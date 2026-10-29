Los bomberos trabajan en la estación de Dnipró tras el ataque.

Los bomberos trabajan en la estación de Dnipró tras el ataque. Reuters

Europa

Un ataque con drones rusos mata al menos a 13 personas y deja 10 heridos en una estación de tren al este de Ucrania

Otro bombardeo a plena luz del día en la ciudad de Cherníguiv ha provocado la muerte de dos adolescentes y 15 heridos, entre los que hay tres niños.

Más información: Italia acusa de injerencia en los disturbios a 'hackers' prorrusos y a un afín a Hamás que quería una 'Primavera Árabe' en la UE.

Publicada
Actualizada
LO ESENCIAL
Exclusivo suscriptores
Síguenos
LO ESENCIAL
Generado con IA
Las claves

Un ataque ruso con dron contra un andén de la estación de tren de Dnipró deja al menos 13 muertos y 10 heridos.

De los cuatro drones lanzados contra la ciudad, tres fueron derribados y uno impactó en un tren suburbano de pasajeros.

El presidente Zelenski tilda el ataque de atroz y exige a EE. UU., la UE y el G7 endurecer las sanciones contra Moscú.

Otra ofensiva rusa en el centro de Cherníguiv causa la muerte de dos adolescentes de 15 años y deja 15 heridos.

Un ataque ruso con dron contra la estación de tren en la ciudad de Dnipró, en Ucrania, ha dejado al menos 13 muertos y una decena de heridos.

El Jefe de la Administración Militar Regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha denunciado la ofensiva con un dron de propulsión a reacción, como ha trasladado la cuenta de Telegram de los Ferrocarriles de Ucrania, Ukrzaliznytsia.

El proyectil ha alcanzado uno de los andenes, en el que se encontraba el convoy eléctrico suburbano que realiza la ruta Dnipró–Zaporiyia, el número 866. Según ha detallado el alcalde de la localidad, Borís Filátov, se trata de un tren de pasajeros y no de mercancías.

"Esta es una guerra genocida", escribió Filátov en Telegram.

Según traslada el medio local The Kyiv Independent, se trataría de una ofensiva con cuatro drones y habría tenido lugar a las diez de la mañana. De los cuatro aparatos, tres fueron derribados y solo uno llegó a alcanzar su objetivo.

La empresa de transportes ha explicado que se activó el nivel elevado de peligro y se accionó una alerta antiaérea, lo que no disuadió a las personas de abandonar el andén. Los equipos de emergencias y sanitarios han sido desplegados en la zona y trabajan en el área.

Debido a los continuos ataques rusos a infraestructuras de transporte ucranianas, se ha desarrollado un protocolo de emergencia que obliga a desalojar las locomotoras independientemente de dónde sea.

Esta norma también se aplica a aquellas que se encuentran estacionadas.

Por su parte, el presidente del país, Volodímir Zelenski, ha tildado el suceso de "atroz" y ha apuntado directamente a EEUU y la Unión Europea al cuestionar "¿Cuántos ataques terroristas ha perpetrado Rusia contra nuestra población desde que se levantaron las sanciones a determinados oligarcas rusos y al sector energético ruso, en lugar de avanzar hacia una desescalada?".

Equipos de rescate atienden a los heridos tras el ataque ruso.

Equipos de rescate atienden a los heridos tras el ataque ruso. Reuters

Zelenski hace referencia a la decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones contra el diésel ruso, en tanto que la UE sacó en septiembre de la lista negra de rusos sancionados a los magnates Alisher Usmánov y Mijaíl Fridman.

"Precisamente por eso Ucrania ha afirmado siempre que se necesitan medidas justas y contundentes por parte de Estados Unidos y Europa en respuesta a la escalada rusa: las sanciones contra Moscú y su maquinaria bélica no deben relajarse mientras continúe esta guerra rusa", ha enfatizado el mandatario en una publicación en X.

El mandatario ha recalcado que "ha llegado el momento de adoptar nuevas medidas sancionadoras más severas por parte de la UE, Estados Unidos y el G7".

Ataque en Cherníguiv

En la misma jornada, las fuerzas rusas han atacado a plena luz del día el centro de la ciudad ucraniana de Cherníguiv, en el que han muerto dos adolescentes, según ha informado el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) en Telegram.

Las fallecidas serían dos jóvenes de 15 años, y entre los 15 heridos hay tres niños.

Además, hay varios comercios dañados y vehículos en llamas tras la ofensiva aérea en el norte del país.

"El ataque fue en pleno centro de la ciudad, justo cuando había mucha gente en las calles", ha subrayado el jefe de la Administración Militar Regional, Viacheslav Chaus.