Una imagen obtenida por un dron ucraniano del estado del puente de Crimen tras el ataque al tramo de la carretera. Reuters

Los misiles y drones de Ucrania golpean por tercera vez el puente de Crimea y causan daños en la vía del tren

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LO ESENCIAL Las claves Ucrania ataca por tercera vez esta semana el puente de Crimea utilizando misiles y drones que han alcanzado la vía férrea. El tráfico ferroviario y de vehículos ha quedado interrumpido provisionalmente tras registrarse dos impactos en la infraestructura. El bombardeo ocurre antes de la cumbre en China entre Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping. Volodímir Zelenski señala que los ataques responden a la negativa de Rusia a aceptar una tregua energética.

El Ejército ucraniano sigue golpeando el puente de Crimea a su antojo. Los misiles y drones lanzados por Kiev durante la pasada noche han vuelto a impactar, por tercera vez esta semana, en la infraestructura crítica que une la anexionada península con la Rusia continental. El bombardeo se ha registrado además horas antes de la cumbre de Vladímir Putin con Donald Trump y Xi Jinping.

"Como resultado de un nuevo ataque contra el puente de Crimea, el tráfico se ha interrumpido de manera provisional", ha confirmado Serguéi Axiónov, líder crimeo, en las redes sociales. El Ministerio de Transportes de Rusia también ha informado que los trenes no están circulando.

Por el momento se desconocen los daños provocados por esta nueva operación ucraniana, pero algunas fuentes precisan que los misiles y drones ucranianos han golpeado en esta ocasión la línea ferroviaria. El pasado martes fue destruido un tramo central de unos 270 metros de carretera, el corazón del puente levantado sobre el mar Negro y símbolo del mandato de Putin.

Ukrainian drones and cruise missiles again attacked the Crimean Bridge overnight, reportedly scoring multiple hits on the remaining rail span. Rail traffic over the bridge has been suspended. https://t.co/FhiD4b0UnD — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 19, 2026

Axiónov ha añadido que los servicios de emergencia se han personado ya en el lugar para estimar "el daño ocasionado", al tiempo que ha pedido fiarse solo de la información oficial sobre el estado de la infraestructura.

Los canales de Telegram han informado sobre dos impactos en la línea férrea del puente, que habría sido atacado por más de una decena de misiles y drones ucranianos después de la medianoche. Según Crimean Wind, el arco de acero correspondiente a la vía del tren parece que no ha sufrido daños de consideración.

El paso de trenes se reanudó el martes después de varias horas de parón por el ataque que provocó el desplome de una sección de la carretera y uno de los dos arcos del puente de unas 5.000 toneladas, cuyos vestigios se derrumbaron sobre el mar en una zona utilizada también para el tráfico marítimo.

Las autoridades, que admitieron el martes daños estructurales en la construcción, aseguran que repararán el puente -en 2022 un ataque de menor impacto obligó a suspender el tráfico vial durante más de cuatro meses-, aunque los expertos especulan que no podrá ser reconstruido plenamente hasta que concluya la guerra con Ucrania.

Donald Trump y Vladímir Putin reunidos en Shenzhen antes de la cumbre con Xi Jinping. Vyacheslav Prokofyev Reuters

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, admitió que el objetivo de estos ataques consiste en castigar a Moscú por negarse a declarar una tregua energética en las últimas negociaciones con mediación estadounidense en Abu Dabi y humillar a Putin en el momento en que se reúne con los líderes de las dos superpotencias mundiales: EEUU y China.

El Kremlin precisamente apuntó que la operación está relacionada con la inminente reunión en la ciudad china de Shenzhen entre el líder ruso, Vladímir Putin; el estadounidense, Donald Trump, y el chino, Xi Jinping, que la prensa rusa ha equiparado con la Conferencia de Yalta de 1945.

Putin, para quien el puente de Crimea es uno de los principales símbolos de sus 26 años en el poder, no ha comentado los ataques, pero se espera que lo haga al término de su visita al gigante asiático para participar en la cumbre de la APEC.