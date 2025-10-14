Hamás devolverá los cadáveres de otros cuatro rehenes tras las denuncias de incumplimiento del acuerdo del alto el fuego

Una mujer coloca una pegatina con la palabra "Casa" en la foto de un rehén israelí liberado. Reuters

Hamás informó a los mediadores del alto el fuego en la Franja de Gaza -Egipto, Catar y Estados Unidos- que devolverá los cadáveres de otros cuatro rehenes israelíes este martes a las 22.00 hora local (21 horas en España). Con esta nueva entrega, quedarían aún por regresar a Israel los restos de otros 20 secuestrados.

El grupo terrorista palestino ya entregó el lunes los cuerpos de cuatro rehenes, además de liberar con vida a otros 20 en virtud del acuerdo de alto el fuego.

Tanto el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, como el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos denunciaron el lunes que la entrega de sólo 4 de los 28 cadáveres de rehenes suponía un "incumplimiento" del acuerdo.

Por ello, el Gobierno de Netanyahu decidió no reabrir el miércoles el cruce fronterizo de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto, como lo exige el acuerdo de alto el fuego, acusando a Hamás de no cumplir su compromiso de devolver los cuerpos de todos los rehenes muertos.

Además, informó a Naciones Unidas que sólo permitirá el ingreso de 300 camiones con ayuda -la mitad del número acordado- a la Franja a partir del miércoles y que no autorizará la entrada al enclave palestino de combustible ni gas excepto para necesidades específicas relacionadas con la infraestructura humanitaria.

Tel Aviv trasladó a los mediadores que no habrá ningún avance en las negociaciones hasta que se devuelvan los cadáveres de todos los rehenes.

Sin embargo, pese a las quejas de Tel Aviv, las autoridades israelíes ya estaban al tanto de que el grupo terrorista no había logrado recuperar todos los cuerpos.

Por ello, ya en las negociaciones del alto el fuego las partes acordaron que una entidad internacional participaría en la búsqueda de los cadáveres que Hamás no entregara el lunes.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha asegurado este martes que la entrega de restos supone un "enorme desafío" dadas las dificultades para encontrar cuerpos entre los escombros de Gaza.

Por otro lado, como parte del acuerdo de alto el fuego, Israel entregó este martes 45 cuerpos de palestinos fallecidos que estaban en manos de las fuerzas israelíes, informaron fuentes del hospital Nasser de Jan Yunis, sur de Gaza, a donde llegaron los restos humanos de manos de la Cruz Roja, en la que es la primera entrega de cadáveres por parte de Israel.

En medio de este panorama cada vez más sombrío con respecto al alto el fuego, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en Truth Social el inicio de la segunda fase del acuerdo, aunque también criticó la demora en la entrega de los cuerpos de los rehenes . "¡LOS MUERTOS NO HAN REGRESADO, COMO SE PROMETIÓ! ¡La Fase Dos comienza AHORA MISMO!", escribió.

Hamás, de nuevo visible en Gaza

Mientras tanto, Hamás ha recuperado rápidamente el control de las calles de las zonas urbanas de Gaza, tras la retirada parcial de las tropas israelíes la semana pasada.

En un video que circuló a última hora del lunes en las redes sociales, combatientes de Hamás arrastraron a siete hombres con las manos atadas a la espalda hasta una plaza de la ciudad de Gaza, los obligaron a arrodillarse y los ejecutaron por la espalda, mientras decenas de curiosos observaban desde las tiendas cercanas.

Una fuente de Hamás confirmó a Reuters que el video se grabó el lunes y que sus combatientes participaron en las ejecuciones.

El regreso tan público de Hamás al control de las calles de Gaza pone de relieve los obstáculos para avanzar desde el alto el fuego inicial -la llamada fase uno del plan de Trump- hacia un acuerdo permanente que impida una reanudación del conflicto.

Residentes de Gaza informaron que los combatientes de Hamás eran cada vez más visibles este martes, tras desplegarse a lo largo de las rutas necesarias para la entrega de ayuda humanitaria.

Netanyahu ha mantenido reiteradamente que la guerra no puede terminar hasta que Hamás entregue sus armas y deje de controlar Gaza, una demanda que el grupo terrorista siempre ha rechazado, torpedeando todos los esfuerzos de paz anteriores.

El grupo terrorista, aunque muy debilitado tras dos años de intensos bombardeos e incursiones terrestres israelíes, ha ido reafirmándose gradualmente desde que entró en vigor el cese del fuego.