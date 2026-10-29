Los bomberos trabajan en la estación de Dnipró tras el ataque. Reuters

Un ataque con drones rusos mata al menos a 13 personas y deja 10 heridos en una estación de tren al este de Ucrania

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LO ESENCIAL Las claves Un ataque ruso con dron contra un andén de la estación de tren de Dnipró deja al menos 13 muertos y 10 heridos. De los cuatro drones lanzados contra la ciudad, tres fueron derribados y uno impactó en un tren suburbano de pasajeros. El presidente Zelenski tilda el ataque de atroz y exige a EE. UU., la UE y el G7 endurecer las sanciones contra Moscú. Otra ofensiva rusa en el centro de Cherníguiv causa la muerte de dos adolescentes de 15 años y deja 15 heridos.

Un ataque ruso con dron contra la estación de tren en la ciudad de Dnipró, en Ucrania, ha dejado al menos 13 muertos y una decena de heridos.

El Jefe de la Administración Militar Regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha denunciado la ofensiva con un dron de propulsión a reacción, como ha trasladado la cuenta de Telegram de los Ferrocarriles de Ucrania, Ukrzaliznytsia.

El proyectil ha alcanzado uno de los andenes, en el que se encontraba el convoy eléctrico suburbano que realiza la ruta Dnipró–Zaporiyia, el número 866. Según ha detallado el alcalde de la localidad, Borís Filátov, se trata de un tren de pasajeros y no de mercancías.

A horrific Russian strike on the railway station in Dnipro. The Russians launched a drone attack on a platform where an ordinary commuter train and a scheduled passenger train were standing. Unfortunately, 13 people have been confirmed killed as of now. My condolences to their families and loved ones. Ten more people were injured. All necessary emergency services are working at the scene. Just how many terrorist strikes has Russia carried out against our people since sanctions were lifted on certain Russian oligarchs and the Russian energy sector, rather than de-escalating? This is precisely why Ukraine has always said that just and decisive action by America and Europe is needed in response to Russian escalation – sanctions against Moscow and its war machine must not be eased for as long as this Russian war continues. It is time for new, stronger sanctions steps by the EU, the United States, and the G7. I thank everyone who is ready to help in this way. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 29, 2026

"Esta es una guerra genocida", escribió Filátov en Telegram.

Según traslada el medio local The Kyiv Independent, se trataría de una ofensiva con cuatro drones y habría tenido lugar a las diez de la mañana. De los cuatro aparatos, tres fueron derribados y solo uno llegó a alcanzar su objetivo.

La empresa de transportes ha explicado que se activó el nivel elevado de peligro y se accionó una alerta antiaérea, lo que no disuadió a las personas de abandonar el andén. Los equipos de emergencias y sanitarios han sido desplegados en la zona y trabajan en el área.

Debido a los continuos ataques rusos a infraestructuras de transporte ucranianas, se ha desarrollado un protocolo de emergencia que obliga a desalojar las locomotoras independientemente de dónde sea.

Esta norma también se aplica a aquellas que se encuentran estacionadas.

Por su parte, el presidente del país, Volodímir Zelenski, ha tildado el suceso de "atroz" y ha apuntado directamente a EEUU y la Unión Europea al cuestionar "¿Cuántos ataques terroristas ha perpetrado Rusia contra nuestra población desde que se levantaron las sanciones a determinados oligarcas rusos y al sector energético ruso, en lugar de avanzar hacia una desescalada?".

Equipos de rescate atienden a los heridos tras el ataque ruso. Reuters

Zelenski hace referencia a la decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones contra el diésel ruso, en tanto que la UE sacó en septiembre de la lista negra de rusos sancionados a los magnates Alisher Usmánov y Mijaíl Fridman.

"Precisamente por eso Ucrania ha afirmado siempre que se necesitan medidas justas y contundentes por parte de Estados Unidos y Europa en respuesta a la escalada rusa: las sanciones contra Moscú y su maquinaria bélica no deben relajarse mientras continúe esta guerra rusa", ha enfatizado el mandatario en una publicación en X.

Жахливий російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі. Росіяни атакували дроном перон, де стояли звичайна приміська електричка та регулярний пасажирський потяг. На жаль, станом на зараз відомо про 13 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Ще десять людей постраждали. Необхідні служби залучені на місці. Скільки таких терористичних ударів нанесла Росія по наших людях вже після зняття санкцій із деяких російських олігархів та енергетики замість того, щоб піти на деескалацію. Саме тому Україна завжди говорить, що потрібні справедливі й рішучі дії Америки і Європи на російську ескалацію: санкції проти Москви та її воєнної машини не повинні слабшати, поки триває ця російська війна. Час нових, сильніших санкційних кроків ЄС, Америки та G7. Дякую всім, хто готовий допомагати так. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 29, 2026

El mandatario ha recalcado que "ha llegado el momento de adoptar nuevas medidas sancionadoras más severas por parte de la UE, Estados Unidos y el G7".

Ataque en Cherníguiv

En la misma jornada, las fuerzas rusas han atacado a plena luz del día el centro de la ciudad ucraniana de Cherníguiv, en el que han muerto dos adolescentes, según ha informado el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) en Telegram.

Las fallecidas serían dos jóvenes de 15 años, y entre los 15 heridos hay tres niños.

Además, hay varios comercios dañados y vehículos en llamas tras la ofensiva aérea en el norte del país.

"El ataque fue en pleno centro de la ciudad, justo cuando había mucha gente en las calles", ha subrayado el jefe de la Administración Militar Regional, Viacheslav Chaus.