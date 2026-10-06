Macron y Merz pactan un "botón de desconexión" comercial contra China y dejan fuera de juego a Sánchez

El giro alemán hacia una línea más dura con Pekín contrasta con la defensa de Sánchez del diálogo; la UE espera resultados de las negociaciones con China antes de activar represalias.

Macron y Merz proponen un mecanismo europeo para bloquear total o parcialmente el acceso al mercado único ante coerción económica o competencia desleal, con China como principal objetivo.

Además de en Defensa y política migratoria, Pedro Sánchez se queda cada vez más aislado en la Unión Europea en su defensa del diálogo sin condiciones con China. El canciller alemán, Friedrich Merz, que hasta hace apenas unos meses apostaba también por mantener abierto el comercio con Pekín, ha dado un giro radical al pactar con el presidente francés, Emmanuel Macron, un "botón de desconexión" para responder a la competencia desleal del gigante asiático.

París y Berlín han anunciado este lunes un acuerdo para crear en la UE una nueva herramienta de "disuasión" económica, concebido como "último recurso" para responder no solo a los intentos de coerción económica, sino también a prácticas de competencia desleal como una avalancha de productos altamente subvencionados.

La propuesta franco-alemana daría a la Comisión de Ursula von der Leyen poderes reforzados para reaccionar de inmediato y bloquear, total o parcialmente, el acceso al mercado único al país responsable. Aunque ambos Gobiernos insisten en que se trata de una iniciativa "agnóstica" respecto a la nacionalidad, en Bruselas nadie duda de que China es el objetivo último.

"Necesitamos dotar a la Comisión de un instrumento creíble que permita una respuesta decisiva y sistémica, es decir, que pueda activarse mediante una mayoría cualificada inversa y que contemple medidas contundentes, hasta llegar, si fuera necesario, a una desconexión inmediata del mercado interior", explican Macron y Merz en una carta conjunta dirigida a Von der Leyen, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Junto al "botón de desconexión", Macron y Merz proponen además un nuevo instrumento de diversificación para reducir las dependencias estratégicas de la UE: obligaría a las empresas europeas a buscar proveedores alternativos cuando su exposición a un único país o proveedor supere un determinado umbral.

Mientras Berlín -que en su día votó en contra de los aranceles a los coches eléctricos chinos- ha virado hacia una política comercial más dura frente a Pekín ante el creciente impacto de la competencia china sobre su industria, el Gobierno de Sánchez mantiene casi en solitario su apuesta por "tender puentes" con China, a la que sigue presentando más como una "oportunidad" que como una amenaza.

De hecho, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, volvió a reivindicar el "diálogo" con el gigante asiático en el Ecofin informal celebrado en septiembre en Dublín. Sánchez ha desconcertado a sus socios europeos con sus cuatro encuentros con Xi Jinping en Pekín en apenas cuatro años. Tras uno de ellos, España dio marcha atrás en su respaldo a los aranceles a los coches eléctricos chinos y pasó del "sí" a la abstención en la votación definitiva.

El pacto entre Alemania y Francia para endurecer su política hacia China llega en vísperas de la decisiva visita a Pekín del comisario de Comercio, Maros Sefcovic, que busca arrancar al gigante asiático concesiones concretas para reducir el abultado déficit comercial de la UE, que ya alcanza los 1.000 millones de euros diarios.

"Valoramos muy positivamente la carta del presidente Macron y el documento franco-alemán. Se trata de una valiosa contribución al debate en curso sobre cómo puede la UE abordar mejor los riesgos geoeconómicos y los desequilibrios macroeconómicos mundiales", ha dicho el portavoz de Comercio de la Comisión, Olof Gill.

"Está en línea con el trabajo de la Comisión Europea y con la posición clara de la presidenta sobre la competitividad y el enfoque que debe adoptarse hacia los socios comerciales, incluida China", sostiene el portavoz. Bruselas se ha dado hasta finales de octubre para obtener resultados de su diálogo comercial con Pekín. Si no los consigue, la UE empezará a activar medidas de represalia.

El presidente francés abordó todas estas cuestiones con Sánchez durante su visita de Estado de la semana pasada. Y aunque ambos trataron de minimizar sus diferencias en la rueda de prensa final, el contraste entre sus posiciones quedó patente.

"La línea que defendemos no consiste ni en ser ingenuos ni en estigmatizar. Consiste en restablecer las condiciones de una competencia justa y equilibrada con China, proteger a los actores que son víctimas de una competencia desleal cuando esta se produce, permitir que nuestra economía se beneficie de las innovaciones chinas cuando las necesitamos, mediante tecnologías y transferencias de tecnología, y hacerlo unidos como europeos para proteger nuestro mercado", insistió Macron. Una defensa del diálogo, sí, pero con condiciones y capacidad de respuesta, muy distinta de la política de Sánchez.

"Es evidente que existen posiciones diferentes, pero hemos avanzado en cuestiones importantes, también con nuestros amigos españoles", sostienen fuentes del Elíseo. Según su versión, el Gobierno español ya admite que el déficit comercial con China es insostenible y que resulta imprescindible exigir condiciones en materia de transferencia tecnológica y empleo a las inversiones del gigante asiático en la UE.

La próxima prueba llegará en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los 27, que se celebra en Bruselas los días 15 y 16 de octubre. Sánchez llegará además con una posición todavía más débil tras convocar elecciones anticipadas. Allí tendrá que decidir si se suma al giro europeo hacia una política comercial más firme frente a China o si mantiene su apuesta por el diálogo sin condiciones, cada vez más alejado de la posición que defienden sus principales socios.