El adolescente habría tratado de recoger un proyectil aturdidor arrojado por la Policía en Lens, al norte del país. Más información : Francia convoca un gabinete de crisis tras el incendio de un instituto en Nantes durante las protestas estudiantiles

Un menor pierde una mano durante las protestas que han obligado a cerrar más de 400 centros escolares en Francia

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LO ESENCIAL Las claves Un alumno de 15 años perdió una mano en Lens tras intentar recoger, según medios, un proyectil aturdidor lanzado por la Policía durante una protesta estudiantil. La Fiscalía ha encargado a la Inspección General de la Policía Nacional investigar el incidente; el adolescente fue trasladado a un hospital de Lille y su vida no corre peligro. Las protestas estudiantiles afectaron este lunes a 413 centros franceses y reclaman más profesores sustitutos, mejores condiciones de enseñanza y mejoras en las instalaciones. Desde el inicio de las movilizaciones, las autoridades contabilizan 24 centros dañados o incendiados y 78 trabajadores de la enseñanza heridos; hay cinco investigaciones internas sobre actuaciones policiales.

Un alumno de 15 años sufrió este lunes la amputación de una mano en Lens, en el norte de Francia, en el marco de las movilizaciones estudiantiles que se han extendido por centros educativos de todo el país con bloqueos de establecimientos y enfrentamientos con fuerzas del orden, según informaron las autoridades y su instituto.



En declaraciones a la prensa, el fiscal de Béthune confirmó la gravedad de las heridas, pero señaló que la vida del adolescente no corre peligro. Según medios, el menor de edad trató de coger un proyectil aturdidor arrojado por la Policía.



"Hemos tenido, por desgracia, un alumno de 15 años que resultó gravemente herido durante una manifestación y al que le fue arrancada una mano", declaró el fiscal, quien precisó que el menor fue trasladado rápidamente a un hospital de Lille.

El fiscal calificó el hecho de "muy grave" y explicó que, durante la mañana, se produjo una concentración de entre 200 y 250 estudiantes frente al instituto Auguste Béhal de Lens, en la que los estudiantes lanzaron distintos objetos contra los agentes de policía, entre ellos piedras, fuegos artificiales y morteros.



Ante la situación, el director interdepartamental de la Policía Nacional ordenó, con el visto bueno de la Fiscalía, el desplazamiento de una compañía republicana de seguridad para mantener el orden. "En este contexto, tuvo lugar el incidente", explicó el fiscal en una intervención emitida por la televisión BMFTV.



Mientras, el centro escolar anunció en sus redes sociales el paso inmediato de las clases a la enseñanza a distancia y la apertura de una célula de escucha y apoyo para alumnos y personal del centro tras el incidente.

Los manifestantes prenden fuego a barricadas. REUTERS/Sarah Meyssonnier

La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) ha sido requerida para investigar las circunstancias de este suceso, que se produce en una nueva jornada de protestas estudiantiles, que este lunes afectaron a 413 centros educativos franceses, según datos del Ministerio de Educación.



Las movilizaciones, iniciadas a mediados de septiembre en la periferia de París, reclaman, entre otras cuestiones, más profesores sustitutos, mejores condiciones de enseñanza y la mejora de las instalaciones.



Las protestas han derivado en bloqueos de centros, incendios, daños materiales y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Las autoridades han contabilizado 24 centros incendiados o dañados y 78 trabajadores de la enseñanza heridos desde el inicio de las movilizaciones.

Estudiantes cortan la calle junto al Lycée Déodat-de-Séverac REUTERS/Nacho Doce

La actuación policial está siendo objeto de cinco investigaciones internas, mientras sindicatos y organizaciones sociales han acusado a las fuerzas de seguridad de emplear una fuerza excesiva frente a menores.



El Gobierno, por su parte, ha defendido la actuación policial y ha advertido del riesgo de nuevos episodios de violencia durante las manifestaciones convocadas para el martes.