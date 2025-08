El hermano del rehén israelí que cavó su propia tumba acusa a Hamás de estar realizando "experimentos de hambre"

Hamás difundió este sábado un vídeo del rehén israelí Evyatar David, en el que se veía cómo cavaba su propia tumba y con una extrema delgadez. Su hermano, Ilay David, tras la publicación de las imágenes cree que el grupo islamista utiliza a los presos para llevar a cabo "experimentos de hambre".

Así lo ha comunicado Ilay David ante una multitud de personas en la plaza de los Rehenes, en Tel Aviv.

"Hamás está utilizando a Evyatar en una de las campañas más horribles y calculadas imaginables… lo están privando de comida deliberadamente, utilizando sistemáticamente su agonizante sufrimiento como una herramienta perversa para su propaganda depravada", ha declarado.

Ilay considera que se está violando el "derecho internacional" y se está atentando contra "la decencia humana más básica". "Un acto tan vil que hiere el alma misma de la humanidad", ha afirmado.

De este modo, exige que la ayuda humanitaria también se destine para "aliviar el sufrimiento" de la hambruna que está padeciendo su hermano.

"Puede que solo le queden unos días", recita Ilay.

Asimismo, en su discurso hizo un llamamiento al Gobierno de Israel y a los líderes mundiales, especialmente al estadounidense Donald Trump, para que logren la liberación de los rehenes que retiene Hamás "por cualquier medio".

"Cavando mi propia tumba"

En el vídeo que difundió este sábado Hamás se aprecia a Evyatar con extremos signos de hambruna y en el que afirma estar "cavando" su propia tumba.

El joven afirma en el vídeo que puede estar cerca de tres días sin comer. "Esta es para dos días, para mantenerme con vida", dice en el vídeo con gesto neutral David, mientras come directamente de una lata de legumbres.

El joven se dirige también directamente al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu: "Siento que he sido abandonado. Como primer ministro tienes que cuidar de mí y de los otros prisioneros".

"Había oído que en Israel el Gobierno se tiene que preocupar por los prisioneros y por cualquiera encarcelado por el enemigo. Siento que me han abandonado. Todo lo que he aprendido y con lo que he crecido es una mentira", lamenta Evyatar en las imágenes.

Por su parte, Hamás publicó un texto que acompañaba al vídeo: "Solo un acuerdo de alto el fuego puede traerles de vuelta con vida".

Tres vídeos en tres días

El vídeo del rehén publicado el sábado por Hamás es el segundo en menos de 24 horas, después de que en la tarde del pasado viernes el grupo difundiera otro, donde aparecía otro preso. Esta vez sin hablar.

Además, el jueves por la noche, la Yihad Islámica Palestina publicó otro vídeo del cautivo Rom Braslavski, también visiblemente desnutrido y en el que este no paraba de llorar pidiendo al Gobierno que permitiera la entrada de alimento a Gaza.