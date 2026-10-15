Al menos 19 heridos en una colisión entre un autobús y un tren en el interior del túnel del Canal de la Mancha

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LO ESENCIAL Las claves Al menos 19 personas resultan heridas, cuatro de ellas en estado crítico, tras colisionar un autobús y un tren de mercancías en Coquelles, en la salida francesa del Eurotúnel. El accidente ocurrió cuando el autobús volcó cerca del andén de embarque y fue impactado por el tren. Los pasajeros del autobús eran chóferes de camiones que se disponían a cruzar el Canal de la Mancha en el convoy ferroviario. El siniestro se suma a otros incidentes históricos en la infraestructura, como averías eléctricas, cortes de suministro y problemas de tracción.

Al menos 19 personas han resultado heridas en un choque entre un autobús y un tren de mercancías en el túnel del Canal de la Mancha, según informan las autoridades francesas.

El accidente se produjo este jueves sobre las 20 horas en Coquelles, en la salida francesa del Eurotúnel, que comunica con Reino Unido bajo el canal de la Mancha, indicaron las autoridades.

Según el canal TF1, que citó fuentes de la Prefectura del departamento de Paso de Calais, cuatro de los heridos estaban en situación crítica, aunque no se temía por su vida, y también había una quincena de graves.

El siniestro se produjo cuando un autobús volcó junto al andén de embarque a la entrada del túnel submarino y recibió el impacto de un tren que no pudo hacer nada para evitarlo.

El diario La Voix du Nord señaló que los pasajeros del autobús eran chóferes que iban a atravesar el Eurotúnel, y que para eso habían dejado sus camiones, que hacen el trayecto en tren.

El Eurotúnel se caracteriza por mantener altos estándares de seguridad operativa. No obstante, en la última década sus servicios se han visto alterados de forma recurrente por graves averías mecánicas y fallos de tracción en la flota de lanzaderas.

El incidente más notable tuvo lugar en agosto de 2022, cuando una falla eléctrica en una lanzadera Le Shuttle dejó atrapados a cientos de pasajeros en pleno trayecto bajo el lecho marino.

La interrupción obligó a los viajeros a abandonar los vagones y a caminar a pie por los túneles de evacuación de emergencia hacia una unidad de reserva, provocando considerables retrasos y el posterior colapso logístico en las terminales de Folkestone y Calais.

Por otro lado, aunque la infraestructura cuenta con avanzados sistemas de detección y extinción de incendios tras los episodios sufridos en 1996, 2008 y 2015, la gestión de incidentes en los últimos años se ha centrado en las emergencias causadas por interrupciones en el suministro de catenaria e inundaciones en las vías de acceso.

Estos fallos térmicos e hidráulicos puntuales provocan sistemáticamente el apagón de unidades de Eurostar o Le Shuttle en las zonas de transición.

A estos problemas mecánicos se suman bloqueos en el tráfico ferroviario generados por irrupciones no autorizadas en el perímetro de seguridad de las vías o protestas laborales en los puertos de transbordo, lo que ha obligado al operador a aplicar estrictos protocolos de contención y evacuación preventiva para salvaguardar la integridad de las rutas subacuáticas.

Un reto reto de ingeniería civil

La construcción del túnel del Canal de la Mancha representó uno de los desafíos de ingeniería civil más ambiciosos del siglo XX, concretando una idea acariciada desde la época napoleónica.

Las obras comenzaron oficialmente en diciembre de 1987 tras la firma del Tratado de Canterbury entre los gobiernos del Reino Unido y Francia.

Durante seis años, más de 13.000 trabajadores y gigantescas tuneladoras excavaron a una profundidad media de 40 metros bajo el lecho del Canal de la Mancha, extrayendo millones de toneladas de tiza y roca para dar forma a tres galerías paralelas de 50 kilómetros de longitud.

El hito histórico más recordado ocurrió el 1 de diciembre de 1990, cuando los trabajadores británico Graham Fagg y francés Philippe Cozette se estrecharon la mano al perforar el último tramo de roca que separaba a ambas naciones.