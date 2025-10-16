Los rebeldes hutíes de Yemen anuncian la muerte de su líder militar, Mohamed al Ghamari, en un ataque aéreo de Israel

Mohamed al Ghamari, el jefe del Estado Mayor de los hutíes. Agencia de Noticias de Yemen (SABA)

Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron este jueves la muerte de su jefe militar, Mohamed al Ghamari, en su "batalla contra el enemigo israelí", informaron las Fuerzas Armadas del Yemen en un comunicado.

Aunque la milicia yemení no proporcionó detalles o fechas de su fallecimiento, Israel lo ha atribuido a las heridas sufridas en la ola de bombardeos que llevó a cabo en Saná el pasado agosto en la que acabó con la mayor parte de la cúpula hutí en Yemen.

"La organización terrorista hutí anunció que el jefe del Estado Mayor hutí, que fue atacado en el poderoso golpe inicial en el que se eliminó a la mayor parte de la cúpula de la milicia islamista, murió a causa de sus heridas y, por lo tanto, se unió a sus compañeros eliminados del eje del mal en las profundidades del infierno", celebró el ministro de Defensa hebreo, Israel Katz en X.

Al Ghamari también fue atacado en junio por el Ejército israelí, aunque éste no pudo confirmar si había logrado su objetivo, y solo se limitó a señalar que el bombardeo tuvo lugar mientras las fuerzas israelíes trataban de repeler una nueva oleada ofensiva desde Irán.

La milicia chiita ha explicado en su comunicado que el jefe del Estado Mayor hutí murió "junto con algunos de sus compañeros y su hijo, Hussein, de 13 años". "Al Ghamari ascendió como un mártir en el curso de su labor yihadista y el cumplimiento de su deber religioso, en la caravana de grandes mártires camino a Jerusalén", añadió.

Las Fuerzas Armadas de Yemen añadieron que su muerte y la de otros compañeros fueron "en las diversas incursiones lanzadas por la criminal agresión estadounidense-sionista contra" su país durante los dos años, y que sacrificaron "su sangre en esta honorable batalla contra el enemigo israelí", sin dar detalles sobre el ataque en el que murió.

"El conflicto no ha terminado"

Por último, los rebeldes hutíes advirtieron de que "las rondas de conflicto con el enemigo no han terminado, y el enemigo sionista recibirá su castigo disuasorio por los crímenes que ha cometido, con la ayuda de Dios, hasta que Jerusalén sea liberada y la entidad sea eliminada".

La milicia ya anunció la semana pasada que se mantendrán "en total alerta y preparación", a pesar de la firma del acuerdo para Gaza impulsado por Trump y aseguraron que el conflicto con Israel "continúa".

Los insurgentes, respaldados por Irán, comenzaron sus operaciones en apoyo a Palestina en noviembre de 2023 y desde entonces han lanzado ataques usando más de 1.800 misiles balísticos, de crucero, hipersónicos, drones y barcos, según explicaron la semana pasada.

La mayoría de estos ataques son interceptados por Israel sin causar víctimas ni daños. Tel Aviv, por su parte, ha bombardeado en varias ocasiones la capital yemení y otras áreas bajo control de los insurgentes. En uno de esos ataques murió el primer ministro hutí, Ahmed al Rahawi, junto a once miembros de su Gobierno.