Gaza, y el Ministerio de Sanidad gazatí estima que miles de cuerpos más siguen sepultados.

La Oficina de Medios del Gobierno de la Franja de Gaza, controlada por Hamás, ya denunció el pasado abril que más de 2.180 familias extendidas palestinas han sido aniquiladas por completo como consecuencia de los dos años de bombardeos.

Las tormentas invernales recientes han provocado nuevos derrumbes y muertes adicionales, agravando aún más una situación de crisis humanitaria en la que la Defensa Civil y las ambulancias están desbordadas y sin equipo suficiente.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, las autoridades sanitarias de Gaza hablan ya de más de 70.000 palestinos muertos y más de 170.000 heridos, mientras los equipos de rescate siguen recuperando cuerpos bajo los escombros con medios muy limitados.