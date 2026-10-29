Manifestantes se resguardan tras un tablón de madera contrachapada mientras la Policía antidisturbios francesa usa un cañón de agua en medio de enfrentamientos durante una manifestación en París el pasado sábado. Europa Press

Francia se blindará este sábado con 70.000 policías ante un "elevado riesgo" para el orden público por las protestas

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno francés desplegará un dispositivo excepcional de 70.000 policías el sábado 31 de octubre ante el elevado riesgo de alteración del orden público. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, alerta de llamamientos de grupos de extrema izquierda a cometer actos violentos disimulados como fiestas de Halloween. Las autoridades solo autorizarán manifestaciones con servicio de orden propio en zonas periféricas para evitar los saqueos y actos vandálicos de jornadas anteriores. Representantes estudiantiles acusan al ministro de responder a las protestas únicamente con represión policial, tras un balance de más de 1.300 detenidos el pasado fin de semana.

Unos 70.000 agentes de Policía. "Este es el "dispositivo excepcional" de las fuerzas de seguridad que prepara el Gobierno francés en las principales ciudades del país ante las protestas convocadas este sábado 31 de octubre, que coincide además con Halloween.

En una rueda de prensa, el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, alertó de que existe un "elevado riesgo" para el orden público tras detectar a través de las redes sociales llamamientos por parte de grupos de extrema izquierda a cometer actos violentos.

El ministro advirtió de que la Policía actuará con extrema firmeza contra la posible violencia durante y después de las manifestaciones previstas para el sábado, cuando coincidirán protestas sindicales, estudiantiles y de los 'chalecos amarillos',

En concreto, Nuñez ha explicado que han detectado llamamientos a convocatorias violentas disimuladas como fiestas de Halloween, en las que se pide acudir con el rostro oculto.

Estas pseudofiestas serán sistemáticamente prohibidas, advirtió el ministro.

El titular de Interior aseguró que la vigilancia será extrema en los centros urbanos comerciales, para evitar las escenas de vandalismo y saqueo del 17 de octubre y aseguró que los prefectos negociarán con los organizadores de las manifestaciones para que estas tengan lugar en zonas periféricas.

Nuñez indicó que solo serán autorizadas aquellas que tengan un servicio de orden propio y que respeten las consignas gubernamentales.

En el aire quedan las caceroladas convocadas para este viernes por los 'chalecos amarillos' ante diversos ayuntamientos y otras instituciones.

Dos sábados de protestas

Rechazó las críticas de que con tales dispositivos y vetos está limitando el derecho de manifestación y aseguró que el objetivo es, al contrario, defenderlo y que se ejerza con seguridad. Recordó que 1.193 agentes han sido heridos en los dos últimos sábados.

El balance oficial de las protestas del pasado fin de semana en Francia arrojó más de 1.300 personas detenidas tras registrarse fuertes disturbios en varias ciudades del país.

A pesar del masivo despliegue policial implementado para contener la violencia, los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden dejaron decenas de civiles contusionados y cuantiosos daños materiales derivados de barricadas incendiadas y comercios vandalizados.

El discurso del ministro no convenció a los representantes estudiantiles, a los que recibió en su Ministerio para explicarles la doctrina policial y que salieron lanzando críticas.

"Hemos visto a un ministro irresponsable, incapaz de responder de otra forma a las manifestaciones estudiantiles con otra cosa que la represión policial", denunció el vicepresidente de la asociación Les Lycéen, Louis Letoubon.

En paralelo, los prefectos de las diferentes ciudades están negociando con los organizadores de manifestaciones sobre los recorridos de las mismas.