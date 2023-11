Guerra entre Israel y Hamás en Gaza, en directo | El Ejército de Israel realiza una "incursión selectiva" en el sur de la Franja de Gaza

El Departamento de Defensa de Estados Unidos impedirá a los líderes militares del país viajar a Israel y recomendará a los miembros del Congreso que eviten trasladarse, en plena ofensiva de las autoridades israelíes contra Hamás en la Franja de Gaza.

En una nota recogida por el medio estadounidense The Hill, el Pentágono explica que no habrá apoyo militar a las delegaciones parlamentarias a Israel sin aprobación expresa del secretario de Defensa, Lloyd Austin. Las restricciones no se aplicarán al presidente estadounidense, Joe Biden, ni a los miembros de su Gobierno o a los jefes del Ejército.