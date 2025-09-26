Netanyahu ordena colocar en Gaza altavoces para retransmitir en directo su discurso en la Asamblea de la ONU

El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha ordenado a las fuerzas del Ejército de Israel instalar altavoces por toda Gaza para que todos los ciudadanos de la Franja escuchen en directo el discurso que el primer ministro israelí dará este viernes, a las 15:00 horas, en la Asamblea General de la ONU.

Según informan medios israelíes como The Jerusalem Post y Haaretz, el Mando Sur de las fuerzas armadas de Israel (FDI) ha recibido instrucciones de transmitirlo a través de altavoces instalados en camiones y colocados a lo largo de la frontera.

Esta medida, que podría considerarse un acto de guerra psicológica, ha contado con el rechazo del Ejército, ya que requiere que parte de los soldados israelíes abandonen sus puestos para colocar estos altavoces.

"Es una idea descabellada. Personas de todo el espectro político se preguntan qué es esta locura. Nadie entiende cuál es la ventaja militar de hacer esto", revela un oficial de alto rango a Haaretz.

El discurso de Netanyahu

En su discurso, el primer ministro israelí censurará a los líderes que, según él mismo ha afirmado, buscan otorgar un Estado a "asesinos, violadores y quemadores de niños" en "el corazón de la tierra de Israel".

Sólo en la última semana, 10 países se han sumado al reconocimiento del Estado palestino, elevando a 157 el número de naciones que lo reconocen, una clara mayoría de los 193 miembros de Naciones Unidas.

Entre los nuevos reconocimientos destacan los de Francia y el Reino Unido, ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a veto y parte del G7, que agrupa a las siete mayores economías del mundo.

Estos dos países albergan, además, a las comunidades judías más numerosas de Europa.

Desvió su vuelo a EEUU

Para llegar a Nueva York y dar su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Netanyahu tuvo que modificar este jueves su ruta hacia Estados Unidos para evitar atravesar países que podrían cumplir su orden de arresto por la acusación de crímenes de guerra.



La aeronave partió la madrugada de este jueves del aeropuerto internacional Ben Gurion de Tel Aviv con destino a Nueva York.



De acuerdo con la trayectoria registrada, el vuelo sobrevoló brevemente el espacio aéreo de Grecia e Italia, pero evitó por completo el francés y español, alargando el trayecto más de 600 kilómetros.

En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza.



También está previsto que Netanyahu visite en este viaje la Casa Blanca y se reúna con el presidente Donald Trump el próximo lunes.

65.500 muertos

Más de 65.500 palestinos han muerto desde el inicio de la campaña, entre ellos más de 19.000 niños, según las autoridades locales, mientras una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un número creciente de países califican la ofensiva como un genocidio.



La campaña del Ejército israelí no se detiene en Gaza pese a la presión internacional y las llamadas al fin de la ofensiva en la ONU, mientras el número de muertos no para de aumentar en la Franja de Gaza.