El Papa supera con éxito la operación para extirparle el nódulo pulmonar: se espera que se recupere en una semana

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LO ESENCIAL Las claves La operación del Papa León XIII para extirparle un pequeño tumor pulmonar se realizó con éxito y según lo previsto en el hospital Gemelli de Roma. Se prevé que el Pontífice permanezca ingresado aproximadamente una semana para su recuperación. El nódulo fue detectado en una fase muy inicial durante un chequeo médico de rutina. A pesar de la intervención, se mantiene en pie su gira pastoral por Uruguay, Argentina y Perú programada para noviembre.

La cirugía a la que se sometió el Papa León XIII el martes por la tarde para extirparle un pequeño tumor en uno de sus pulmones transcurrió sin problemas y según lo previsto, informó el Vaticano en un comunicado.

El Pontífice, de 71 años, fue ingresado el martes por la mañana en el hospital Gemelli de Roma para la extirpación de un pequeño nódulo que, según el pontífice, había sido detectado precozmente durante un chequeo reciente.

La oficina de prensa del Vaticano ha comunicado que se espera que la recuperación del Papa dure aproximadamente una semana.

"La intervención ha concluido positivamente, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación", indica el comunicado.

La intervención estuvo a cargo de un equipo médico dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones de estas características.

León XIV realizó este martes su ingreso a pie y de manera serena, acompañado por sus dos secretarios y su médico personal.

El propio Papa anunció el pasado domingo, tras el rezo del ángelus, que se sometería a esta intervención tras detectársele un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy inicial y bien localizado.

Fuentes de la Santa Sede indicaron el lunes que el nódulo en el pulmón de León XIV se detectó en una revisión médica de "rutina".

Mantiene su gira por Latinoamericana

La operación se produjo a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y a Perú del 6 al 17 de noviembre.

Sin embargo, León XIV ha sugerido que esta gira va a continuar en pie. Lo hizo el domingo instantes antes de anunciar al mundo que iba a ser intervenido.

El Santo Padre mandó un saludo especial a un grupo de personas que habían llevado a la plaza de San Pedro del Vaticano un altar del Señor de los Milagros, muy venerado en Perú.

"Saludo a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y a todos aquellos que han participado en la procesión con el venerado icono del Crucificado", ha apreciado.

"Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú", ha asegurado el pontífice.

Y, es que, León XIV ha sido el primer papa estadounidense de la historia, pero cuenta con un profundo vínculo con América Latina. El pontífice tiene la nacionalidad peruana desde el año 2015 después de realizar labores como misionero y llegar a ser obispo en el país andino.