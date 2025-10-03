Hamás no agota el plazo de Trump y acepta su plan de paz para Gaza: liberará a todos los rehenes inmediatamente

Una columna de humo se eleva sobre Ciudad de Gaza tras un bombardeo de Israel. Reuters

Hamás ha decidido no agotar el plazo impuesto por Donald Trump para dar su respuesta a su plan de paz para la guerra de Gaza.

Según Al Jazeera, el grupo terrorista entregó su respuesta a los mediadores y lo acepta, mostrándose dispuesto a liberar a todos los rehenes inmediatamente, los quedan vivos y los cuerpos de los fallecidos, así como a ceder el Gobierno de la Franja a un organismo palestino de tecnócratas.

Hamás agradece los esfuerzos de las naciones árabes y de Trump para poner fin al conflicto y anuncia que desea participar inmediatamente en las negociaciones a través de los mediadores para discutir los detalles del plan.

Horas antes, el presidente de EEUU había amenazado a Hamás con "desatar un infierno" si no aceptaba el plan de 20 puntos, acordado el lunes con Netanyahu para poner fin a la guera en Gaza, antes de este domingo a las 18.00 horas de Washington (medianoche, hora peninsular española).

