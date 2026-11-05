Trabajos en un trazado ferroviario en una foto de archivo. Efe

Un tren de obras descarrila y colisiona con otro que llevaba 70 pasajeros en Bélgica: no ha habido heridos

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LO ESENCIAL Las claves Un tren de obras descarriló y colisionó contra el último vagón de un tren de pasajeros con 70 personas a bordo entre Jette y Denderleeuw. El accidente no ha dejado ningún herido, pero sí importantes daños estructurales en las vías y la señalización. El tráfico ferroviario en la zona permanecerá cortado hasta el lunes mientras los equipos técnicos reparan la infraestructura y retiran los convoys. La investigación apunta a que una pieza desprendida debajo de un vagón del tren de obras provocó el descarrilamiento.

Un tren de trabajos de la empresa ferroviaria belga Infrabel ha chocado este miércoles por la tarde contra un tren de pasajeros. El accidente ha causado importantes daños estructurales, pero sin heridos.

Así lo informó la compañía este jueves. El accidente se produjo en el tramo entre la localidad de Jette (Bruselas) y Denderleeuw (Flandes Oriental), el cual permanecerá cerrado hasta el próximo lunes.

"El tren de obras descarriló parcialmente a la entrada de la estación de Ternat. En ese momento, un tren de pasajeros circulaba en sentido contrario. El último vagón del tren de pasajeros chocó contra el tren de obras. Por suerte, no hubo heridos", ha explicado a medios belgas el portavoz de Infrabel, Thomas Baeken, en declaraciones recogidas por Efe.

El convoy con 70 pasajeros salía de Bruselas y circulaba en dirección a Aalst, al noreste de la capital.

Debido a los importantes daños a la infraestructura ferroviaria, principalmente en las inmediaciones de la estación de Ternat, el tráfico de trenes permanecerá interrumpido hasta el lunes, aunque se han habilitado autobuses de sustitución.

"En un tramo de varios cientos de metros, habrá que sustituir numerosas traviesas y parte de las instalaciones de señalización. Esperamos poder retirar el tren de obras accidentado antes del viernes por la noche. Los equipos trabajarán día y noche para reparar la infraestructura ferroviaria", ha asegurado Baeken.

Infrabel está investigando la causa exacta del descarrilamiento del tren de trabajo mientras equipos técnicos trabajan para retirar el tren siniestrado.

Las primeras conclusiones apuntan a una pieza situada debajo de uno de los vagones del tren de obras que se habría desprendido, quedando atrapada bajo las ruedas del convoy.

"Esto provocó el descarrilamiento de ese vagón, lo que a su vez provocó el de otros dos vagones. La investigación deberá determinar ahora cómo se desprendió esa pieza", ha añadido el portavoz.