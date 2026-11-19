La Comisión Europea revela que ha sufrido un ciberataque en el que se usó inteligencia artificial para superar sus defensas

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LO ESENCIAL Las claves La Comisión Europea sufrió una campaña de ciberataques iniciada a finales de octubre en la que se utilizó inteligencia artificial para superar sus defensas. El Ejecutivo comunitario desactivó temporalmente varias aplicaciones y afirma que, por el momento, no hay evidencias de una brecha de datos que afecte a su personal. Italia afronta una oleada de falsas amenazas de bomba en miles de colegios, catalogadas por el Gobierno como operaciones hostiles para generar un impacto emocional sin peligro real. Tanto la UE como el Ejecutivo italiano descartan atribuir por ahora la autoría de las agresiones y abogan por reforzar la resiliencia y la cooperación europea.

La Comisión Europea confirmó este jueves que ha sufrido una campaña de ciberataques contra sus sistemas, detectada a finales de octubre y generada con inteligencia artificial (IA).



"La Comisión ha tomado recientemente las medidas necesarias en respuesta a una campaña cibernética detectada", dijo el portavoz comunitario Thomas Regnier en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.



El representante precisó que el incidente fue detectado el 22 de octubre y confirmado el 26 tras una primera investigación, tras lo cual el Ejecutivo comunitario desactivó temporalmente varias aplicaciones, la mayoría de las cuales ya han sido restablecidas.

Regnier aseguró que, por ahora, no hay evidencia de una brecha de datos que afecte al conjunto del personal de la Comisión.



También se negó a atribuir el ataque a ningún actor mientras la investigación siga abierta ni quiso detallar qué medidas ni qué herramientas se están utilizando para prevenir nuevos incidentes, aunque afirmó que "muchos elementos han sido contenidos".



"Es difícil juzgar la amplitud; hablamos de una campaña, de una serie de incidentes, pero no podemos decir más mientras continúa la investigación", insistió.



"Por supuesto, seguimos en estrecho contacto tanto con el CERT-UE (el equipo de respuesta a emergencias informáticas de las instituciones europeas) como con el Supervisor Europeo de Protección de Datos", dijo Regnier.



"La investigación sigue en curso y tomaremos las medidas necesarias en función de las conclusiones, según lleguen", zanjó.

Italia pide "no alarmar"

Los falsos avisos de bomba recibidos en miles de colegios en Italia la pasada semana no han supuesto un peligro real ni para los escolares ni para la seguridad nacional, según el Gobierno de Giorgia Meloni, partidario, no obstante, de "no subestimar" un fenómeno que afecta a varios países y que requiere de una respuesta conjunta.

"Nos enfrentamos a operaciones hostiles destinadas a maximizar el impacto mediático y emocional, explotando la facilidad técnica de las comunicaciones anónimas", aseveró este miércoles el ministro de Interior italiano, Matteo Piantedosi, en una comparecencia en la Cámara de Diputados para informar sobre la oleada de falsas alarmas de bomba en colegios.

Adolescentes evacuados de un instituto en Roma. REUTERS/Francesco Fotia

Estos avisos comenzaron el pasado 11 de noviembre a través de correos electrónicos anónimos en más de 6.000 colegios y continuaron al día siguiente lo que provocó la evacuación de centros y la interrupción de la actividad escolar.

El jueves 12, el Gobierno italiano dictó un protocolo para no evacuar las escuelas y seguir las clases con normalidad, excepto en casos específicos y ante fundados motivos de alarma que deberán ser evaluados por los delegados de gobierno de cada región, una medida para evitar caos y que, según Piantedosi ha surtido efectos positivos inmediatos.

"No existe ninguna emergencia en curso que amenace concretamente la seguridad nacional", dijo hoy el titular de Interior, quien subrayó que el único ciberataque verdaderamente estructurado fue el que afectó el 2 de noviembre a los sistemas de refrigeración de supermercados de varios países, con varias decenas de casos en Italia.

No obstante, "si bien, por un lado, hay que evitar el alarmismo infundado, por otro, sería un grave error subestimar el fenómeno al que nos enfrentamos", añadió.

Sobre las alarmas en colegios, el ministro destacó que hay que asegurarse de no colaborar con quienes pretenden sembrar el caos, "pero eso no significa que no comprendamos los sentimientos de las familias y los docentes, a quienes puedo asegurar que cada informe será examinado con el máximo cuidado", añadió.

También garantizó que el Gobierno está revisando y prestando especial atención a las infraestructuras de servicios esenciales, como la sanidad, pues, aunque no se han visto comprometidos, es necesario reforzar su resiliencia en prevención ante posibles ataques de estas características.

Sobre la autoría de estas alarmas, el ministro de Interior indicó que es evidente que el propósito de las mismas es desestabilizar y dañar la credibilidad de las instituciones pero "aún es prematuro atribuir la responsabilidad a uno o más grupos hostiles coordinados estructuralmente".

"Identificar a los instigadores con certeza requiere tiempo y una verificación exhaustiva, ya que las mismas tecnologías desarrolladas para proteger la privacidad en línea se utilizan para encubrir a los autores de los ataques", dijo.

Además, se trata de amenazas que "trascienden las fronteras nacionales y ningún país puede abordarlas de forma aislada", para destacar que hay "una plena conciencia a nivel europeo sobre la necesidad de una respuesta conjunta".