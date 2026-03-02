Se suicida Umar Dzhabraílov, el candidato que concurrió a las elecciones que llevaron al poder a Vladímir Putin en el 2000

Las claves nuevo Generado con IA Umar Dzhabraílov, empresario y excandidato presidencial en 2000, se suicidó con un arma de fuego en un hotel de Moscú. Fue hallado con una herida de bala en la cabeza y falleció tras ser trasladado al hospital, según medios rusos. Dzhabraílov ya había intentado suicidarse en 2020 y recientemente se mostró preocupado por la situación en Oriente Medio en sus redes sociales. El exsenador por Chechenia tuvo una carrera polémica y fue expulsado del partido Rusia Unida tras protagonizar incidentes violentos.

El empresario y candidato a las elecciones presidenciales que llevaron al poder a Vladímir Putin en marzo de 2000, Umar Dzhabraílov, se ha suicidado con un arma de fuego, según han informado este lunes medios locales.



Dzhabraílov, de 67 años, fue hallado herido grave en un hotel del centro de Moscú y trasladado de urgencias al hospital, donde falleció, señalaron diversos medios oficialistas, entre ellos TASS.



Fuentes policiales afirman que el exsenador por la república de Chechenia fue hospitalizado como paciente desconocido a las 03:00 (hora Moscú) con una herida de bala en la cabeza, según el diario Kommersant.



Los días anteriores Dzhabraílov había grabado varios vídeos para sus redes sociales en los que comentaba los últimos ataques por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, donde evidenciaba su preocupación por los turistas rusos en Oriente Medio, en particular Emiratos Árabes Unidos.



Dzhabraílov, que fue el candidato menos votado en 2000 (con un 0,1 % de los votos), ya intentó suicidarse en 2020 cortándose las venas.



El polémico empresario, que en la primera década de los 2000 se codeó habitualmente en público con las celebridades nacionales del momento, también con políticos y oligarcas rusos, fue expulsado del mayor partido político ruso, Rusia Unida, después de perpetrar en 2017 varios disparos contra el techo en el hotel Four Seasons, por lo que también fue multado.



Dzhabraílov se enriqueció tras la caída de la Unión Soviética, primero a través de una cadena de gasolineras en la región moscovita, posteriormente a través del sector inmobiliario, siendo propietario de varios hoteles y centros comerciales, como el Radisson Slavyanskaya.



El empresario tenía prohibida su entrada en Estados Unidos después de que uno de sus socios estadounidenses, Paul Tatum, muriera tiroteado tras denunciar amenazas de muerte proferidas por Dzhabraílov.



Entre 2004 y 2009 representó a Chechenia en el Senado ruso y en 2006 ocupó durante un año el puesto de vicepresidente del Gobierno de la república norcaucásica.



También fue cercano del líder de Chechenia, Ramzán Kadírov, con quien realizó el Hajj a Arabia Saudí en 2004, aunque se especula que sus relaciones se deterioraron debido a la candidatura del hermano de Dzhabraílov en las elecciones presidenciales anticipadas de dicha región rusa.