Israel acusa a Irán de desarrollar un programa nuclear secreto

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha revelado este lunes supuestos documentos que muestran que Irán tiene un programa armamentístico nuclear "secreto" y aseguró que está engañando al mundo, en referencia al acuerdo de 2015 que limita su programa atómico.

"Irán miente", dijo Netanyahu desde la base de Kiryat en Tel Aviv en una comparecencia ante los medios, en la que afirmó que Israel ha "compartido" los archivos nucleares de Irán con EEUU y estos han confirmado su "autenticidad". El dirigente israelí ha señalado que el Mossad -los servicios secretos israelíes- ha recopilado pruebas "nuevas y concluyentes" de que Teherán ha mentido sobre la supuesta naturaleza pacífica de su programa nuclear.

"Tras firmar el acuerdo nuclear en 2015, Irán intensificó las medidas para esconder sus archivos nucleares (...). En 2018 Irán trasladó sus archivos" a unas instalaciones secretas en la capital del país, ha asegurado Netanyahu, que ha mostrado imágenes de esta supuesta ubicación.

"Sabemos desde hace años que Irán tenía un programa nuclear secreto, llamado Proyecto Amad, ahora podemos demostrar que este era un programa completo para diseñar, construir y probar armas nucleares. También podemos demostrar que Irán está guardando en secreto material del Proyecto Amad para utilizarlo cuando quiera para desarrollar armas nucleares", denunció Netanyahu.

El objetivo del proyecto, aseguró, es "diseñar, producir y probar cinco cabezas nucleares cada una con 10 kilotones de TNT para su integración en un misil", lo que, añadió, "es como si se ponen cinco bombas de Hiroshima en un misil balístico".

Israel cuenta con 55.000 páginas de documentación y 183 CDs en lo que supone un "gran éxito" de sus servicios secretos, ha destacado Netanyahu, que denuncia además que Irán está "ampliando constantemente" el alcance de sus misiles con capacidad nuclear. Estas "acusaciones sin sentido" han sido calificadas de "propaganda" por la televisión estatal iraní.

El primer ministro israelí también se ha mostrado confiado en que Donald Trump "hará lo correcto" en cuanto a la revisión del, según él, "terrible" pacto nuclear. El presidente estadounidense se ha mostrado escéptico en las últimas fechas de firmar un nuevo acuerdo para rebajar las tensiones. "Si Irán nos amenaza, pagará un precio que ningún otro país ha pagado nunca", amenazó Trump durante sus reuniones de la semana pasada con Emmanuel Macron.

Netanyahu, acompañando su explicación con un Power Point. Reuters

Trump respalda a Netanyahu

De hecho, el presidente de Estados Unidos, en una rueda de prensa en la Casa Blanca este lunes, ha vuelto a insinuar que planea retirarse del acuerdo nuclear con Irán y ha respaldado las denuncias de Netanyahu sobre el secreto programa nuclear de Irán. "Lo que hemos aprendido hoy sobre Irán demuestra realmente que yo tenía la razón al 100 %" sobre el acuerdo nuclear de 2015, ha dicho Trump.

"Esa simplemente no es una situación aceptable", ha asegurado el mandatario republicano en alusión a la supuesta carrera de Teherán para desarrollar la bomba atómica. El presidente estadounidense planea anunciar antes del 12 de mayo si retira a su país del acuerdo nuclear que su predecesor, el demócrata Barack Obama, firmó con Irán en 2015 junto a Alemania, Francia, China, Rusia y el Reino Unido, y que está destinado a contener sus actividades atómicas a cambio de un alivio de las sanciones.

"El día 12 o antes voy a tomar una decisión. No voy a decirles lo que haré, pero mucha gente cree que lo sabe. Eso no significa que no negociaré un nuevo acuerdo", subrayó Trump.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también se ha manifestado este lunes sobre las tensiones nucleares. El líder de En Marche ha hablado por teléfono con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a quien ha reiterado la posición de su país sobre el acuerdo nuclear con Irán, que debe impedir que Teherán posea nunca el arma atómica.

"Irán no debe nunca poseer el arma nuclear. La estabilidad de la región y la seguridad internacional dependen de ello", ha asegurado Macron, según un mensaje difundido por el propio presidente francés en su cuenta de la red social Twitter.