Implosiona el Gobierno de Israel: Netanyahu pierde la mayoría tras el abandono de los dos partidos ultraortodoxos

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha perdido el respaldo de uno de los pilares de su coalición de gobierno. El partido ultraortodoxo Shas ha anunciado este miércoles su retirada del Ejecutivo tras la negativa de Netanyahu a aprobar una ley que exima del servicio militar obligatorio a los estudiantes de los seminarios religiosos (escuelas talmúdicas), según han confirmado los medios locales y el líder de la oposición.

Con la salida de Shas, que tiene once escaños, y la del partido Judaísmo Unido de la Torá, que abandonó la coalición un día antes, el martes y que contaba con otros siete, Netanyahu se queda al frente de un Gobierno en minoría con solo 50 de los 120 escaños del Parlamento, recoge Efe.

De momento, esta fractura no significa que vayan a celebrarse elecciones anticipadas. Y es que para ello es necesario que la Knéset (el Parlamento israelí) vote su disolución. Esto podría suceder tras el receso de verano, en octubre. "A día de hoy, el Estado de Israel tiene un gobierno minoritario. Carece de autoridad; es un gobierno ilegítimo", ha escrito en la red social X el líder opositor Yair Lapid.

במדינת ישראל יש החל מהיום ממשלת מיעוט. אין לה סמכות, היא ממשלה לא לגיטימית. pic.twitter.com/VvWZ1NMq73 — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) July 16, 2025

La disputa viene de lejos. Los ultraortodoxos quieren que el Gobierno apruebe un plan que permita mantener gran parte de las exenciones militares a los miembros de su comunidad que, desde la fundación del Estado de Israel, permitían a los judíos que estudiaban a tiempo completo en una escuela religiosa no hacer el servicio militar obligatorio.



En junio de 2024, sin embargo, tras expirar la disposición temporal que permitía las exenciones (el asunto nunca había sido ratificado por ley), el Tribunal Supremo ordenó al Ejército comenzar a alistar a los ultraortodoxos, lo que obligó al Gobierno a poner en marcha una propuesta de ley para mantener gran parte de las exenciones, aunque también ordenaba el alistamiento de algunos ultrarreligiosos, recoge la agencia Efe.



La iniciativa, sin embargo, está bloqueada en el Parlamento desde hace meses, ya que el parlamentario encargado de tramitarla, Yuli Edelstein, se niega a contemplar una propuesta que no aumente significativamente el número de personas que puede reclutar el Ejército.



La exención militar de los ultraortodoxos es un asunto polémico en Israel, en especial desde que comenzó la guerra en la Franja de Gaza, que ha llevado al Gobierno a extender la duración del servicio militar obligatorio y a movilizar a decenas de miles de reservistas para mantener su ofensiva