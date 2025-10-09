Casi 55.000 niños padecen desnutrición aguda en Gaza debido al bloqueo de la ayuda humanitaria, según 'The Lancet'

Más de 54.600 niños en Gaza padecen desnutrición aguda, entre ellos 12.800 en estado grave y con escasas opciones terapéuticas disponibles. Así lo revela un estudio publicado este miércoles en The Lancet, dirigido por la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo,

La investigación, desarrollada hasta mediados de agosto de 2025, analiza la desnutrición aguda infantil (también conocida como emaciación) durante la guerra, estima su prevalencia y documenta un aumento sin precedentes de esta enfermedad entre los niños palestinos tras los periodos de bloqueo y las severas restricciones al ingreso de ayuda humanitaria impuestas por Israel.

Entre enero de 2024 y agosto de 2025, el personal de la agencia examinó a 219.783 niños de entre seis meses y cinco años, en numerosos centros de salud y puestos médicos ubicados en albergues y campamentos de tiendas de campaña distribuidos en cinco gobernaciones de la Franja. A partir de estos datos, los investigadores calcularon la prevalencia de la desnutrición aguda, tomando como referencia la población estimada de 346.000 niños en ese rango de edad.

Con base en la información recopilada por distintos organismos humanitarios, este verano la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (CIF) de la ONU confirmó la existencia de hambruna en la Ciudad de Gaza, mientras que el resto del territorio enfrentaba condiciones críticas o riesgo inminente de hambruna.

La emaciación se define como un estado en el que un niño está excesivamente delgado para su estatura, reflejando una pérdida rápida de peso y una grave carencia de energía, proteínas y otros nutrientes. Esta condición, potencialmente mortal, puede medirse mediante la circunferencia del brazo —como se ha hecho para el estudio de The Lancet—, donde un diámetro reducido se correlaciona con un cuerpo extremadamente delgado. Los menores afectados requieren tratamiento regular con alimentos terapéuticos o, en los casos más graves, hospitalización.

Niños han muerto de hambre en Gaza. EFE

Durante el periodo de vigilancia de 20 meses, el número de pruebas de detección varió entre 722 y 23.651 mensuales. En enero de 2024, la prevalencia de desnutrición fue del 4,7% (34 de 722 niños), aumentando al 8,9% (1.281 de 14.387) en julio de 2024. Hacia finales de ese año, la ayuda humanitaria se redujo drásticamente: solo entre 42 y 92 camiones de asistencia cruzaban a Gaza cada día, frente a los 300 a 600 que lo hacían antes de la guerra y que, según numerosas organizaciones ya eran de por sí insuficientes. En enero de 2025, la tasa de desnutrición aguda se disparó hasta el 14,3%.

El bloqueo

El alto el fuego de seis semanas implementado a comienzos de 2025 permitió la entrada temporal y reducida de la ayuda humanitaria, lo que redujo la emaciación al 5,5% en marzo de 2025. Sin embargo, al restablecerse de nuevo el bloque, volvió a restringirse severamente la entrada de alimentos, agua, combustible, medicamentos y otros bienes esenciales. La situación se extendió más de diez semanas, hasta finales de mayo.

Las mediciones más recientes, realizadas hasta mediados de agosto, muestran que el 15,8% de los niños evaluados presentaba emaciación, y el 3,7% se encontraba en estado grave. Extrapolado a toda la población infantil de Gaza, esto equivale a más de 54.600 menores que requieren tratamiento urgente, incluidos 12.800 con desnutrición severa, cuya recuperación es incierta debido a la escasez de alimentos, el colapso del sistema sanitario y la precariedad de los servicios de nutrición.

Las tendencias más graves se registraron en algunas zonas específicas. En Rafah, al sur del enclave, la tasa de emaciación aumentó del 7,1% en abril de 2024 al 31,5% en enero de este año, antes de descender al 8% en abril, coincidiendo con el alto el fuego.

Poco después, las pruebas de detección fueron suspendidas en la zona. Por su parte, la Ciudad de Gaza, la prevalencia se sextuplicó, pasando del 5,4% en marzo de 2025 al 28,8% a mediados de agosto, cuando Israel comenzó la invasión terrestre de la zona.