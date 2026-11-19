El estudio aconseja cerrar los vacíos legales ante las nuevas drogas sintéticas, penalizando su fabricación y tráfico antes de que entren en las listas fiscalizadas.

Bruselas propone ampliar el acceso a la red de información de Europol y mejorar la formación en inglés de los jueces, fiscales y agentes españoles.

Un informe de la UE recomienda a España reformar su instrucción penal para traspasar las investigaciones de narcotráfico de los jueces a los fiscales.

La Unión Europea sopesa prohibir las narcolanchas en todo su territorio para evitar que los narcotraficantes refugien y almacenen sus embarcaciones en países vecinos.

La Unión Europea sopesa prohibir las narcolanchas en todo su territorio, como ya hizo España en 2018, para impedir que los traficantes encuentren refugio para sus embarcaciones en otros Estados miembros.

Esta es una de las principales recomendaciones de un informe del Consejo de la UE que evalúa la capacidad de España para combatir el tráfico transfronterizo de drogas, tanto desde el punto de vista judicial como policial, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El estudio plantea también reformar el modelo de instrucción penal para que las investigaciones por narcotráfico pasen de manos de los jueces a los fiscales. A juicio de los expertos europeos, el cambio permitiría agilizar los procedimientos y reforzar la cooperación entre las autoridades judiciales de distintos países, especialmente en las causas que afectan a redes criminales transfronterizas.

Bruselas aconseja asimismo mejorar la formación en inglés de jueces, fiscales y agentes españoles para facilitar su participación en reuniones y programas de cooperación internacional. También reclama eliminar los obstáculos legales que dificultan la incorporación de España a los equipos conjuntos de investigación.

Otro de los cambios operativos que considera necesarios es ampliar el acceso de las unidades antidroga a la red SIENA de intercambio de información de Europol.

Por último, la UE pide a España cerrar los vacíos legales frente a las nuevas drogas sintéticas y permitir que se castigue penalmente su fabricación y tráfico antes incluso de que cada sustancia haya sido identificada e incluida en las listas de drogas fiscalizadas. El objetivo es evitar que los traficantes eludan la ley mediante pequeñas modificaciones de la composición química de los compuestos.

"Las características geográficas singulares de España -su condición peninsular, su ubicación en el extremo sur de Europa y su extensa costa-, unidas a sus estrechos vínculos históricos, comerciales y culturales con América Latina, sitúan al país en una posición clave en las rutas internacionales utilizadas por los narcotraficantes y las organizaciones criminales", destaca el informe.

Veto a las narcolanchas

Esa posición estratégica explica también el papel de las narcolanchas en las rutas del narcotráfico. Los técnicos de la UE recuerdan que "operaban frente a las costas españolas, especialmente en el estrecho de Gibraltar, donde servían de enlace entre la producción de estupefacientes en Marruecos y el mercado europeo".

"Su prohibición y las disposiciones penales asociadas, introducidas en 2018, tuvieron un impacto significativo en la lucha contra el tráfico de drogas".

Sin embargo, el veto de España no ha impedido que las organizaciones criminales aprovechen las diferencias legislativas entre los Estados miembros. "Esta misma actividad -la posesión, circulación, exportación o importación de narcolanchas- no estaba tipificada como delito en los países vecinos, especialmente en Portugal, que no la prohibió hasta octubre de 2025".

"Esta diferencia de trato llevó a las organizaciones criminales a almacenar embarcaciones neumáticas en Portugal, evitando así ser perseguidas por este tipo de delito en España", señalan los expertos de la UE.

"Por este motivo, podría ser conveniente estudiar la necesidad de armonizar la legislación de los Estados miembros en este ámbito para prohibir la venta de estas narcolanchas, ya que, aunque no constituye estrictamente un delito de narcotráfico, es una actividad que facilita enormemente el tráfico de drogas. Una prohibición europea permitiría, si no eliminar, al menos limitar el uso de este tipo de embarcaciones".

La recomendación al resto de Estados miembros es que estudien "las posibles ventajas de regular la posesión de narcolanchas o de otros medios de transporte habitualmente vinculados al contrabando de drogas".

El informe pide además a la Comisión de Ursula von der Leyen que identifique "medidas eficaces para combatir a escala europea el uso indebido de medios de transporte habitualmente vinculados al contrabando de drogas".

Reforma de la instrucción

Entre las reformas legales que los evaluadores reclaman a España destaca culminar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para atribuir a la Fiscalía la dirección de las investigaciones penales, una función que ahora corresponde al juez de instrucción. El cambio "alineará a España con la práctica seguida en la mayoría de los Estados miembros de la UE".

El informe sostiene que "trasladar la dirección de las investigaciones penales de los jueces de instrucción a los fiscales, tal como contempla el anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, puede aumentar la eficiencia del sistema y facilitar la cooperación judicial en materia penal, especialmente en los casos transfronterizos complejos".

En este sentido, los expertos resaltan que "la creación de la Fiscalía Antidroga, dotada de competencias tanto de investigación como de coordinación, garantiza una respuesta muy eficaz frente a las amenazas que representan los delitos relacionados con las drogas".