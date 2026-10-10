El alcalde socialista de la capital de Albania se crea un avatar por IA para poder dirigirse a la ciudadanía desde la cárcel

El Tribunal Constitucional de Albania anuló su cese y lo restituyó en el cargo, mientras mantiene el apoyo político del primer ministro Edi Rama.

Veliaj lleva 20 meses en prisión preventiva acusado de lavado de dinero, ocultación de patrimonio y abuso de poder en un esquema de sobornos de un millón de euros.

El alcalde de Tirana, Erion Veliaj, utiliza un avatar creado con IA para enviar mensajes a los ciudadanos desde la cárcel, donde afirma estar secuestrado.

El alcalde de Tirana, Erion Veliaj, creó este martes un avatar de sí mismo con la ayuda de la Inteligencia Artificial para poder dirigirse a la ciudadanía desde la cárcel, donde dice estar secuestrado. En realidad, el regidor socialista permanece desde hace 20 meses en prisión preventiva a la espera de juicio por lavado de dinero, ocultación de patrimonio y abuso de poder.

En el primer vídeo generado por IA y publicado en Instagram, un Veliaj en formato virtual aparece ante un fondo oscuro, flanqueado por las banderas de Albania y Tirana, para presumir de sus inversiones pasadas en escuelas, guarderías y jardines de infancia, y para prometer que ofrecerá comedor gratis para los niños, un antiguo compromiso de campaña.

"Continuaré trabajando incluso desde la celda en la que me han encerrado", insiste Veliaj, quien denuncia haber sido objeto de una "emboscada" de quienes quieren alejarle "de mi ciudad y de la vuestra", sin entrar en detalles.

170 shkolla, kopshte e çerdhe të reja për Tiranën! Tani, dreka falas për çdo nxënës. Asnjë pengmarrje nuk na ndal! Bashkë! https://t.co/F0UNdcfE45 — Erion Veliaj #MedCapitalCulture2025 🇪🇺🇦🇱 (@erionveliaj) October 6, 2026

Salpicado por un escándalo de corrupción a gran escala, Veliaj consiguió mantener la alcaldía gracias al Tribunal Constitucional. La corte no sólo anuló las elecciones municipales anticipadas que el pleno municipal convocó tras su detención, sino que además lo reinstituyó en el cargo al considerar inconstitucional su cese.

"Veliaj ha sido el alcalde de Tirana desde 2015 y es uno de los aliados más cercanos del primer ministro Edi Rama", explica en conversación con este periódico Isa Myzyraj, presidente de la Asociación de Periodistas de Albania. "Rama nunca se ha distanciado políticamente de él porque ha sido uno de sus aliados más cercanos y su mano derecha".

De hecho, Myzyraj recuerda que "el primer ministro le ha promovido a cargos políticos de alto nivel a pesar de las graves acusaciones formuladas en su contra. Rama ha afirmado que 'la responsabilidad penal es individual', aunque nunca ha asumido la responsabilidad política por Veliaj".

Los fiscales de la Estructura Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado (SPAK, por sus siglas), la oficina especial anticorrupción de Albania, acusan a Veliaj y a su esposa, Ajola Xoxa, de servirse de un esquema que obtuvo alrededor de 1 millón de euros en sobornos y fondos municipales.

Los agentes de la SPAK sospechan que los empresarios Elman Abule, Shkëlqim Fusha, Gentian Sula y Fatmir Bektashi, imputados en el marco de la investigación, "proporcionaron beneficios ilegales al alcalde y a su esposa, ya sea directamente o a través de ONG, que van desde bienes inmuebles y viajes de lujo hasta pagos por servicios ficticios".

No es la primera vez que la fusión entre IA y la política protagoniza titulares en Albania. En septiembre del año pasado, el Gobierno de Rama presentó a Diella, el primer chatbot de la historia que ejerce un cargo con rango ministerial. Diseñada con el fin de combatir la corrupción en la administración pública, Diella es titular de la cartera de Inteligencia Artificial.

Veliaj sigue, además, un método que antes utilizaron otros líderes encarcelados, como el expresidente brasileño Jair Bolsonaro o el ex primer ministro paquistaní Imran Khan, aunque con resultados dispares.