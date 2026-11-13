Más de un millar de vacas se apoderan de Kriva Palanka, una localidad del noreste de Macedonia del Norte. Redes sociales

El ganado, que se ha reproducidos en libertad, pertenece al Estado tras retirar en 2024 su custodia a una familia por infringir las normas de bienestar animal.

Un pueblo macedonio pide declarar el estado de crisis tras ser invadido por más de un millar de vacas fuera de control

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LO ESENCIAL Las claves El alcalde de Kriva Palanka ha solicitado al Gobierno de Macedonia del Norte declarar el estado de crisis durante 30 días para capturar a más de un millar de vacas asilvestradas. El ganado vagabundea sin control por las calles, destruye cultivos y jardines privados, y la manada se ha multiplicado con los años llegando a cruzar a la vecina Bulgaria. Las reses pertenecen legalmente al Estado tras retirárselas a una familia por maltrato animal en 2024, pero nadie se ha hecho cargo de cercar ni trasladar al rebaño. El Ayuntamiento ha habilitado un registro de daños para una posible demanda colectiva y amenaza con denunciar penalmente a los responsables de la Agencia de Alimentos y Veterinaria.

Más de un millar de vacas asilvestradas y sin control se han apoderado de Kriva Palanka, una localidad del noreste de Macedonia del Norte, causando grandes estragos.

La situación ha llegado a tal punto que su alcalde a tenido que pedir este viernes al Gobierno central que declare el estado de crisis durante 30 días para poder capturarlas.

"Literalmente, todo el territorio del municipio está asediado por vacas", declaró el regidor, Sashko Mitovski, al portal local Skopje 1 tras participar este viernes en una reunión del comité municipal de crisis, que exigió una intervención urgente.

Más de 1.000 vacas vagan sin control en Macedonia. El alcalde de Kriva Palanka, Saško Mitovski, solicita al Gobierno de Macedonia del Norte declarar un estado de crisis de 30 días ante los daños causados por el ganado suelto #NoComment https://t.co/7ulpzaX2dD — euronews español (@euronewses) November 13, 2026

El problema se arrastra desde hace dos a tres meses, pero en las últimas semanas se ha vuelto insostenible: las reses no solo deambulan por la calle principal -especialmente al anochecer-, sino que además arrasan cultivos y jardines privados.

Sobre el papel, el ganado pertenece al Estado.

En marzo de 2024, la Agencia de Alimentos y Veterinaria (AHV) ordenó que se le retirara definitivamente el ganado a una familia de una zona rural cercana por infringir las normas de bienestar animal.

Desde entonces, los antiguos dueños han obstaculizado a los inspectores una y otra vez e, incluso, la Policía ha detenido a uno de ellos en más de una ocasión.

Sin embargo, nadie ha llegado a cercar ni trasladar el rebaño.

Según relatan los vecinos de la comarca, el conflicto lleva años gestándose y algunos ejemplares han llegado incluso a cruzar la frontera hacia la vecina Bulgaria.

Mitovski explicó que hace cinco años se contabilizaban unos 400 animales, pero la manada se ha multiplicado sin freno al reproducirse en libertad cada temporada.

Ultimátum y posibles denuncias

El comité de crisis municipal ha dado un ultimátum a la AHV para que presente un plan de captura diario y lo implemente de inmediato sobre el terreno, bajo la advertencia de presentar denuncias penales contra los funcionarios responsables si persiste la inacción.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha abierto un registro de daños ante la previsión de que los vecinos presenten una demanda colectiva.

Por su parte, la AHV asegura haber logrado incautar hasta la fecha un centenar de cabezas de ganado.

El comité de crisis local volverá a reunirse el próximo lunes.