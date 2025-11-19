Al menos 13 muertos en un ataque israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano

Las claves nuevo Generado con IA Al menos 13 personas murieron y varias resultaron heridas en un bombardeo israelí contra el campamento de refugiados palestinos de Ain el Helu, el mayor del Líbano. Israel justificó el ataque alegando que el objetivo era un centro de entrenamiento de Hamás que preparaba actos "terroristas", mientras que el grupo palestino asegura que era un campo deportivo utilizado por jóvenes. El ataque se produce pese al alto el fuego pactado hace casi un año entre Israel y Hezbolá, una tregua que ha sido violada en varias ocasiones con acciones militares en la zona. Ain el Helu, situado en Sidón, alberga a miles de refugiados palestinos y es administrado por diversas facciones, sin presencia de fuerzas de seguridad libanesas.

Al menos 13 personas han muerto y un número indeterminado de ellas han resultado heridas este martes en un bombardeo israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en el sur del Líbano, donde Israel aseguró haber alcanzado un centro del movimiento islamista Hamás.

El ataque tiene lugar a pesar del alto el fuego pactado hace cerca de un año entre el Gobierno israeí y Hezbolá.

Israel justifica este ataque argumentando que el objetivo era un campo de entrenamiento perteneciente a Hamás en Ain el Helu, en la ciudad meridional de Sidón y donde le acusa de haber estado preparando a sus miembros para ejecutar planes "terroristas" contra el Estado judío.

Sin embargo, el grupo palestino calificó estas declaraciones de "pura invenciones" y defendió que las instalaciones atacadas son en realidad un campo deportivo frecuentado por jóvenes residentes en el campamento de refugiados, un grupo de los cuales estaba presente allí en el momento del bombardeo.



"No hay instalaciones militares en los campos palestinos en el Líbano", aseveró en una nota.



Ain el Helu es el campamento más grande de la comunidad palestina en el Líbano, que acoge una docena de estos terrenos administrados de facto por una miríada de facciones y sin presencia de las fuerzas de seguridad libanesas.



Israel ha continuado atacando el Líbano con asiduidad pese al alto el fuego acordado entre ambos países hace casi un año, aunque estas acciones suelen estar dirigidas contra objetivos del grupo chií libanés Hezbolá y es mucho menos común que sean alcanzados miembros de formaciones palestinas.



Sin embargo, desde el comienzo del conflicto a finales de 2023 se han producido varios ataques contra responsables de facciones en carreteras, campos de refugiados o sus inmediaciones, siendo el de mayor envergadura el que acabó con el entonces número dos del movimiento islamista palestino Hamás Saleh al Arouri a las afueras de Beirut.