El Ejército de Israel mató a 31 periodistas e hirió a otros 22 de dos medios en un bombardeo en Yemen la semana pasada

Una multitud traslada los ataúdes de los periodistas militares hutíes asesinados en los ataques aéreos israelíes de la semana pasada en Saná. Reuters

El Ejército de Israel mató a 31 periodistas y trabajadores de dos periódicos en un ataque aéreo contra un complejo de prensa gubernamental en Yemen la semana pasada, según denuncia este viernes el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en un informe.

Este ataque fue el más mortífero contra periodistas desde la masacre de Maguindanao en Filipinas con 34 profesionales de la información asesinados y el segundo más letal que este grupo de libertad de prensa con sede en Nueva York haya registrado jamás.

Denuncia que con este ataque selectivo, Israel extiende por todo Oriente Próximo su "patrón letal de atacar a periodistas y redacciones con el argumento de que publican propaganda terrorista".

El Ejército israelí bombardeó la sede de la llamada Dirección de Orientación Moral, que acoge la oficina de dos periódicos- 26 de septiembre y Al-Yaman- vinculados a los rebeldes hutíes en el corazón de la capital yemení a las 16:45 hora local del 10 de septiembre.

La hora del ataque contribuyó a aumentar el número de víctimas, ya que se produjo cuando el personal del 26 de septiembre, medio de comunicación oficial del Ejército yemení, finalizaba la edición impresa semanal, según aseguró al CPJ el editor jefe de la publicación, Nasser Al-Khadri.

Un total de 31 periodistas y trabajadores de medios fallecieron en el ataque, además de un niño que acompañaba a uno de los empleados. Otros 22 periodistas resultaron heridos.

Según la CPJ, el Ejército israelí destruyó las instalaciones, las imprentas y los archivos de estos dos periódicos.

El archivo del diario 26 de septiembre es uno de los registros históricos más importantes de Yemen, que documenta la historia del país desde el siglo pasado, y su pérdida tiene un valor incalculable.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) defendieron, por su parte, que habían atacado el cuartel general de relaciones públicas militares hutíes "responsable de distribuir y difundir mensajes de propaganda pro hutíes, incluidos discursos del líder hutí Abd al-Malik y declaraciones del portavoz hutí Yahya Sari".

Para el Comité para la Protección de los Periodistas, con este tipo de acusaciones, Israel sigue con la técnica que ya denunció en su informe Patrón Mortal de 2023, es decir, identificar a periodistas con terroristas para justificar sus asesinatos.