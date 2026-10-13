Dinamarca adapta sus Ikea para que sirvan como refugio en caso de guerra con Rusia con la dana de Valencia como referencia

El proyecto se suma a otras medidas en países como Estonia, Finlandia o Polonia para involucrar al sector privado en la seguridad y respuesta ante emergencias.

Ikea forma parte de la Coalición Empresarial para la Preparación de Crisis de Dinamarca, facilitando instalaciones, alimentos, generadores y camas.

La iniciativa toma como modelo lo sucedido durante la DANA de Valencia en 2024, cuando la tienda de Ikea en Alfafar albergó a más de 600 personas.

Las tiendas de Ikea en Dinamarca se adaptarán como refugios u hospitales temporales en caso de catástrofes naturales, apagones o ataques híbridos de Rusia.

Dinamarca ha comenzado a preparar sus tiendas de Ikea para que sirvan como refugios de emergencia u hospitales temporales para la población civil en caso de emergencias como catástrofes naturales, apagones causados por las restricciones energéticas o ataques a infraestructuras críticas dentro de la guerra híbrida de Rusia contra Europa.

Los restaurantes Ikea podrían servir comidas, los generadores mantendrían los edificios en funcionamiento y se podrían montar camas adicionales a partir de los paquetes disponibles en las estanterías del almacén, explica a Reuters el jefe de Seguridad de la cadena sueca en Dinamarca, Torben Mortensen.

La idea refleja un amplio cambio en la manera en la que Europa aborda sus políticas de seguridad. Los gobiernos buscan opciones más allá de las Fuerzas Armadas y los servicios de emergencia, involucrando a empresas privadas que puedan contribuir a la asistencia humanitaria y el mantenimiento de la infraestructura social durante una crisis.

La ola de presuntos sabotajes, ciberataques y otros incidentes que las autoridades europeas atribuyen a la guerra híbrida rusa ha acelerado esta integración. "Queremos ser buenos vecinos. Queremos ser la empresa que apoye a la sociedad en caso de crisis", afirma Mortensen.

Los servicios de Inteligencia de Dinamarca han advertido de que es probable que Rusia intensifique este tipo de actividades contra los países de la OTAN y otros Estados occidentales en los próximos meses. Moscú, por su parte, niega estas acusaciones.

La Unión Europea anima a los Estados miembros a cooperar más estrechamente con el sector privado como parte de su Estrategia de Preparación de la Unión , lanzada en marzo de 2025.

Ikea forma parte de la Coalición Empresarial para la Preparación de Crisis de Dinamarca, una red que catalogará lo que las empresas privadas pueden aportar en una emergencia, desde camas y alimentos hasta camiones y personal especializado.

"Ikea es un muy buen ejemplo. Nadie los incluiría de forma natural en una lista de recursos para una crisis... Pero una tienda de IKEA cuenta con espacio, mercancías, instalaciones de restauración y generadores", afirmó Maja Broloes, directora ejecutiva de la red.

El concepto no es puramente teórico, y el ejemplo que inspira a los daneses se encuentra en España. En octubre de 2024, durante la dana de Valencia, Ikea convirtió su tienda de Alfafar en refugio para más de 600 personas.

Sin embargo, la cadena sueca aclara que todavía no dispone de un programa global de preparación y que este tipo de acuerdos se gestionan país por país.

El jefe de Seguridad de Ikea en Dinamarca, Torben Mortensen. REUTERS/Tom Little

La sociedad europea se prepara

Otros minoristas daneses también se están preparando para emergencias. Salling Group, el operador de supermercados más grande del país, se prepara para inaugurar la primera de las 51 tiendas diseñadas para operar hasta 48 horas sin electricidad ni acceso a internet.

Esta tendencia se extiende más allá de Dinamarca. Estonia exige por ley a 300 empresas que sean capaces de mantener los servicios críticos durante una crisis, mientras que Finlandia cuenta con una red de autoridades, ONGs y empresas responsables de mantener la seguridad del suministro.

En Polonia, algunas compañías están obligadas por ley a permitir que las fuerzas armadas utilicen sus vehículos, maquinaria e instalaciones en caso de crisis.

La red danesa cuenta con más de 200 empresas que emplean a más de 300.000 personas, desde minoristas y grupos de construcción hasta proveedores de telecomunicaciones.

"Si se produce una crisis, las autoridades tendrán un único lugar al que acudir y nosotros buscaremos las empresas que puedan ayudar", explicó Broloes. Se está estableciendo en paralelo un sistema de compensación respaldado por el Estado, con reembolsos que se determinarán caso por caso.

La red tiene carácter voluntario y ha participado en ejercicios de preparación con el Gobierno, aunque todavía no se ha enfrentado a una gran emergencia en el mundo real. Aun así, ya se ha podido vislumbrar cómo podría funcionar una tienda danesa de IKEA como refugio.

En diciembre de 2021, una tormenta de nieve dejó atrapados durante la noche a seis clientes y a unos dos docenas de empleados en una tienda Ikea de Aalborg, lo que les obligó a dormir en las camas de exposición. A la mañana siguiente, el personal ya había cambiado las sábanas y reabierto la tienda al público.