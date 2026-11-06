Moldavia sufre su mayor ciberataque: expuestos los datos financieros y médicos de al menos 450.000 ciudadanos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Moldavia sufre el mayor ciberataque de su historia, dejando expuestos los datos médicos y financieros de al menos 450.000 ciudadanos. El fallo fue causado por un programa con un diseño de acceso mal configurado que abrió los registros de al menos diez instituciones públicas. El sistema verificaba la aplicación solicitante pero no confirmaba la identidad del usuario ni sus derechos de acceso. El suceso se suma a una ola reciente de amenazas falsas de bomba y ataques a supermercados en varios países europeos.

Moldavia ha sufrido el mayor ciberataque de su historia. Los datos médicos y financieros de al menos 450.000 ciudadanos quedaron expuestos, según informó este viernes la presidenta del país Maia Sandu.

El episodio en Moldavia se une a la oleada de amenazas falsas de bombas que han alterado el tráfico aéreo en Europa y el ciberataque a las neveras de decenas de supermercados en al menos siete países del Viejo Continente esta semana.

La presidenta moldava denunció que un programa vulnerable abrió el acceso a los registros de al menos diez instituciones de la Agencia de Gobierno Electrónico del país.

Según la mandataria, la causa principal del incidente estuvo relacionada con el diseño del sistema y el control de acceso.

El sistema verificaba la aplicación que solicitaba los datos, pero no la identidad del usuario ni su derecho a recibirlos.

"Un programa con un acceso configurado incorrectamente abrió los registros de al menos diez instituciones", señaló la presidenta.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.